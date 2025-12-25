25 दिसंबर 2025,

Surya Gochar 2026 : नए साल में किन राशियों की चमक सकती है किस्मत और किन्हें झेलना होगा आर्थिक नुकसान?

Rashifal 2026 : सूर्य देव की मेहरबानी किस राशि पर बरसेगी, किसकी किस्मत चमकेगी, और किसे पैसों की टेंशन झेलनी पड़ेगी? नया साल 2026 पैसों के मामले में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, चलिए जानते हैं।

3 min read
भारत

image

Manoj Vashisth

Dec 25, 2025

Surya Gochar 2026

Surya Gochar 2026 : सूर्य गोचर 2026 का प्रभाव (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Surya Gochar 2026 : 2026 को ज्योतिष में सूर्य का साल माना जा रहा है। सूर्य, यानी पिता, इज्जत, लीडरशिप, सेहत और ऊर्जा का ग्रह। एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं कि ये साल कई लोगों के लिए राहत और फायदे लाएगा, लेकिन कुछ को चुनौतियां भी झेलनी पड़ेंगी। किसी के लिए जबरदस्त मौके, तो किसी के लिए मेहनत का इम्तहान। तो एक आम इंसान के लिए ये साल कैसा रहेगा, आइए एक-एक राशि पर नजर डालते हैं।

मेष राशिफल 2026

सेहत का मामला थोड़ा कमजोर दिख रहा है। हड्डियों, नसों या आंखों की परेशानी हो सकती है। पैसे की स्थिति ठीक-ठाक रहेगी। प्रॉपर्टी में फायदा मिलने के योग हैं। करियर में बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं दिखता, मगर जगह या रोल बदल सकता है। शनि भगवान की पूजा करना आपके लिए अच्छा रहेगा।

वृषभ राशिफल 2026

सेहत बेहतर रहेगी, पुरानी दिक्कतों से राहत मिलेगी। पैसों और प्रॉपर्टी के मामले में साल शानदार रहने वाला है। नई गाड़ी खरीदने का मन बना सकते हैं। करियर में स्थिरता रहेगी। रिश्तों को लेकर ज्यादा टेंशन न लें, और शादी का भी अच्छा मौका है। बृहस्पति मंत्र का जाप करें।

मिथुन राशिफल 2026

सेहत थोड़ी ऊपर-नीचे रह सकती है, खासकर पेट की दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। पैसे और प्रॉपर्टी के मामले अच्छे रहेंगे। करियर में भी स्थिरता है, मगर जगह बदल सकते हैं। बृहस्पति मंत्र का जाप और दान करते रहें।

कर्क राशिफल 2026

सेहत पहले से बेहतर होगी, और मानसिक चिंता भी कम होगी। पैसों और गाड़ी का फायदा मिलेगा। करियर में बड़ा बदलाव हो सकता है, शायद जगह भी बदलनी पड़े। सालभर हनुमान जी की पूजा और शनिवार को दान फायदेमंद रहेगा।

सिंह राशिफल 2026

इस साल सेहत का खास ध्यान रखें, चोट या सर्जरी की नौबत आ सकती है। पैसे की स्थिति नॉर्मल रहेगी, लेकिन प्रॉपर्टी में फायदे के मौके हैं। करियर में उतार-चढ़ाव रहेगा, रिस्क से बचें। शनि देव की पूजा और शनिवार को दान करें।

कन्या राशिफल 2026

सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा, दिल या बुखार से बचकर रहें। फाइनेंशियल और करियर में हल्की परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन सूझ-बूझ से सब सुलझा लेंगे। नए काम के मौके मिलेंगे। शनि देव की पूजा और सूर्य से जुड़ी चीजों का दान करें।

तुला राशिफल 2026

सेहत सुधरेगी, और हालात बेहतर होंगे। नए काम में अच्छा फायदा मिलेगा। कर्ज और पैसों की दिक्कत दूर होगी। करियर में बड़ी सफलता मिल सकती है। बृहस्पति मंत्र का जाप करें और गुरुवार को केले दान करें।

वृश्चिक राशिफल 2026

सेहत नॉर्मल रहेगी, छोटी-मोटी दिक्कतें रहेंगी। सर्जरी की नौबत आ सकती है। पैसे की स्थिति लगातार सुधरेगी। करियर में बदलाव के बाद सुधार दिखेगा। पूरे साल सच्चाई और पवित्रता से रहें और सूर्य देव की पूजा करें।

धनु राशिफल 2026

सेहत को लेकर सतर्क रहें, खासतौर पर छाती, दिल, और ब्लड प्रेशर। बेवजह की चिंता या डिप्रेशन हो सकता है। पैसे की स्थिति स्थिर रहेगी। करियर में बड़े बदलाव और जगह बदलने के संकेत हैं। नया बिजनेस शुरू करने से बचें। शनि भगवान की पूजा और शनिवार को दान करें।

मकर राशिफल 2026

सेहत में धीरे-धीरे सुधार होगा, पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी। पैसे और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में फायदे के मौके हैं, खासकर साल की शुरुआत में। करियर आराम से चलेगा। बृहस्पति मंत्र का जाप करें और हर गुरुवार को पीली चीजें दान करें।

कुंभ राशिफल 2026

सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा, दिक्कतों को नजरअंदाज न करें। लाइफस्टाइल सुधारें। पैसे की स्थिति ठीक रहेगी, प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। करियर में बड़ा फैसला ले सकते हैं या नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करें।

मीन राशिफल 2026

अचानक सेहत से जुड़ी परेशानी आ सकती है, खासकर हड्डी, नस या चोट से। पैसों का आना-जाना बना रहेगा, लेकिन मदद मिल जाएगी। करियर में भी उतार-चढ़ाव रहेगा, और जगह बदलने का मौका आएगा। भगवान शिव की पूजा करें और शनिवार को दान जरूर करें।

25 Dec 2025 12:59 pm

