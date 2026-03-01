Aaj Ka Rashifal 2 March: होली स्पेशल राशिफल, मेष-कर्क समेत 4 राशियों को धन लाभ, करियर में तरक्की के संकेत

Daily Horoscope Monday: (Holi Special Rashifal): 2 मार्च 2026 को होली का पावन पर्व सकारात्मक ऊर्जा, नए अवसर और संबंधों में मधुरता लेकर आया है। ग्रह-नक्षत्रों की विशेष स्थिति के कारण आज कई राशियों के लिए आर्थिक लाभ, करियर में उन्नति और पारिवारिक खुशियों के योग बन रहे हैं। विशेष रूप से वृषभ, कर्क सहित 6 राशियों को धन लाभ और प्रतिष्ठा वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। रंगों के इस त्योहार पर किस्मत आपका कितना साथ देगी? जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल, शुभ रंग और लकी नंबर के साथ।