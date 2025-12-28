Kumbh Varshik Rashifal 2026 : कुंभ राशिफल 2026: शनि और राहु लाएंगे जीवन में बड़े बदलाव, करियर में मिलेगी नई उड़ान

Kumbh Varshik Rashifal 2026 : शनि-राहु बदलेंगे आपकी किस्मत! जानिए करियर, पैसा और प्यार का पूरा सच (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Kumbh Varshik Rashifal 2026 : ज्योतिषाचार्य डा.अनीष व्यास ने बताया कि साल 2026 कुंभ राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण और बदलाव भरा रहेगा। इस साल कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां सामने आएंगी, वहीं कुछ क्षेत्रों में बड़े और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। नई चीजें सीखने और अपने कौशल को निखारने का मन इस वर्ष अधिक रहेगा। शनि, बृहस्पति और राहु के गोचर आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे आर्थिक स्थिति, करियर और व्यक्तिगत विकास पर असर डालेंगे। आर्थिक मामलों में मजबूती आएगी और सही प्रयास से कई अवसर हाथ लग सकते हैं।
साल की शुरुआत में ही राशि स्वामी शनि का गोचर मीन राशि में होगा। मीन राशि में गोचर करते हुए शनि आपको परिवार, धन, वाहन, संपत्ति, वाणी, कुटुम्ब से जुड़े प्रभाव देने वाले हैं। जब शनि साल के मध्य के दौरान वक्री होंगे तब इन बातों को लेकर सावधान रहने की अधिक आवश्यकता होगी। गुरु का प्रभाव साल के आरंभ में मिथुन राशि में होने पर पंचम भाव एक्टिव रहेगा। इस दौरान प्यार, रिश्ते, एजुकेशन, क्रिएटिविटी के मामले में अच्छे असर देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद साल के दूसरे भाग से गुरु कर्क में चले जाएंगे तब छठा भाव एक्टिव होगा जिसके कारण कंपटीशन, शत्रु पक्ष, डेली रूटीन की स्थिति पर असर होगा और साल के अंतिम भाग में सिंह में गुरु का होना सातवें भाव पर असर देगा और तब दिशा और विचार बदल सकते हैं।
राहु केतु का गोचर साल के पहले भाग में कुम्भ राशि और सिंह राशि पर असर डालेगा। नवंबर के अंतिम भाग से इन दोनों में बदलाव होगा और तब राहु मकर में गोचर करेंगे और कर्क में केतु अपना गोचर करेंगे। अब इस दौरान व्यक्ति की मानसिकता के साथ साथ विचारशीलता का असर बदलेगा। बुध, सूर्य, शुक्र, मंगल अपनी सामान्य चाल से चल रहे होंगे और प्रेम संबंध, घर परिवार की स्थिति अपना असर दिखाने वाली होगी।
इस वर्ष शनि मीन राशि में रहेगा, जो कुंभ राशि वालों के लिए विशेष प्रभाव डालेगा। शनि आपके दूसरे भाव में रहेगा, जिससे आपके आर्थिक मामलों में मजबूती आएगी। कुछ समय के लिए आपको पैसों से संबंधी मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। दूसरे भाव में शनि का गोचर आमतौर पर खर्चों में वृद्धि का संकेत देता है, लेकिन यह आपकी आय के स्रोतों को भी मजबूत करेगा। शनि की स्थिति आपको समय-समय पर आर्थिक फैसलों में सोच-समझ कर काम करने की सलाह देती है। इसके अलावा, 25 नवंबर तक राहु कुंभ राशि में रहेगा, जिसका सीधा असर आपके लग्न पर पड़ेगा। यह समय आपके लिए मानसिक और शारीरिक दोनों ही दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। राहु के प्रभाव में यह समय आपकी आत्मविश्वास को चुनौती दे सकता है, लेकिन साथ ही आपको नए अनुभव और सीखने का अवसर भी मिलेगा। 25 नवंबर के बाद राहु मकर राशि में बारहवें भाव में गोचर करेगा, जिससे यह आपकी विदेश यात्रा, खुद को जानने की क्षमता, स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनुकूल समय होगा।
कुंभ राशि के जातकों की नौकरी के लिए वर्ष 2026 मिलाजुला रहेगा। हालांकि, आपकी नौकरी सुरक्षित रहेगी, इसलिए मेहनत और समर्पण से काम करने वाले जातकों को अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। लेकिन, आपके प्रथम भाव पर राहु-केतु का प्रभाव रहेगा और ऐसे में, आपको ऑफिस पॉलिटिक्स में पड़ने से बचना होगा, अन्यथा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए कार्यक्षेत्र के मामलों में पड़ने से बचना होगा। साथ ही, आपको अन्य लाभ भी मिल सकेंगे।
बता दें कि साल की शुरुआत से लेकर 02 जून तक गुरु ग्रह आपके पंचम भाव में रहेंगे जो नौकरी में आपको अपने लक्ष्य पूरे करने में सहायता करेंगे जिसके चलते आप अच्छी उपलब्धियां हासिल कर सकेंगे। मन लगाकर काम करने की स्थिति में शुभ फल प्राप्त होंगे। हालांकि, आपके लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा क्योंकि राहु-केतु का प्रभाव आपका ध्यान भटका सकते हैं। कुंभ राशिफल 2026 के अनुसार, 02 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 की अवधि में गुरु ग्रह आपके छठे भाव में उच्च अवस्था में विराजमान होंगे। ऐसे में, यह आपकी नौकरी को सुरक्षित रखने के साथ-साथ आपके नए संपर्क भी बनवाएंगे जो भविष्य में आपके लिए फलदायी साबित होंगे।
गुरु देव आपको 31 अक्टूबर से लेकर साल के अंत तक अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से आपका बिजनेस इंप्रूव होगा और इन्कम बढ़ाने के संकेत मिलेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, खुशी बढ़ेगी और काम में आपका योगदान बढ़ता जाएगा। आप नए विचारों और नई योजनाओं को अमल में लेंगे। काम करने के तरीके में बदलाव करने के लिए आप सोचेंगे।
साल की शुरुआत में ही किसी नए काम को शुरू करने का अनुकूल समय रहेगा। आपकी सर्जनात्मकता में बढ़ोतरी होगी और आपकी नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी। राहु के प्रभाव से एक से ज्यादा काम करने में आपको महारत हासिल होगीऔर राहु आपको बिजी रखेगी। आप एक से ज्यादा प्रोजेक्ट को एक साथ काम करने के लिए चलेगे, यह चुनौती पूर्ण तो होगा, लेकिन इन नए कार्यों से आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और इसी से आपको सफलता प्राप्त होगी।
कुंभ राशि के जातकों का आर्थिक जीवन वर्ष 2026 में मिलाजुला रहेगा। बता दें कि आपके लाभ भाव के स्वामी गुरु ग्रह साल के ज्यादातर समय आपके पक्ष में रहेंगे क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर 02 जून तक गुरु ग्रह आपके पंचम भाव में बैठकर लाभ भाव को देखेंगे। ऐसे में, यह आपको अच्छा लाभ करवाना चाहेंगे। सरल शब्दों में, अगर आपका व्यापार और नौकरी सही तरह से आगे बढ़ेगा, तो आपको अच्छा लाभ मिलता रहेगा और कोई बड़ी समस्या भी नहीं आएगी। लेकिन, दूसरे भाव में उपस्थित शनि देव आपको धन की बचत करने में समस्याएं दे सकते हैं या फिर जमा किए हुए धन को खर्च करवा सकते हैं।
बृहस्पति 02 जून से 31 अक्टूबर की अवधि में आपका सहयोग करेंगे। हालांकि, छठे भाव में गुरु देव के गोचर को शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन, इनकी नवम दृष्टि आपके धन भाव पर होगी जो बेकार के खर्चों को रोकने का काम करेगी। हालांकि, फिर भी आपको आय में वृद्धि के प्रयास करते रहना होगा। इसके पश्चात, 31 अक्टूबर 2026 के बाद गुरु देव आपके लाभ भाव को दोबारा देखेंगे और इसके फलस्वरूप, आपको पर्याप्त मात्रा में लाभ दिलाना चाहेंगे। कुल मिलाकर लाभ की दृष्टि से साल 2026 अनुकूल और बचत के नज़रिये से कमज़ोर रह सकता है। ऐसे में, यह वर्ष आर्थिक जीवन के लिए मिलाजुला कहा जाएगा।
जून में बृहस्पति के पहले गोचर के बाद आपके करियर में तेजी आने लगेगी। इस समय आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा और कार्यस्थल का माहौल भी पॉजिटिव और सपोर्टिव रहेगा। आपके विरोधी या प्रतिस्पर्धी सक्रिय तो रहेंगे, लेकिन आपको या आपके काम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जो लोग नई जॉब की तलाश में हैं, उन्हें अच्छे मौके मिल सकते हैं। अगर आप करियर चेंज करने या ट्रांसफर करवाने की सोच रहे हैं, तो यह समय अनुकूल रहेगा। अक्टूबर में बृहस्पति के दूसरे गोचर के बाद नेटवर्किंग और टीम वर्क से जुड़ी चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। कलीग्स आपके साथ ज्यादा सहयोग करेंगे और अगर आप टीम लीड कर रहे हैं, तो टीम ज़्यादा अनुशासित और सिस्टमैटिक नजर आएगी। साल के अंत तक आप अपने करियर गोल्स को लेकर और ज्यादा स्पष्ट होंगे और बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस बना पाएंगे।
कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन वर्ष 2026 में कुछ कमज़ोर रह सकता है, क्योंकि इस पूरे वर्ष आपके दूसरे भाव में शनि देव उपस्थित रहेंगे। ऐसे में, यह आपके परिवार में रिश्तों को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। बेहतर होगा कि परिवारजन जिद से बचें और एक-दूसरे का ख्याल रखें। आपके दूसरे भाव में शनि देव की मौजूदगी इस बात की तरफ संकेत करती है कि अगर आप पूरे मन से एक-दूसरे का ख्याल रखेंगे, तो पारिवारिक जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। इसके विपरीत, दिखावा करने या बात का बतंगड़ बनाने की स्थिति में पारिवारिक जीवन समस्याओं से भर सकता है।
वर्ष 2026 में आपका गृहस्थ जीवन काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। सामान्य शब्दों में, यह वर्ष गृहस्थ जीवन के लिए पारिवारिक जीवन की अपेक्षा ज्यादा अनुकूल रहेगा। लेकिन, यहां पर भी आपको एक-दूसरे का ख्याल रखना होगा क्योंकि शनि देव की तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर होगी, जो पूरे वर्ष रहेगी। ऐसे में, आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि यह अवधि आपके लिए थोड़ी नाज़ुक रह सकती है।
कुंभ राशि के विवाह योग्य जातकों के लिए वर्ष 2026 मददगार साबित होगा। साल की शुरुआत यानी जनवरी से शुभ कार्यों के कारक ग्रह बृहस्पति देव आपके पंचम भाव में रहेंगे जो सगाई और विवाह की बातों को आगे बढ़ाने में सहायता करेंगे। इस अवधि में आपके विवाह की बात आगे बढ़ सकती है या फिर सगाई हो सकती है। घर-परिवार का कोई बड़ा बुजुर्ग आपका विवाह करवाने में सहायता करेगा। वाह के योग सिर्फ़ साल की शुरुआत से लेकर 02 जून तक रहेंगे और इसके बाद. 02 जून से 31 अक्टूबर तक का समय विवाह के लिए कमज़ोर रह सकता है। संभव है कि इस अवधि में गुरु ग्रह का विवाह के संबंध में आपको साथ न मिले। लेकिन, 31 अक्टूबर के बाद की अवधि शादी-विवाह के लिए अच्छी कही जाएगी। ऐसे में, अब आपके विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। सरल शब्दों में कहें तो, कुंडली में दशाएं अनुकूल होने पर वर्ष 2026 में आपके विवाह की संभावनाएं प्रबल होंगी।
वैवाहिक जीवन की बात करें, तो यह वर्ष वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। हालांकि, बृहस्पति की कृपा इस क्षेत्र में आपके लिए राहत का काम कर सकती है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी होगी। सरल शब्दों में कहें तो, यह वर्ष वैवाहिक जीवन के लिए ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, परंतु आप कोशिश करने परेशानियों से बचने में सक्षम होंगे। अगर आप रिश्ते को ईमानदारी से निभाएंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तो आप वैवाहिक जीवन को मधुर बनाए रख सकेंगे। साथ ही, आपको आपसी संदेह से बचना होगा, अन्यथा यह समस्या का कारण बन सकती है।
कुंभ राशि के लोगों को साल 2026 में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बृहस्पति के प्रभाव से आपकी लव लाइफ साल की शुरुआत में बहुत अच्छी रहेगी। प्रेम में स्थिरता रहेगी, प्रेम बढ़ेगा यही नहीं विवाहित दंपति के रिश्ते में भी प्रेम और स्थिरता का भाव रहेगा, लेकिन राहु और केतु का प्रभाव शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें उत्पन्न करेगा जबकि दूसरी तरफ लव मैरिज करने की स्थिति बनाएगा।
आपकी लव लाइफ में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। रिश्ते मजबूत होंगे। आपके पार्टनर के साथ गहरे भावनात्मक संबंध आपको खुशी देंगे। अकेले लोगों को गुरु के प्रभाव से नए रिश्ते मिलने का योग बनेगा। किसी नए व्यक्ति के साथ आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी। दिल में प्रेम के भाव उत्पन्न होंगे। आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आपके पंचम भाव के स्वामी बुध का गोचर पूरे वर्ष आपको औसत या औसत से बेहतर परिणाम देगा। वहीं, शुक्र की स्थिति आपको शुभ फल प्रदान करेगा जबकि राहु की स्थिति आपके और साथी के बीच संदेह पैदा कर सकती है। ऐसे में, आपका रिश्ता कमज़ोर पड़ सकता है।
बता दें कि प्रेम जीवन में बृहस्पति देव आपका सहयोग करेंगे क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर 02 जून 2026 तक गुरु ग्रह आपके पंचम भाव में रहेंगे। इसके परिणामस्वरूप, यह आपके प्रेम जीवन को प्रेमपूर्ण बनाना चाहेंगे। हालांकि, 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव का सहयोग आपको नहीं मिल पाएगा। ऐसे में, आपको रिश्ते को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इस साल के पहले भाग में लव लाइफ और मैरिज के मामले में बहुत अच्छे संकेत होंगे, लेकिन राहु-केतु का सातवें भाव पर प्रभाव आपकी मैरिज लाइफ को कुछ हद तक प्रभावित कर सकता है।
राहु-केतु का असर आपके वैवाहिक संबंधों में कुछ असंतोष उत्पन्न कर सकता है। यह समय आपके लिए रिश्तों में कुछ भ्रम, मतभेद, या छोटे-छोटे विवाद उत्पन्न करने वाला हो सकता है। इससे आपके जीवन साथी के साथ रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है। वर्ष का पहला भाग लव और मैरिज के लिए अनुकूल है, फिर भी आपको इस समय थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, विशेष रूप से विवाह के निर्णय के मामले में। राहु-केतु के प्रभाव के कारण अचानक से कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, और इसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर हो सकता है। इसलिए, आपको शादी से पहले या प्रेम संबंधों को लेकर किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले अपनी भावनाओं और स्थितियों का पूरी तरह से मूल्यांकन करना होगा।
कुंभ राशि वालों की शिक्षा के लिए वर्ष 2026 काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा। लेकिन, इसके लिए आपका स्वास्थ्य अच्छा रहना जरूरी होगा। क्योंकि आपकी सेहत इस साल नाज़ुक रहने की आशंका है। हालांकि, कुंडली में दशाएं अनुकूल होने पर अगर आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, तो शिक्षा के मामले में यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा।
बता दें कि इन जातकों पर राहु-केतु का प्रभाव होने की वजह से आपका मन पढ़ाई से भटक सकता है या फिर भ्रमित रह सकता है। वहीं, एकाग्रचित होकर पढ़ाई करने की स्थिति में आप न सिर्फ़ अपने विषयों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे, बल्कि शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन भी कर सकेंगे। बात करें बृहस्पति ग्रह की, तो इस साल की शुरुआत से ही शिक्षा के क्षेत्र में गुरु ग्रह आपकी सहायता करना चाहेंगे। बता दें कि जनवरी से लेकर 02 जून 2026 तक बृहस्पति देव आपके पंचम भाव में उपस्थित रहेंगे और अपनी नवम दृष्टि से प्रथम भाव को देखेंगे।
सरल शब्दों में कहें तो, गुरु ग्रह की दृष्टि आपके पंचम भाव, नवम भाव, लाभ भाव और प्रथम भाव पर होगी। कुंडली के यह सभी भाव शिक्षा में सहायता करने वाले भाव माने जाते हैं, इसलिए उच्च शिक्षा के कारक ग्रह बृहस्पति देव का आपके पक्ष में होना शिक्षा के संबंध में सकारात्मक कहा जाएगा। वहीं, प्राथमिक शिक्षा के कारक ग्रह बुध देव भी आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। कुल मिलाकर, बृहस्पति देव और बुध ग्रह इन दोनों की कृपा इस साल आपको मिल जाएगी जिसके चलते आप शिक्षा में सफलता पाने में सक्षम होंगे। वहीं, जनवरी से 02 जून 2026 की अवधि में गुरु ग्रह आपके पंचम भाव में बैठकर आपकी मदद करेंगे। ऐसे में, बृहस्पति देव प्राथमिक और उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे छात्रों को शुभ फल प्रदान करेंगे। इसके बाद, 02 जून से 31 अक्टूबर की अवधि में गुरु ग्रह उच्च अवस्था में होने की वजह से प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों को कामयाबी देने का काम कर सकते हैं। इसके पश्चात, 31 अक्टूबर के बाद गुरु देव की स्थिति एक बार फिर से प्राथमिक और उच्च शिक्षा हासिल कर रहे छात्रों के लिए सकारात्मक हो जाएगी। सामान्य शब्दों में, वर्ष 2026 कुंभ राशि के छात्रों के लिए अनुकूल रहेगा। लेकिन, ऐसा तब ही होगा जब आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे क्योंकि उस समय अन्य ग्रह भी आपकी सहायता कर सकेंगे।
जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें साल के पहले हिस्से में काफी अड़चनों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन साल का दूसरा हिस्सा आपके लिए बेहतर रहेगा, खासकर उनके लिए जो विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि उन्हें अपनी पसंद का कॉलेज या यूनिवर्सिटी न मिले, लेकिन जहां भी दाखिला मिलेगा, वो भी अच्छा ही होगा। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी कुछ रुकावटें और ध्यान भटकने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें सलाह दी जाती है कि परीक्षा देते समय सावधानी बरतें और छोटी-छोटी गलतियों से बचें।
साल के पहले भाग में स्वास्थ्य अच्छा रहने की उम्मीद है, लेकिन साल का दूसरा भाग परेशानियां बढ़ा सकता है। पूरे साल दिसंबर तक राहु का आपकी राशि में बैठना मानसिक तनाव और चिताओं का कारण भी बनेगा। इस समय अवधि में आपको अपनों की देखभाल करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। परिवार के लोगों की सेहत में कमी आने से आपको चिंताएं महसूस होगी। मौसम का प्रभाव और वात, पित्त और कफ का बैलेंस न होने से रोग प्रभावित करेंगे। आपको भी अपने रूटीन को सुचारू बनाना पड़ेगा।
साल की शुरुआत सामान्य रहेगी। बृहस्पति का आपकी राशि मे आना, भले ही राहु का आपकी राशि में प्रभाव हो। साल 2026 की शुरुआत में आपको स्वास्थ्य के मामले में कुछ अच्छे संकेत मिलेंगे। लग्न में बृहस्पति का देखना आपको सेहत के लिहाज से मजबूत बनाने का काम करने वाला होगा। आप आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करेंगे। लेकिन इसी समय पर लग्न पर राहु विराजमान हैं तो अब यहां शुभ और पाप ग्रहों का प्रभाव होने वाला है। गुरु का प्रभाव आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को स्थिर रखने में मदद करेगा, जिससे राहु के द्वारा उत्पन्न हुए भ्रमजाल या इल्यूजन से लड़ने की शक्ति मिल पाती है। जिसके कारण आपको किसी भी प्रकार की गंभीर स्वास्थ्य समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस समय आपकी शारीरिक स्थिति संतुलित रहेगी और आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। राहु का लग्न पर प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। राहु के प्रभाव के कारण आपको मानसिक तनाव, भ्रम और बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। यह मानसिक दबाव आपके विचारों और कार्यों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इस समय आपको अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
आपको नियमित मेडिटेशन, योग और अच्छे साहित्य को पढ़ना या कुछ अपनी रुचि के कामों में शामिल होना ही उचित होगा। इससे आप व्यर्थ की उलझनों से बच पाएंगे। राहु ऊपरी बाधा, ब्लैक मैजिक या संदेह मानसिक उन्माद का कारण बन जाता है तो ऐसे में खुद के विचारों को बिगड़ने से बचाने की जरूरत होगी। मेंटल बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि मानसिक तनाव को नियंत्रित किया जा सके। गुरु की स्थिति इस साल या तो आपके पक्ष में रहेगी या फिर आपके लिए तटस्थ रहेगी। वहीं, वर्ष 2026 में आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अशुभ ग्रहों की संख्या शुभ ग्रहों की तुलना में ज्यादा रहेगी इसलिए इस साल आपको स्वास्थ्य को लेकर बेहद जागरूक रहना होगा। साथ ही, आपको अपना खानपान और दिनचर्या भी उत्तम रखनी होगी, तब ही आप स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकेंगे क्योंकि लापरवाही बरतना आपके स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है।
भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा.अनीष व्यास ने बताया कि शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर या पीपल के पेड़ पर नियमित रूप से जलाते रहें। शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। भोजन में उड़द की दाल, चना दाल और काली मिर्च का उपयोग करें। शनि देव के मंत्र ॐ शं शनैश्चराय नमः का जाप करें। श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें।
