Weekly Tarot Rashifal : नए साल के पहले हफ्ते में वृश्चिक और धनु राशि वालों पर होगी खुशियों की बौछार!

Weekly Tarot Rashifal 28 December 2025 To 3 January 2026 : साल 2025 की विदाई और नए साल 2026 का स्वागत करने का समय आ गया है। टैरो कार्ड्स की रहस्यमयी दुनिया इस सप्ताह (28 दिसंबर 2025 - 3 जनवरी 2026) आपके लिए क्या संकेत दे रही है? जहां तुला राशि वालों को मानसिक उलझनों से बचकर रहना होगा, वहीं वृश्चिक और धनु राशि के लिए यह समय खुशियों और नई शुरुआत का है। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आने वाले सात दिन चुनौतियों और अवसरों के मामले में कैसे रहने वाले हैं।