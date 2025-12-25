Taurus Yearly Horoscope 2026 : वृषभ राशिफल : इस साल खुलेगा किस्मत का ताला, करियर और धन में मिलेगी बंपर सफलता

Taurus Yearly Horoscope 2026 : वृषभ राशिफल 2026 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Taurus Yearly Horoscope 2026 : इस साल वृषभ राशि वालों के लिए बहुत कुछ नया होने जा रहा है। डॉ. अनीष व्यास कहते हैं कि 2026 में आपके जीवन में पैसे की चमक और समाज में इज्जत दोनों बढ़ेंगी। साल के बीच का वक्त करियर को मजबूत करेगा, और बृहस्पति-शुक्र की वजह से परिवार और रिश्तों में भी खुशियाँ आएँगी। हाँ, राहु और शनि थोड़ी परेशानी जरूर देंगे, लेकिन अगर आप सही फैसले लें और थोड़ी सी समझदारी दिखाएं, तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। अब जानते हैं, 2026 में वृषभ राशि का साल कैसा रहने वाला है।
ज्योतिषाचार्य डा.अनीष व्यास ने बताया कि वृषभ राशि के जातकों के जीवन में नई संभावनाओं का दौर शुरू होने जा रहा है। वर्ष 2026 वृषभ राशि के लोगों के लिए सफलता के नए द्वार खोलेगा और कुछ नए आयाम आपके सामने लेकर आएगा, जिससे आपकी आर्थिक समृद्धि हो और आपको सुख प्राप्त हो सके। आप वर्ष के मध्य में स्वयं को स्थापित करने में सफल हो सकते हैं। परिवार में थोड़ी अशांति परेशानी का कारण बन सकती है। आपकी सामाजिक रूप से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जून के बाद से आपको सामाजिक सरोकारों से जुड़े कामों में ज्यादा सक्रिय रूप से काम करने का मौका मिलेगा। आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता बढ़ेगी। पारिवारिक उलझनों को सुलझाने में भी आपका योगदान बना रहेगा।
वृषभ राशि के जातक वर्ष की शुरुआत में द्वितीय भाव में बृहस्पति के प्रभाव से परिवार में नए लोगों का आगमन और खुशियों का रंग देख सकते हैं। राशि स्वामी की भाग्य भाव में जब स्थिति होगी तब मिलेगा आपको परिवार में अपने प्रभुत्व से लाभ। घर में किसी नए सदस्य के आगमन के संकेत होंगे और नया सदस्य परिवार में आनंद और उल्लास का कारण बनेगा। इस समय आपके परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति अधिक सहायक और सहयोगी रहेंगे। आपसी समझ बढ़ेगी साथ ही पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले भी हल हो सकते हैं।
मार्च के समय राशि स्वामी शुक्र की मजबूत स्थिति से आप अपने काम के साथ साथ अपने घर के माहौल को प्रेम और शांति से बना पाएंगे।आपकी सामाजिक स्थिति में वृद्धि होने के संकेत हैं। इस समय आप समाज में अपनी छवि को और बेहतर बनाने में सफल होंगे। सामाजिक कार्यों में भागीदारी आपके लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का कारण बनेगी। आप समाज सेवा, सामाजिक गतिविधियों और समाज सुधार के लिए किसी संस्था का संचालन कर सकते हैं। इस समय आपके अंदर नेतृत्व की भावना जागृत होगी और आप समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। लोग आपकी सामाजिक गतिविधियों को सराहेंगे और आपके योगदान की कद्र करेंगे। आपके सामाजिक क्षेत्र में आपकी भूमिका और जिम्मेदारी बढ़ेगी, जिससे आपके आत्मविश्वास में भी इजाफा होगा।
वर्ष 2026 काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा। लाभ भाव के स्वामी साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे और आपके छठे भाव को देखेंगे। ऐसे में, नौकरी में अनुकूलता बनी रहेगी और किसी भी तरह की कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। जून से लेकर 31 अक्टूबर तक बृहस्पति ग्रह का नौकरी के भाव से कोई सीधा संबंध नहीं होगा। लेकिन फिर भी वह नौकरी के क्षेत्र में कोई परेशानी नहीं आने देंगे। हालांकि, 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव की स्थिति थोड़ी कमजोर रहेगी, परंतु फिर भी आप उनसे अच्छे परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं।
मई, जून, जुलाई और अगस्त के महीने आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होंगे। इस समय शनि की सकारात्मक शक्ति आपको अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने और असाधारण प्रदर्शन करने में मदद करेगी। हालांकि करियर में मिली छोटी-छोटी उपलब्धियां आपके ध्यान को भटका सकती हैं और आप भावनात्मक निर्णय लेने की ओर बढ़ सकते हैं। दसवें घर में राहु का होना आपके करियर को अवसर और चुनौतियां दोनों देगा।
वर्ष के अंतिम चरण, सितंबर से दिसंबर तक का समय आपके लिए अत्यंत शुभ है और इस दौरान आप नए-नए अवसरों को साधने में सफल होंगे तथा अपने परिश्रम से उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी काम करने की ऊर्जा बदलावों को समझने का ढंग और विपरीत परिस्थितियों में काम करने का तरीका आपको एक कुशल व्यक्तित्व का धनी मनाएगा, जिससे वर्कप्लेस पर आपकी स्थिति मजबूत होगी। राहु केतु के प्रभाव से आप अपने काम को कई तरीकों से करने में सक्षम होंगे और इससे आपको उत्तम सफलता मिलेगी। साल की शुरुआत में काम के सिलसिले में आपकी यात्राएं होंगी, जो आपको जोश से भर देगी। इस समय अवधि में सरकारी नौकरी प्राप्ति के शुभ सूचना भी आपको मिल सकती है।
यह वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने और धन, संपत्ति से संबंधित विभिन्न अवसरों को प्राप्त करने के लिहाज से सकारात्मक है। इस दौरान आपको अपनी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपकी जीवनशैली में भी बदलाव का समय दिखाई देगा। वर्ष का पहला भाग वृषभ राशि के लिए आर्थिक दृष्टि से बेहतर रह सकता है फिर चाहे लाभ के स्वामी हों या धनेश की स्थिति दोनों ही मिलकर अत्यधिक शुभ परिणाम दे सकते हैं। इस समय आपके आय के स्रोतों में वृद्धि होगी और आप अपनी आय में अच्छे खासे इजाफे का अनुभव करेंगे।
फरवरी मध्य के बाद का समय वेतन में वृद्धि के योग भी दे सकता है। इस समय आपको अपने फाइनेंशियल निवेश की नई नीतियों पर काम करने का मौका मिल सकता है। फैसलों को समझदारी से लेने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में लाभ मिल सके। आपके द्वारा किए गए कुछ निवेश सही दिशा में होंगे और आप आर्थिक रूप से समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ेंगे। धन भाव में बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए और भी लाभकारी साबित होगा। द्वितीय भाव धन और परिवार के भाव से संबंधित है और बृहस्पति का यह प्रभाव आपको रत्नों और आभूषणों से संबंधित सुख-सुविधाएं प्राप्त करने में मदद करेगा। इस दौरान आपके पास धन की कोई कमी नहीं होगी और आप अपने परिवार के लिए जरूरी सुख-सुविधाएं प्राप्त करने में सफल होंगे। सोने, चांदी या किसी भी तरह के रत्न, आभूषण खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो यह समय उसके लिए उपयुक्त रहेगा।
बृहस्पति का यह प्रभाव आपको अपने जीवन को भव्य और समृद्ध बनाने के लिए उत्तम अवसर प्रदान करेगा। आप इस वर्ष धन संपत्ति भी प्राप्त कर सकते हैं और शेयर बाजार में निवेश करके लाभ कमा सकते हैं। आपकी आय के स्रोतों में बढ़ोतरी होगी और अपनी आय में अच्छा इजाफा देखने को मिल सकता है। फरवरी के बाद से इनकम बढ़ेगी और जॉब करते हैं, तो सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा। आप कुछ नई फाइनेंशियल स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बृहस्पति का प्रभाव ज्वेलरी से संबंधित लाभ दे सकता है।
वृषभ राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के लिए वर्ष 2026 अच्छा रहेगा। विशेष रूप से साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक दूसरे भाव में बृहस्पति का गोचर इस बात की तरफ संकेत कर रहा है कि परिवार के सदस्यों में आपसी सामंजस्य अच्छा बना रहेगा और घर-परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। साथ ही, परिवार और रिश्तेदार इकट्ठा होकर कुछ विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। एक-दूसरे से बातचीत और एक-दूसरे की भलाई करने के बारे में सोच-विचार कर सकते हैं।
2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति देव न आपको अनुकूल और न ही प्रतिकूल परिणाम देंगे। ऐसे में, परिजन अपने-अपने काम में व्यस्त दिखाई दे सकते हैं। इस प्रकार, परिवार के सदस्य भले ही एक-दूसरे की चिंता न करें, लेकिन एक-दूसरे को परेशान भी नहीं करेंगे। लेकिन, 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव की स्थिति की वजह से आपको परिवार का माहौल सामान्य रखने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है क्योंकि इस दौरान किसी बात को लेकर घर में तनाव रह सकता है जिसका असर रिश्तो पर नज़र आ सकता है। इन सबके बावजूद ज्यादातर समय अनुकूल रहेगा।
वृषभ राशि के जातकों के लिए वैवाहिक जीवन में साल के पहले भाग में कुछ उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। हालांकि, आपके रिश्ते में मजबूत बंधन और सामंजस्य बना रहेगा। यह समय आपके दांपत्य जीवन में खुशियाँ लाने वाला है, लेकिन कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, खासकर पारिवारिक मामलों को लेकर। आपको अपने साथी के परिवार और उसके कार्यों को समझने की आवश्यकता होगी, ताकि आप दोनों के बीच किसी भी प्रकार का टकराव न हो। वृषभ जातकों को अपने साथी के स्वास्थ्य, करियर और परिवार की स्थिति का ध्यान भी रखना होगा, ताकि पार्टनर भी आपके प्रति संवेदनशील बन पाएगा।
इस साल लव के मामले में हो सकते हैं कुछ बड़े फेरबदल। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र ग्रह है, जो प्रेम, सौंदर्य और सुख-समृद्धि का प्रतीक है। इस कारण वृषभ राशि के जातकों को प्रेम और रिश्तों के मामले में विशेष अनुभव इस साल दिखाई देगा जो इनके लव भाव के स्वामी बुध के प्रभाव में भी होगा। साल के पहले भाग में वृषभ राशि वालों के लिए लव और वैवाहिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस समय आप अपनी प्रेम जीवन में कुछ अच्छे पल महसूस करेंगे और रिश्तों में एक नई गर्मी का अनुभव करेंगे। साथ ही, दांपत्य जीवन में भी सुधार होगा, लेकिन कुछ सावधानियों की जरूरत भी है। इस समय आपको अपने प्रेम पर विश्वास को बनाए रखने की जरूरत होगी।
साल के आरंभिक समय में आपने लव से जुड़े ग्रहों का असर नवम भाव में होगा और साथ ही इस समय लग्नेश का भी इससे संबंध जब बनेगा तो प्रेम की सफलता भी देखने को मिलेगी। पुरानी बातें भूलकर अब आप अपने सच्चे रिश्तों को जानेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए साल का पहला भाग लव लाइफ के दृष्टिकोण से बहुत शुभ रहेगा। आपके रिश्तों में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, तो आपकी आपसी समझ बढ़ेगी और आप दोनों एक-दूसरे के प्रति अधिक समर्पित महसूस करेंगे। आपकी भावनाओं में गहराई आएगी और आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। अगर आप अकेले हैं, तो इस समय आपको कोई खास व्यक्ति मिल सकता है, जो आपके दिल के करीब हो।
बृहस्पति का गोचर प्रेम जीवन के लिए न तो अनुकूल और न ही नकारात्मक रहेगा। लेकिन, शनि देव इस वर्ष प्रेम जीवन में आपको औसत परिणाम दे सकते हैं, विशेषकर सच्चे मन और ईमानदारी से प्रेम करने वालों को। वहीं, छलकपट या प्रेम का दिखावा करने वालों को रिश्ते में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि लाभ भाव में शनि की उपस्थिति को अच्छा माना जाता है। लेकिन, इनकी दृष्टि को अशुभ माना गया है। शनि सामान्य तौर पर न्यायप्रिय ग्रह हैं। ऐसे में, जो जिसका हकदार है उसका वह हक उसे मिलना चाहिए। सामान्य शब्दों में कहें तो, सच्चा प्रेम करने वाले लोग निराश नहीं होंगे। शुक्र का गोचर भी आपके पक्ष में रहेगा। कुल मिलाकर प्रेम जीवन के लिए यह वर्ष 2026 मिलाजुला रह सकता है।
वृषभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा। उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति देव साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे। ऐसे में, आपके आसपास का माहौल अच्छा रहेगा और इसके परिणामस्वरूप, आप थोड़ी सी कोशिश करके भी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। साथ ही, आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।
2 जून से 31 अक्टूबर तक उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति देव जो आपके लाभ भाव और आठवें भाव के भी स्वामी है, वह तीसरे भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे। इसे भी एक अनुकूल स्थिति कहा जा सकता है। इनकी भाग्य भाव पर दृष्टि शिक्षा के क्षेत्र में मददगार बनेगी। शोध से जुड़े छात्रों को बृहस्पति की कृपा से काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। खासकर 31 अक्टूबर तक का समय सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। कानून और पर्यटन की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए भी समय सकारात्मक रहेगा, विशेषकर 2 जून से 31 अक्टूबर की अवधि ट्रैवल से जुड़े छात्रों के लिए अनुकूलता लेकर आ सकती है।
बुध का गोचर आपके लिए औसत से बेहतर रह सकता है। बृहस्पति की स्थिति भी काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगी। लेकिन, शनि, राहु और केतु के गोचर को ध्यान में रखते हुए आप तार्किक होकर अपने विषयों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे, तो आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। कुल मिलाकर, शिक्षा के लिए वर्ष 2026 वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। ऐसे में कोशिश करके आप भाग्य और कर्म का सहारा लेकर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आपकी राशि के स्वामी आपके छठे भाव के भी स्वामी है। इन दोनों स्थानों के स्वामी शुक्र देव हैं और ऐसे में, इनका गोचर आपके लिए ज्यादातर अच्छा रहेगा। अतः शुक्र आपको परेशान नहीं करेंगे और बृहस्पति देव भी औसत या औसत से बेहतर परिणाम दे सकते हैं।
साल 2026 वृषभ राशि के जातकों के लिए सेहत के मामले में कुछ अच्छे परिणाम देगा, तो कुछ ऐसे ध्यान देने वाले समय अवधि को भी आपके सामने लेकर आएगा। आपको शारीरिक के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। वर्ष की शुरुआत में इसमें समस्या होगी। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार धीरे-धीरे देखने को मिलेगा, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य मे बदलाव लाने के लिए आपको अपने जीवन शैली को बदलना होगा। आप कुछ नई चीजों से जुड़ाव महसूस करेंगे, जो आपके हेल्थ को नए आयाम तक पहुंचाएगी और आपकी मानसिक शांति को बढ़ाएगी तथा शारीरिक स्वास्थ्य में भी बढ़ोतरी करेगी।
जनवरी के अंत से आगे के समय में सेहत में कुछ सुधार दिखाई देगा। स्वस्थ जीवनशैली के लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और इस वर्ष आप इन दोनों पहलुओं पर विशेष ध्यान देंगे। आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रहने की प्रेरणा मिलेगी और आप अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से व्यायाम को शामिल करेंगे। योग, ध्यान, या हल्की-फुल्की कसरत आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक साबित होगी। इस दौरान आप का मन उन चीजों को खाने में भी अधिक होगा जो मिठास वाली हो सकती हैं, इसलिए इस समय शुगर प्रभावित लोगों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी। अच्छे बैलेंस फूड का उपयोग करने से न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, बल्कि मानसिक शांति भी बनी रहेगी। इस दौरान आप अपनी जीवनशैली में अधिक फल, सब्जियां, और पौष्टिक खाने की चीजों को शामिल करेंगे जो आपके स्वास्थ्य को और बेहतर बनाएगा। सही आहार और नियमित व्यायाम से आपको मानसिक संतुलन भी मिलेगा और आपके शरीर की कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी। बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। यह ग्रह आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से सशक्त बनाएगा। बृहस्पति के सकारात्मक प्रभाव से आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी और आप स्वस्थ रहेंगे।
भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा.अनीष व्यास ने बताया कि 9 वर्ष से छोटी कन्याओं को भोजन कराए और उनके चरण छूकर प्रतिदिन उनका आशीर्वाद लें। शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करें। शनिवार के दिन चीटियों को आटा डालें और गौ-माता की सेवा करें। कनकधारा स्त्रोत का पाठ करें। पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं।
