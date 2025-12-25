Surya Gochar 2026 : नए साल में किन राशियों की चमक सकती है किस्मत और किन्हें झेलना होगा आर्थिक नुकसान?

Surya Gochar 2026 : 2026 को ज्योतिष में सूर्य का साल माना जा रहा है। सूर्य, यानी पिता, इज्जत, लीडरशिप, सेहत और ऊर्जा का ग्रह। एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं कि ये साल कई लोगों के लिए राहत और फायदे लाएगा, लेकिन कुछ को चुनौतियां भी झेलनी पड़ेंगी। किसी के लिए जबरदस्त मौके, तो किसी के लिए मेहनत का इम्तहान। तो एक आम इंसान के लिए ये साल कैसा रहेगा, आइए एक-एक राशि पर नजर डालते हैं।