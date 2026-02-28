Saptahik Tarot Rashifal 1 To 7 March: विदेश यात्रा, नया कॉन्ट्रैक्ट या पुराना प्यार वापसी? तुला से मीन तक किसके जीवन में आएगा बड़ा ट्विस्ट

Weekly Tarot Horoscope March 2026| फोटो सोर्स- Freepik
Saptahik Tarot Rashifal 1 To 7 March: रविवार से नए सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही ग्रह-नक्षत्रों के साथ टैरो कार्ड्स की ऊर्जा भी नए संकेत दे रही है। 1 से 7 मार्च के बीच कई राशियों के जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है किसी के लिए विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, किसी को नया कॉन्ट्रैक्ट या करियर में सुनहरा मौका मिल सकता है, तो कहीं पुराने प्यार की वापसी भी संभव है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, इस सप्ताह कार्ड्स की ऊर्जा खास संदेश दे रही है। आइए जानते हैं कि तुला से मीन तक इन छह राशियों के लिए आने वाले दिनों में किस्मत क्या नया मोड़ लेने वाली है और किन बातों पर विशेष ध्यान देना होगा।
तुला राशि के लिए यह सप्ताह संतुलन और समझदारी का रहेगा। आप हर परिस्थिति को शांत दिमाग से संभालने की कोशिश करेंगे और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी।कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उन्हें सफलतापूर्वक निभाएंगे। व्यापार से जुड़े लोगों को किसी नए अनुबंध या विदेशी संपर्क से लाभ मिल सकता है।रिश्तों में मधुरता बनाए रखना जरूरी होगा। अनावश्यक बहस से बचें विनम्र व्यवहार ही संबंधों को मजबूत करेगा।
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मचिंतन और गहराई से सोचने का है। पुराने फैसलों की समीक्षा आपको नई दिशा दिखा सकती है।करियर में आपके विचारों को महत्व मिलेगा और रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है। आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है अचानक लाभ की संभावना बन रही है।रिश्तों में पारदर्शिता जरूरी है। कोई छुपी बात सामने आ सकती है, इसलिए सच्चाई का साथ दें। स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें।
धनु राशि के लिए यह सप्ताह नई संभावनाओं का संकेत दे रहा है। आत्म-विकास और नई योजनाओं की शुरुआत हो सकती है।विदेश यात्रा या दूर स्थान से लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में कोई नया अवसर आपके भविष्य की दिशा बदल सकता है। शिक्षा और ज्ञान से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा।निजी जीवन में पुराना रिश्ता फिर से जीवन में लौट सकता है दिल की बात समझदारी से रखें।
मकर राशि के लिए यह सप्ताह मेहनत का फल देने वाला रहेगा। लंबे समय से किए गए प्रयास अब रंग ला सकते हैं।नौकरी में पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या खास प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है। व्यापार में पुराने सहयोगी से बातचीत फायदेमंद साबित हो सकती है।पारिवारिक मामलों में आपकी भूमिका अहम रहेगी। प्रेम संबंधों में आई दूरी कम हो सकती है और मेल-मिलाप के योग बन रहे हैं।
कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह नई सोच और प्रयोगों से भरा रहेगा। आप किसी नए कौशल या रचनात्मक कार्य में खुद को व्यस्त पा सकते हैं।तकनीकी और इनोवेटिव क्षेत्रों में सफलता मिलने के संकेत हैं। नौकरी या व्यवसाय में बदलाव का विचार आकार ले सकता है।प्रेम जीवन में नया प्रयोग रिश्ते में ताजगी ला सकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा स्वतंत्रता संबंधों में दूरी भी बढ़ा सकती है संतुलन बनाए रखें।
मीन राशि के लिए यह सप्ताह भावनात्मक गहराई और रचनात्मकता से भरा रहेगा। आप अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे।लेखन, कला, संगीत या क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी संवेदनशीलता और अंतर्दृष्टि की सराहना होगी।आर्थिक रूप से अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। रिश्तों में भावनाएं तीव्र रहेंगी अत्यधिक अपेक्षाओं से बचें और संतुलन बनाए रखें।x
बड़ी खबरेंView All
राशिफल
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग