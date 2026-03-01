Tarot Rashifal 2 March: 2 मार्च 2026 टैरो राशिफल: होलिका दहन और पूर्णिमा पर किस राशि को मिलेगा लाभ, किसे रहना होगा सावधान?

Aaj Ka Tarot Rashifal 2 March 2026: सोमवार, 2 मार्च 2026 का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा। साथ ही होलिका दहन, चंद्र पूर्णिमा व्रत और हुताशिनी पूर्णिमा का विशेष संयोग बन रहा है। ऐसे शुभ और ऊर्जावान दिन में ग्रह-नक्षत्रों के साथ टैरो कार्ड्स भी आपकी किस्मत के संकेत दे रहे हैं। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए कि मेष से लेकर मीन राशि तक किन राशियों को करियर, प्रेम, धन और पारिवारिक जीवन में लाभ मिलेगा और किन्हें सतर्क रहने की जरूरत है।