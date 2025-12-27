27 दिसंबर 2025,

शनिवार

राशिफल

Weekly Horoscope: साप्ताहिक राशिफल : नए साल के पहले हफ्ते में बन रहे हैं 3 बड़े राजयोग, इन 5 राशियों को मिलेगा सौभाग्य

Saptahik Rashifal 28 December 2025 To 3 January 2026 नए साल 2026 की शुरुआत धनु राशि में चतुर्ग्रही योग और कई राजयोगों के साथ हो रही है। जानें मेष से मीन तक अपनी राशि का साप्ताहिक भविष्यफल, शुभ अंक और शुभ रंग।

5 min read
भारत

image

Manoj Vashisth

image

Sanjeev Kumar Sharma'

Dec 27, 2025

Weekly Horoscope

Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिफल (28 दिसंबर - 3 जनवरी): बुधादित्य और मंगलादित्य योग के साथ चमकेगा आपका भविष्य (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Weekly Horoscope 28 December 2025 To 3 January 2026 : वर्ष 2026 का प्रथम सप्ताह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के एक अद्भुत संगम के साथ दस्तक दे रहा है। इस सप्ताह अग्नि तत्व की प्रधानता है, जो हमारे जीवन में नई उमंग और साहस का संचार करेगी। ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि 1 जनवरी 2026 को धनु राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की युति से बुधादित्य, मंगलादित्य और शुक्रादित्य जैसे शक्तिशाली राजयोग बन रहे हैं। जहां एक ओर धनु राशि की यह हलचल हमें नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रेरित करेगी, वहीं मीन में शनि और मिथुन में वक्री गुरु हमें धैर्य और भावनात्मक स्थिरता की सीख देंगे। आइए जानते हैं ज्योतिष डॉ संजीव कुमार शर्मा से मेष से लेकर मीन तक, सितारों की यह बदलती चाल आपके करियर, प्रेम और स्वास्थ्य के लिए क्या संदेश लेकर आई है।

मेष साप्ताहिक राशिफल 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026

प्यार देखभाल और भागीदारी से संबंधों को बेहतर बनाएंगे। प्रसन्न रहने के लिए आप जिसकी भी इच्छा करेंगे वह आश्चर्यजनक रूप से पूरी होगी। व्यावसायिक या निजी संबंधों में दूसरों को दखल न देने दें। दोस्तों सज्जनों के साथ मिलकर उत्सव मनाएंगे। व्यापार में लाभ या सफलता के बाद कुछ समय तक कड़ी मेहनत और लगन से अगला पड़ाव हासिल करेंगे। अंतर्मन में जारी उथल-पुथल सुलझाने और परिवर्तन को जीवन में प्रवेश देने के लिए तैयार रहे।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 4 होगा और शुभ लोटस पिंक होगा।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026

प्रसन्नता के माहौल में भीतरी और बाहरी संतुलन बनाए रखें। इस दौरान खानपान या भावनाओं के इजहार में सावधानी रखें। आत्मविश्वास और सफलता हासिल करने के लिए योजना और उनके क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर होगा। आसपास का माहौल सुखद रहेगा। बच्चे परिवार और दोस्तों के साथ सुखद समय बिताएंगे। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे दोस्त और सज्जनों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 13 है और आपका शुभ रंग सी ग्रीन है।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026

निजी व्यावसायिक मामलों में दबाव की स्थितियां बन सकती हैं फिटनेस और दिनचर्या को दुरुस्त रखने के लिए आलस्य त्यागना उचित होगा किसी भी तरह के तनाव को दूर करने के लिए सहज रवैया अपनाए। किसी कार्य को लेकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं प्राप्त होगी। बेहतर होगा कि उनके प्रति ज्यादा संवेदनशील ना रहे। सप्ताह के अंत में सुखद समय बिताएंगे।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 16 है और आपका शुभ रंग फायरी रेड है।

कर्क साप्ताहिक राशिफल 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026

दिल और दिमाग अलग-अलग दिशाओं में खींचेंगे। सही निर्णय लेने के लिए अंतर्मन की सुने। द्वंद्व और झगड़े से सावधान रहें अन्यथा आपकी अधिकांश ऊर्जा इन्हीं में क्षीन हो जाएगी। हास्य विनोद की सहायता से मुश्किल स्थितियों से आसानी से बाहर निकल आएंगे। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और धन के नए स्रोत सामने आएंगे। ध्यान करना लाभदायक रहेगा। तनाव से बचने के लिए योग करते रहें।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 4 है और शुभ रंग ऑरेंज है।

सिंह साप्ताहिक राशिफल 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026

समझदारी और रचनात्मकता से मुश्किल स्थितियों और उलझन को दूर करने में सफल रहेंगे। काम में व्यस्तता के बीच परिवार के लिए समय निकले। ऐसे चालाक व्यक्ति से सावधान रहे जो आपके अच्छे स्वभाव का लाभ उठा सकता है। निजी संबंध सुखद रहेंगे। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और धन के नए स्रोत सामने आ सकते हैं। नए प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ेगे। रिश्तो में भावनाओं को साझा करेंगे। आसपास मौजूद लोगों से दोस्ती और प्यार मिलेगा।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 16 है और शुभ रंग हरा है।

कन्या साप्ताहिक राशिफल 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026

धीरे-धीरे स्थितियों में बदलाव महसूस करेंगे। अब पीछे मुड़कर देखने के बजाय नई दिशाओं को देखने और नए मौके का लाभ उठाने का अवसर हासिल करेंगे। आसपास के लोगों को अपने फैसले स्वयं लेने के लिए प्रेरित करेंगे। इस दौरान नए लोगों और संपर्कों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। आध्यात्मिक खोज और ध्यान फलदाई और परिवर्तनकारी साबित होंगे। नए अवसरों और रिश्तो की तलाश में बड़े बदलाव के योग बनेंगे।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 5 है और शुभ रंग ब्राउन है।

तुला साप्ताहिक राशिफल 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026

अहंकार में आकर परेशानी या झगड़ा मोल लेने से बचें। किसी भी तरह के वायदे करने से पहले रुके और सोचें। सामाजिक जीवन व्यस्त व थकने वाला रहेगा। कार्य से जुड़ी यात्रा सफल एवं लाभदायक रहेगी। तन मन और आत्मा सामंजस्य में रहेंगे। संतुष्टि का अनुभव करेंगे। व्यापार में सफलता मिलेगी और निजी संबंधों में प्रेम महसूस करेंगे। भौतिक रचनात्मक और सांसारिक पहलुओं से लाभ हासिल होगा। यह आंतरिक परिपक्वता और विकास का समय है। लंबे समय से चली आ रही योजनाएं अब सफलता की ओर बढ़ेगे।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 12 है और शुभ रंग सी ग्रीन है।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026

बुजुर्ग रिश्तेदार या माता-पिता को आपकी आवश्यकता पड़ सकती है। विदेश से आने वाले समाचार या मेहमान सुखद सूचना देंगे। जमीन घर किसी भी तरह के निवेश में लाभ हासिल होगा। प्रकृति के बीच समय बिताएंगे। जीवन में महत्वपूर्ण लोगों का समर्थन और प्यार मिलेगा। लंबे समय से अटकी पेशेवर योजनाएं अब आगे बढ़ेगी। आत्मविश्वास और आत्म सम्मान में वृद्धि होगी। विलासिता की वस्तु में निवेश करेंगे। खेल या अन्य रुचिकर क्षेत्र में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे।रोग अथवा कोई अन्य भौतिक अवरोध दूर होंगे। विरोध के बावजूद अपने मुद्दों को बेबाकी से प्रकट करें। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर संतुलन बनाए रखें।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 11 है और शुभ रंग फायरी रेड है।

धनु साप्ताहिक राशिफल 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026

कोई जरूरी निर्णय लेने से पूर्व उसे पर उचित सोच विचार कर लें। अपने डर पर काबू पाकर चुनौतियों को स्वीकार करेंगे। जीवन के नए लक्ष्य बनाएंगे। आंतरिक शक्ति और ज्ञान शारीरिक,मानसिक भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर प्रगतिशील दिशा में ले जाएंगे। नए अवसरों व रचनात्मक कार्यों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। रचनात्मक गतिविधियां ऊर्जावान महसूस करवाएंगी। एक ही समय में दो परिस्थितियों के बीच स्वयं को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 10 है और शुभ रंग डार्क येलो है।

मकर साप्ताहिक राशिफल 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026

निराश होने के बजाय वास्तविकता को स्वीकार करें और एक बार में एक कदम उठाएं। जीवन के प्रवाह के साथ आगे बढ़े। अपने भीतर की सच्चाई को मानकर सोच के सभी दरवाजे खोले और आगे बढ़े। भाग्य जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्योंकि यह आपको एक नए रास्ते पर ले जाएगा। निजी और व्यावसायिक पहलुओं में आगे बढ़ेंगे। नए अवसरों और रिश्तो की तलाश में बड़े बदलाव के योग बनेंगे। घर या कार्यस्थल में परिवर्तन की स्थिति बनेगी।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 5 है और शुभ रंग नीला हैँ।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026

अपनी सोच का दायरा सीमित न रखें। सप्ताह के अंत में निजी और व्यावसायिक मामलों में मजबूत स्थिति हासिल कर लेंगे। लंबे समय से चले आ रहे उतार चढ़ाव अब सहज स्थिति में आ जाएंगे। शारीरिक मानसिक भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर संतुलन बनाए रखें। सप्ताह के अंत में शुरू होने वाली किसी परियोजना में आपकी रचनात्मकता प्रदर्शित होगी। सामाजिक जीवन में डर महसूस कर सकते हैं। व्यक्तिगत संबंधों में जटिलता महसूस करेंगे।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 16 है और शुभ रंग डार्क ग्रीन है।

मीन साप्ताहिक राशिफल 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026

आत्म केंद्रित होकर बाहर की वास्तविकता को समझेंगे। मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान करेंगे। किसी स्वजन के साथ दिल की बात साझा करेंगे। तमाम तरह की व्यस्तताओं से घिरे रहने के बावजूद परिवार को समय देंगे। इस दौरान रचनात्मक तो होंगे साथ ही संवेदनशील भी रहेंगे। शारीरिक मानसिक भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर केंद्रित और संतुलित बने रहेंगे। परिवार में किसी कठिन और संवेदनशील स्थिति से निपटने के लिए सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाना बेहतर रहेगा।परिवार और रिश्तेदार सहायक साबित होंगे।
इस सप्ताह आपका शुभ अंक 13 है और शुभ रंग फायरी ऑरेंज है।

आज का राशिफल

weekly horoscope

