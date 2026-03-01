1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Tarot Rashifal 2 March: 2 मार्च 2026 टैरो राशिफल: होलिका दहन और पूर्णिमा पर किस राशि को मिलेगा लाभ, किसे रहना होगा सावधान?

Tarot Rashifal 2 March 2026: फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी, होलिका दहन और पूर्णिमा के पावन दिन टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का सटीक टैरो राशिफल।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Mar 01, 2026

Tarot Rashifal 2 March

Tarot Rashifal 2 March : टैरो राशिफल 2 मार्च 2026 (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Aaj Ka Tarot Rashifal 2 March 2026: सोमवार, 2 मार्च 2026 का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा। साथ ही होलिका दहन, चंद्र पूर्णिमा व्रत और हुताशिनी पूर्णिमा का विशेष संयोग बन रहा है। ऐसे शुभ और ऊर्जावान दिन में ग्रह-नक्षत्रों के साथ टैरो कार्ड्स भी आपकी किस्मत के संकेत दे रहे हैं। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए कि मेष से लेकर मीन राशि तक किन राशियों को करियर, प्रेम, धन और पारिवारिक जीवन में लाभ मिलेगा और किन्हें सतर्क रहने की जरूरत है।

आज का मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों की मुलाकात आज किसी पुराने मित्र से हो सकती है। साथ ही आपको सलाह है कि विपरीत लिंगी से उचित दूरी बनाकर रखें। वरना आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं।

आज का वृष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज वृषभ राशि के जातकों को कार्यस्थल में किसी से उलझे ना, अनावश्यक वार्तालाप इसका कारन बन सकता है। घर पर खुशी का माहौल रहेगा।

आज का मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों को आज खुद पर काबू रखने की जरूरत है। अपना धैर्य बनाकर रखें। गुस्सा आपको नुकसान पहुंचा सकता है, प्रतिउत्तर देते समय सावधानी बरते, अधिक जोखिम न उठाएं।

आज का कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कर्क राशि के लोगों की दिनचर्या आज काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाली है। आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेना पड़ सकता है। आपको सलाह है कि अपनी बुरी आदतों पर काबू रखें।

आज का सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के लोगों के लिए आज घर परिवार का माहौल बहुत ही अनुकूल बना रहेगा। जो लोग धन संबंधी या वित्तीय सहायता पाना चाहते हैं उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है।

आज का कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के जो लोग रोजगार की तलाश में हैं उनके लिए समय काफी बेहतरीन रहने वाला है। आज उन्हें इंटरव्यू में सफलता प्राप्त होगी। अति लोभ से बचें, बाहर के खाने से बचे।

आज का तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि लोगों का समय आज अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुश मिजाज माहौल में बीतेगा जो आपको नयी ऊर्जा व स्फूर्ति से भर देगा।

आज का वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों को आज आपको पदोन्नति का अवसर मिलेगा। साथ ही इस समय आप अपनी बुद्धि के इस्तेमाल अपने पक्ष में कर पाएंगे।

आज का धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के अविवाहितों के लिए विवाह के नए अवसर प्राप्त होएंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल है वो भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

आज का मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन वैवाहिक और प्रेम संबंधों के लिए समय मिश्रित है। विद्यार्थी समय का सदुपयोग करने में सक्षम रहेंगे। आज उन्हें कोई बेहतर अवसर मिल सकता है।

आज का कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों को प्रेम संबंधों में प्रति लापरवाही बरतने से मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको सलाह है कि भविष्य की योजनाएं बहुत सूझबूझ कर बनाएं।

आज का मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों को जीविका के क्षेत्र में लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। मधुर वाणी से संबंधों में मजबूती आएगी। आलस्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अवरोधक होगा।

ये भी पढ़ें

Holi 2026 Chandra Grahan: चंद्र ग्रहण के बीच कैसे मनाएं सुरक्षित और शुभ होली
धर्म/ज्योतिष
Holi 2026 Chandra Grahan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

राशिफल 2026

tarot card rashifal

Published on:

01 Mar 2026 02:23 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Tarot Rashifal 2 March: 2 मार्च 2026 टैरो राशिफल: होलिका दहन और पूर्णिमा पर किस राशि को मिलेगा लाभ, किसे रहना होगा सावधान?

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Rashifal 2 March: होली स्पेशल राशिफल, मेष-कर्क समेत 4 राशियों को धन लाभ, करियर में तरक्की के संकेत

Aaj Ka Rashifal 2 March
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 1 March: आज का राशिफल 1 मार्च 2026: रविपुष्य योग में मिलेगा आर्थिक लाभ, जानें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 1 March
राशिफल

Tarot Rashifal 1 March: टैरो राशिफल: सर्वार्थसिद्धि योग का असर: मेष से मीन तक किसका चमकेगा सितारा?

Tarot Rashifal 1 March
राशिफल

Saptahik Tarot Rashifal 1 To 7 March: विदेश यात्रा, नया कॉन्ट्रैक्ट या पुराना प्यार वापसी? तुला से मीन तक किसके जीवन में आएगा बड़ा ट्विस्ट

Saptahik Tarot Rashifal 1 To 7 March, 1 to 7 March Tarot Reading, साप्ताहिक टैरो राशिफल 1 से 7 मार्च,
राशिफल

Weekly Horoscope 1 To 7 March 2026: मार्च का पहला सप्ताह: तुला-कुंभ के लिए खुशखबरी, वृश्चिक-मीन संभलकर रखें कदम

Weekly Horoscope
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.