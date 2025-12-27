Weekly Horoscope: साप्ताहिक राशिफल : नए साल के पहले हफ्ते में बन रहे हैं 3 बड़े राजयोग, इन 5 राशियों को मिलेगा सौभाग्य

Weekly Horoscope 28 December 2025 To 3 January 2026 : वर्ष 2026 का प्रथम सप्ताह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के एक अद्भुत संगम के साथ दस्तक दे रहा है। इस सप्ताह अग्नि तत्व की प्रधानता है, जो हमारे जीवन में नई उमंग और साहस का संचार करेगी। ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि 1 जनवरी 2026 को धनु राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की युति से बुधादित्य, मंगलादित्य और शुक्रादित्य जैसे शक्तिशाली राजयोग बन रहे हैं। जहां एक ओर धनु राशि की यह हलचल हमें नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रेरित करेगी, वहीं मीन में शनि और मिथुन में वक्री गुरु हमें धैर्य और भावनात्मक स्थिरता की सीख देंगे। आइए जानते हैं ज्योतिष डॉ संजीव कुमार शर्मा से मेष से लेकर मीन तक, सितारों की यह बदलती चाल आपके करियर, प्रेम और स्वास्थ्य के लिए क्या संदेश लेकर आई है।