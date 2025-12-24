Surya Nakshtra Gochar 2025: पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य करेंगे गोचर, इन राशियों की खुल सकती है किस्मत

Surya Nakshtra Gochar 2025: 29 दिसंबर 2025 को सूर्य ग्रह अपने मूल नक्षत्र से निकलकर शुक्र ग्रह के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस नक्षत्र में सूर्य 10 जनवरी 2026 तक रहने वाले हैं। सूर्य ग्रह के इस नक्षत्र परिवर्तन से कुछ राशि के जातक को बहुत ही फायदा मिलने वाला है। इस दौरान इन राशि वालों को करियर के साथ- साथ बिजनेस में भी बहुत तरक्की मिलने वाली है। चलिए जानते हैं सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है।