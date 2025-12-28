Kumbh Varshik Rashifal 2026 : कुंभ राशिफल 2026: शनि और राहु लाएंगे जीवन में बड़े बदलाव, करियर में मिलेगी नई उड़ान

सरल शब्दों में कहें तो, गुरु ग्रह की दृष्टि आपके पंचम भाव, नवम भाव, लाभ भाव और प्रथम भाव पर होगी। कुंडली के यह सभी भाव शिक्षा में सहायता करने वाले भाव माने जाते हैं, इसलिए उच्च शिक्षा के कारक ग्रह बृहस्पति देव का आपके पक्ष में होना शिक्षा के संबंध में सकारात्मक कहा जाएगा। वहीं, प्राथमिक शिक्षा के कारक ग्रह बुध देव भी आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। कुल मिलाकर, बृहस्पति देव और बुध ग्रह इन दोनों की कृपा इस साल आपको मिल जाएगी जिसके चलते आप शिक्षा में सफलता पाने में सक्षम होंगे। वहीं, जनवरी से 02 जून 2026 की अवधि में गुरु ग्रह आपके पंचम भाव में बैठकर आपकी मदद करेंगे। ऐसे में, बृहस्पति देव प्राथमिक और उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे छात्रों को शुभ फल प्रदान करेंगे। इसके बाद, 02 जून से 31 अक्टूबर की अवधि में गुरु ग्रह उच्च अवस्था में होने की वजह से प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों को कामयाबी देने का काम कर सकते हैं। इसके पश्चात, 31 अक्टूबर के बाद गुरु देव की स्थिति एक बार फिर से प्राथमिक और उच्च शिक्षा हासिल कर रहे छात्रों के लिए सकारात्मक हो जाएगी। सामान्य शब्दों में, वर्ष 2026 कुंभ राशि के छात्रों के लिए अनुकूल रहेगा। लेकिन, ऐसा तब ही होगा जब आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे क्योंकि उस समय अन्य ग्रह भी आपकी सहायता कर सकेंगे।