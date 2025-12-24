Surya Nakshtra Gochar 2025: पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य करेंगे गोचर, इन राशियों की खुल सकती है किस्मत

istock
Surya Nakshtra Gochar 2025: 29 दिसंबर 2025 को सूर्य ग्रह अपने मूल नक्षत्र से निकलकर शुक्र ग्रह के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस नक्षत्र में सूर्य 10 जनवरी 2026 तक रहने वाले हैं। सूर्य ग्रह के इस नक्षत्र परिवर्तन से कुछ राशि के जातक को बहुत ही फायदा मिलने वाला है। इस दौरान इन राशि वालों को करियर के साथ- साथ बिजनेस में भी बहुत तरक्की मिलने वाली है। चलिए जानते हैं सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है।
मेष राशि
सूर्य के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर से मेष राशि के जातक को बहुत ही लाभ मिलने वाले है। इस दौरान आपकी आय में वृद्धि होगी। इसके साथ ही आपका रुका हुआ जो काम होगा वो पूरा हो सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ किसी रोमांटिक डेट पर जा सकते हैं। परिवार के साथ खुशनुमा समय बितेगा।
सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये नक्षत्र गोचर बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। निवेश करने के लिए एक अच्छा समय रहेगा। इसके साथ ही कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। कारोबार कर रहे लोगों की कोई बड़ी डील पक्की हो सकती है। इस समय आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं।
धनु राशि
सूर्य के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर से धनु राशि के जातकों को लाभ देखने को मिल सकता है। इस दौरान आपकी सेहत अच्छी हो सकती है। अगर कोई बिमारी लंबे समय से चल रही थी तो वो भी ठीक हो सकती है। दोस्तों के साथ किसी ट्रीप पर जा सकते हैं। पुराने लोगों से मिलकर मन खुश रहेगा। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय गुजरेगा। जॉब में प्रमोशन की संभावना है।
