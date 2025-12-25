Dhanvarsha Yoga 2025 : साल खत्म होने से पहले खुलेगी किस्मत, धनवर्षा योग बदलेगा इन राशियों का भाग्य

शुक्र को सुख, समृद्धि और धन का ग्रह माना जाता है। शुक्र अपनी वक्री अवस्था में धनु राशि में आ गया है। अब शुक्र करीब 24 दिनों तक धनु राशि में ही रहेगा। इस गोचर के बाद सूर्य-शुक्र का संयोग (शुक्रादित्य योग) बन रहा है। इसके अलावा 100 साल बाद समसप्तक योग भी बन रहा है। ज्योतिषियों का कहना है कि नए साल से पहले यह गोचर कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं इन लकी राशियों के बारे में।