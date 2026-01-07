प्रयाग नहीं जा पाए तो राजस्थान की इस काशी में लगाएं डुबकी, मिलेगा गंगा स्नान-सा पुण्य

जयपुर की गुलाबी आभा के बीच अरावली की पहाडियो में बसा गलता तीर्थ केवल एक दर्शनीय स्थल नही बल्कि आस्था का वह महासागर है जिसे उत्तर तोताद्रि और राजस्थान की काशी कहा जाता है। यदि आप इस माघ मास या मकर संक्राति पर प्रयागराज जाने की अभिलाषा रखते थे लेकिन किसी कारणवश नही जा पा रहे तो निराश न हो। गालव ऋषि की यह तपोस्थली आपको वही आध्यात्मिक ऊर्जा और पुण्य प्रदान करने मे सक्षम है।