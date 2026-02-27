Weekly Horoscope 1 To 7 March 2026: मार्च का पहला सप्ताह: तुला-कुंभ के लिए खुशखबरी, वृश्चिक-मीन संभलकर रखें कदम

इस हफ्ते की शुरुआत में आपको सोच-समझकर कदम उठाने की आवश्यकता है। आपको मित्र के रूप में छिपे शत्रुओं की पहचान करनी होगी और उनसे जितना हो सके दूरी बना लें, वरना वे आपकी पीठ पर छुरा घोंप सकते हैं। कार्यक्षेत्र में सक्रियता बरतने की जरूरत है। छोटी सी भी लापरवाही पर आपको डांट सुननी पड़ सकती है। उच्च शिक्षा को लेकर कोशिश कर रहे जातकों को अभी मनचाहे परिणाम के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं लेन-देन के मामले में सावधानी बरतें। निवेश आदि से जुड़े मामलों में योजनाबद्ध तरीके से काम करें, आपको फायदा होगा। संपत्ति से जुड़े मामलों की वजह से आपकी भागदौड़ ज्यादा हो सकती है और तनाव हो सकता है। सतर्क रहें।