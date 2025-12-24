Chanakya Niti : मौत के बाद भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती है ये एक चीज, स्वर्ग- नर्क भी जाती है साथ

चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य के कर्म ही उसका असली धन होते हैं। व्यक्ति चाहे किसी भी परिवार में जन्म ले, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, अंत में वही फल पाता है जो उसने कर्मों के रूप में बोया होता है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद भी मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि कर्म व्यक्ति का पीछा स्वर्ग और नर्क तक करते हैं।