Saptahik Tarot Rashifal 1 To 7 March: विदेश यात्रा, नया कॉन्ट्रैक्ट या पुराना प्यार वापसी? तुला से मीन तक किसके जीवन में आएगा बड़ा ट्विस्ट

Saptahik Tarot Rashifal 1 To 7 March: रविवार से नए सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही ग्रह-नक्षत्रों के साथ टैरो कार्ड्स की ऊर्जा भी नए संकेत दे रही है। 1 से 7 मार्च के बीच कई राशियों के जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है किसी के लिए विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, किसी को नया कॉन्ट्रैक्ट या करियर में सुनहरा मौका मिल सकता है, तो कहीं पुराने प्यार की वापसी भी संभव है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, इस सप्ताह कार्ड्स की ऊर्जा खास संदेश दे रही है। आइए जानते हैं कि तुला से मीन तक इन छह राशियों के लिए आने वाले दिनों में किस्मत क्या नया मोड़ लेने वाली है और किन बातों पर विशेष ध्यान देना होगा।