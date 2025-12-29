29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Kark Arthik Rashifal 2026 : कर्क राशिफल : जून तक पैसा ही पैसा! कर्क राशि के लिए गुरु गोचर का सुनहरा समय

Cancer Horoscope 2026 : बृहस्पति गोचर 2026 कर्क राशि के जातकों के लिए धन लाभ, रुके पैसे की प्राप्ति और विपरीत राजयोग के संकेत देता है। जानिए जून से अक्टूबर तक का पूरा आर्थिक भविष्यफल।

3 min read
Google source verification

image

Manoj Vashisth

image

Anish Vyas

Dec 29, 2025

Kark Arthik Rashifal 2026

Kark Arthik Rashifal 2026 : बृहस्पति का गोचर 2026 कर्क राशि के जातकों के आर्थिक जीवन में कई बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Kark Arthik Rashifal 2026 : 2026 में बृहस्पति का गोचर कर्क राशि वालों की आर्थिक जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएगा। साल की शुरुआत से जून तक गुरु लाभ भाव में रहेगा, तो इस दौरान पैसे मिलने, पुराने पैसे लौटने और अचानक फायदा होने के पूरे आसार बनेंगे। फिर जून से अक्टूबर के बीच बृहस्पति बारहवें भाव में चला जाएगा, जिससे विदेश या दूर-दराज के इलाकों से पैसा आ सकता है। कुछ अलग किस्म के फायदे भी मिल सकते हैं। लेकिन शनि की नज़र इस दौरान खर्च और बचत दोनों पर नजर रखने की मांग करेगी। कुल मिलाकर, 2026 कर्क राशि वालों के लिए आमदनी बढ़ाने और भविष्य को मजबूत करने का अच्छा मौका रहेगा।

Jupiter Gochar 2026 : जून तक धन प्राप्ति के प्रबल योग

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा.अनीष व्यास ने बताया कि कर्क राशि के जातकों के आर्थिक जीवन के लिए वर्ष 2026 मिलाजुला रह सकता है। साल की शुरुआत में धन के कारक ग्रह बृहस्पति आपके लाभ भाव में रहेंगे जो सामान्य तौर पर एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। इस वर्ष के शुरू से लेकर 02 जून 2026 तक बृहस्पति आर्थिक जीवन में आपकी सहायता करेंगे क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी लाभ भाव में रहेंगे। इसके परिणामस्वरूप, आपको अप्रत्याशित रूप से भी धन प्राप्त हो सकता है। अगर आपका धन कहीं रुका या फंसा हुआ है, तो अब वह आपको मिल सकता है। बीते दिनों में की गई मेहनत का फल उस समय नहीं मिल पाया था, तो इस समय आपको उसका फल मिल सकता है।

विपरीत राजयोग: विदेश से लाभ की संभावना

02 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति का गोचर आपके द्वादश भाव में रहेगा जिसे अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि, गुरु ग्रह उच्च अवस्था में अष्टम भाव के स्वामी के रूप में द्वादश भाव में जाएंगे और इस प्रकार, विपरीत राजयोग की स्थिति निर्मित होगी। इसका फायदा कुछ लोगों को मिल सकता है, विशेषकर उन्हें जो विदेश में रहकर कोई काम कर रहे हैं या अपने जन्मस्थान से दूर रहते हैं।

बुध देव की चाल और अनुकूल परिणाम

कर्क राशिफल 2026 के अनुसार, 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव की स्थिति आपके लिए औसत रहेगी। ऐसे में, यह आपको वर्ष 2026 में अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। वहीं, आपके लाभ भाव और धन भाव के स्वामी बुध ग्रह इस वर्ष अपना एक चक्र पूरा करेंगे। सरल शब्दों में कहें तो, बुध देव साल की शुरुआत में धनु राशि से चलकर साल के अंत में धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में, वर्ष के ज्यादातर समय बुध महाराज आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे।

आर्थिक जीवन को प्रभावित करेगी शनि की दृष्टि

आर्थिक जीवन के लिए वर्ष 2026 कर्क राशि वालों के लिए काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा, विशेषकर आय के मामले में। इस साल आप अधिक बचत करने में असमर्थ रह सकते हैं क्योंकि शनि की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होगी। ऐसे में, आपकी आय इस साल अच्छी रहेगी जबकि बचत कमज़ोर रह सकती है। गुरु का गोचर कर्क राशि में होने के बाद आपके जीवन में आर्थिक सुधार आएंगे। धन प्राप्ति के रास्ते स्वत ही खुलते चले जाएंगे। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, जो धन कहीं अटका हुआ था, वह भी वापस मिल जाएगा। आर्थिक योजनाएं सफल होगी। मित्रों और जीवनसाथी के माध्यम से भी आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। आपके आसपास के लोग आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में आपकी बहुत मदद करेंगे।

वर्ष के अंतिम महीना में बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ धन खर्च कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में आपका वित्तीय जीवन मजबूत होगी। ससुराल से भी मदद मिलेगी। आप अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए खर्च करेंगे। कुछ निजी और कुछ पारिवारिक खर्च आपके सामने आ सकते हैं। इस प्रकार कर्क राशि के जातकों के लिए साल का पहला पूर्ण भाव कुछ कमजोर रहेगा और खर्च अधिक होंगे, लेकिन दूसरे भाग में आमदनी में बढ़ोतरी और जीवन में समृद्धि के मार्ग खुलेंगे।

राशिफल 2026

Published on:

29 Dec 2025 01:44 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Kark Arthik Rashifal 2026 : कर्क राशिफल : जून तक पैसा ही पैसा! कर्क राशि के लिए गुरु गोचर का सुनहरा समय

