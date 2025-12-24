Chanakya Niti on Poverty : इन लोगों से हमेशा नाराज रहती हैं मां लक्ष्मी, हमेशा जीते हैं कंगाली का जीवन

Chanakya Niti on Poverty : हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन, सौभाग्य और समृद्धि की देवी माना गया है. हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास हो और जीवन में कभी आर्थिक तंगी न आए. लेकिन आचार्य चाणक्य ने अपने नीति-शास्त्र में कुछ ऐसी आदतों और परिस्थितियों का उल्लेख किया है, जिनके कारण मां लक्ष्मी किसी घर में रहना पसंद नहीं करतीं. वे बताते हैं कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं, जिनके चलते घर में लगातार कंगाली, तनाव और परेशानियों का माहौल बना रहता है.