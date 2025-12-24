24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Surya Nakshtra Gochar 2025: पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य करेंगे गोचर, इन राशियों की खुल सकती है किस्मत

Surya Nakshtra Gochar 2025: ग्रहों के राजा सूर्य ग्रह जल्द ही शुक्र ग्रह के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य के इस नक्षत्र परिवर्तन से कुछ राशि के जातक को भरपूर लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Dec 24, 2025

Surya Nakshtra Gochar 2025

istock

Surya Nakshtra Gochar 2025: 29 दिसंबर 2025 को सूर्य ग्रह अपने मूल नक्षत्र से निकलकर शुक्र ग्रह के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस नक्षत्र में सूर्य 10 जनवरी 2026 तक रहने वाले हैं। सूर्य ग्रह के इस नक्षत्र परिवर्तन से कुछ राशि के जातक को बहुत ही फायदा मिलने वाला है। इस दौरान इन राशि वालों को करियर के साथ- साथ बिजनेस में भी बहुत तरक्की मिलने वाली है। चलिए जानते हैं सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है।

इन राशियों को होगा फायदा

मेष राशि
सूर्य के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर से मेष राशि के जातक को बहुत ही लाभ मिलने वाले है। इस दौरान आपकी आय में वृद्धि होगी। इसके साथ ही आपका रुका हुआ जो काम होगा वो पूरा हो सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ किसी रोमांटिक डेट पर जा सकते हैं। परिवार के साथ खुशनुमा समय बितेगा।

सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये नक्षत्र गोचर बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। निवेश करने के लिए एक अच्छा समय रहेगा। इसके साथ ही कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। कारोबार कर रहे लोगों की कोई बड़ी डील पक्की हो सकती है। इस समय आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं।

धनु राशि
सूर्य के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर से धनु राशि के जातकों को लाभ देखने को मिल सकता है। इस दौरान आपकी सेहत अच्छी हो सकती है। अगर कोई बिमारी लंबे समय से चल रही थी तो वो भी ठीक हो सकती है। दोस्तों के साथ किसी ट्रीप पर जा सकते हैं। पुराने लोगों से मिलकर मन खुश रहेगा। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय गुजरेगा। जॉब में प्रमोशन की संभावना है।

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Dec 2025 02:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Surya Nakshtra Gochar 2025: पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य करेंगे गोचर, इन राशियों की खुल सकती है किस्मत

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

january First Pradosh Vrat Date 2026: कब रखा जाएगा जनवरी का पहला प्रदोष व्रत, यहां नोट करें तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व

january First Pradosh Vrat Date 2026
धर्म/ज्योतिष

सपनों में बार-बार मंदिर दिखना किस चीज का होता है संकेत? यहां जानें

सपनों में मंदिर दिखना (PC: GEMINI GENERATED)
धर्म/ज्योतिष

Tarot Rashifal Today : गुरुवार का टैरो राशिफल: सूर्य-चंद्र की चाल से बदलेंगे 12 राशियों के भाग्य

Tarot Rashifal Today
राशिफल

Numerology: गंभीर स्वभाव के होते हैं इस मूलांक के जातक, हर काम में पाते हैं सफलता

Numerology
धर्म/ज्योतिष

Relationship Horoscope 2026: कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा प्यार, शादी और परिवार का भविष्य?

Relationship Horoscope 2026 (PC: GEMINI GENERATED)
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.