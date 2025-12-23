Shani Gochar 2026 : किसकी साढ़े साती शुरू, किसकी खत्म, और किसके लिए सबसे बड़ा बदलाव

Shani Gochar 2026 : 2026 धीरे-धीरे नजदीक आ रहा है, और इस बार ब्रह्मांड कुछ बड़ा करने वाला है। ज्योतिष के हिसाब से शनि को सबसे सख्त जज माना जाता है—कई लोग डरते हैं, कई पूजा करते हैं। शनि का गोचर, यानि उसकी एक राशि से दूसरी में यात्रा, बस एक खगोलीय घटना नहीं है, ये हमारे पूरे जीवन का रिव्यू है। इस बार शनि मीन राशि में जाएगा। करोड़ों लोगों के लिए इसका मतलब होगा। साढ़े साती की शुरुआत, बीच का पड़ाव, या आखिरकार राहत की सांस। ये सात-साढ़े सात साल का दौर, जिसमें शनि आपके कर्म, धीरज और असली फितरत की परीक्षा लेता है। अगर आप सिर्फ "बदकिस्मती" के डर में नहीं उलझते, तो पाएंगे कि 2026 असल में गहराई से बदलने का साल है। ब्रह्मांड बस ये कहना चाहता है—अब बहाने छोड़ो, सच का सामना करो, और मेहनत से असली ताकत हासिल करो।