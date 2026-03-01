Panchang: आज का पंचांग 2 मार्च 2026: होलिका दहन से पहले जान लें आज का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और दिशा शूल की पूरी जानकारी

Aaj ka Panchang 2 March 2026: सोमवार, 2 मार्च 2026 का पंचांग कई दृष्टियों से विशेष है। आज फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी सायं 5:56 तक रहेगी, इसके पश्चात पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी। आज होलिका दहन, चांद्र पूर्णिमा व्रत और हुताशिनी पूर्णिमा का विशेष महत्व है। प्रातः 7:52 तक अश्लेषा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद मघा नक्षत्र प्रारंभ होगा। रवियोग का शुभ संयोग भी सूर्योदय से 7:52 तक रहेगा। राहुकाल सुबह 7:30 से 9:00 बजे तक रहेगा, जबकि दिशा शूल पूर्व दिशा में है। ऐसे में यात्रा और शुभ कार्य करते समय मुहूर्त का ध्यान रखना आवश्यक है। आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि प्रातः 7:52 तक कर्क और उसके बाद सिंह होगी। आइए जानते हैं आज का पूरा पंचांग, चौघड़िया, शुभ-अशुभ समय और राशि विशेष।