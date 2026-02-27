After Lunar Eclipse Astro Tips: चंद्र ग्रहण के बाद जरूर करें शुद्धिकरण स्नान…जल में मिलाएं ये एक चीज,नवग्रह होंगे मजबूत

After Lunar Eclipse Astro Tips: इस साल 3 मार्च को वर्ष का पहला Lunar Eclipse लगने जा रहा है। ज्योतिष और धर्म शास्त्रों में चंद्र ग्रहण को विशेष आध्यात्मिक प्रभाव वाला समय माना गया है। मान्यता है कि ग्रहण काल में वातावरण में सूक्ष्म ऊर्जा परिवर्तन होते हैं, जिसका असर मन, शरीर और कुंडली के ग्रहों पर पड़ सकता है।हिंदू परंपरा में ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और शुद्धिकरण का विशेष महत्व बताया गया है। कुछ ग्रंथों, जैसे Garuda Purana, में भी शारीरिक और मानसिक शुद्धि के उपायों का उल्लेख मिलता है। ऐसे में ग्रहण के बाद एक विशेष विधि से स्नान करना शुभ फलदायी माना जाता है, जिससे नकारात्मकता दूर हो और कुंडली के नवग्रहों की स्थिति संतुलित हो सके।