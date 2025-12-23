23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

धर्म/ज्योतिष

Shani Gochar 2026 : किसकी साढ़े साती शुरू, किसकी खत्म, और किसके लिए सबसे बड़ा बदलाव

Shani Gochar 2026 : 2026 में शनि का मीन राशि में गोचर मकर, मेष, कुंभ और मीन राशि वालों के जीवन में बड़े बदलाव लाएगा। जानें किसकी साढ़े साती खत्म होगी और किसे रहना होगा सावधान

भारत

image

Manoj Vashisth

Dec 23, 2025

Shani Gochar 2026

Shani Gochar 2026 : शनि गोचर 2026: इन राशियों पर बरसेगा न्याय का फल (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Shani Gochar 2026 : 2026 धीरे-धीरे नजदीक आ रहा है, और इस बार ब्रह्मांड कुछ बड़ा करने वाला है। ज्योतिष के हिसाब से शनि को सबसे सख्त जज माना जाता है—कई लोग डरते हैं, कई पूजा करते हैं। शनि का गोचर, यानि उसकी एक राशि से दूसरी में यात्रा, बस एक खगोलीय घटना नहीं है, ये हमारे पूरे जीवन का रिव्यू है। इस बार शनि मीन राशि में जाएगा। करोड़ों लोगों के लिए इसका मतलब होगा। साढ़े साती की शुरुआत, बीच का पड़ाव, या आखिरकार राहत की सांस। ये सात-साढ़े सात साल का दौर, जिसमें शनि आपके कर्म, धीरज और असली फितरत की परीक्षा लेता है। अगर आप सिर्फ "बदकिस्मती" के डर में नहीं उलझते, तो पाएंगे कि 2026 असल में गहराई से बदलने का साल है। ब्रह्मांड बस ये कहना चाहता है—अब बहाने छोड़ो, सच का सामना करो, और मेहनत से असली ताकत हासिल करो।

Shani Gochar 2026 : ये असल में है क्या?

सबसे पहले, गोचर को समझना ज़रूरी है। 29 मार्च 2025 को शनि ने मीन में कदम रखा, और अब 2026 तक वह यहीं रहेगा—उत्तरा भाद्रपद और रेवती जैसे आध्यात्मिक नक्षत्रों के बीच। मीन में शनि का होना थोड़ा अजीब है—क्योंकि ये ग्रह असलियत और ठंडे तर्क का मालिक है, और अब वो सपनों और फीलिंग्स की दुनिया में आ गया है। 2026 में शनि हमें सिर्फ दिमाग से नहीं, बल्कि रिश्तों के ज़रिए भी झटका देगा। अब सिर्फ बाहर से सफल दिखना काफ़ी नहीं, शनि चाहेगा कि आप वो सफलता महसूस भी करें।

मकर राशि : लंबी कैद के बाद आजादी

2026 का सबसे बड़ा बदलाव मकर राशि के लिए है। 2017 से मकर वालों पर शनि की साढ़े साती थी—एक ऐसा वक्त जिसमें पहचान के संकट, काम का प्रेशर, और खुद से लड़ाई जैसे पल खूब आए। अब मकर वाले आखिरकार इस "ट्रायल" से बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही शनि मीन में पूरी तरह शिफ्ट होगा, मकर की साढ़े साती खत्म हो जाएगी। अब इनाम का वक्त है—नौकरी के नए मौके, खुद पर बेहतर कंट्रोल, और पुराने जहरीले रिश्तों से छुटकारा। लेकिन शनि जाते-जाते आखिरी सबक भी देगा, तो 2026 में मकर वालों को मेहनत का असली फल और असली आज़ादी दोनों मिलेंगे।

मेष राशि : अब आपकी बारी

जैसे मकर राहत की सांस लेते हैं, मेष वालों के लिए शनि की क्लास शुरू हो रही है। 2026 में मेष साढ़े साती के पहले फेज़, यानी "उदय" में एंट्री करेगा। मेष के लिए, जो हमेशा तेज़ और जोशीले होते हैं, शनि का ये ट्रांजिट किसी रेसिंग कार के अचानक ब्रेक लगाने जैसा है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं—2026 सबकुछ खो देने का साल नहीं, बल्कि खुद को समझने का है। शनि अब आपकी छुपी आदतें, पैसे की बर्बादी, नींद और मेंटल हेल्थ जैसी चीजों पर फोकस करवाएगा। वो आपको बताएगा कि सबकुछ जल्दबाजी में नहीं मिलता, कभी-कभी चुप रहना और सोच-समझकर चलना भी ज़रूरी है। मेष वालों के लिए 2026 अपनी "लीक"—चाहे वो पैसों की हो, भावनाओं की, या सेहत की—बंद करने का साल है। आगे के मुश्किल दौर से पहले ये खुद को सही करने का वक्त है।

मीन राशि : सबकी नजरों में, असली इम्तहान

2026 का असली हीरो अगर कोई है, तो वो मीन राशि है। आप साढ़े साती के सबसे भारी फेज़ में हैं—शनि आपकी चंद्र या सूर्य राशि के ऊपर से गुज़र रहा है। ज्योतिष में इसे "परेशानी" का दौर कहते हैं, लेकिन सच में, ये तो पूरी ज़िंदगी का रीलोड बटन है। मीन वालों के लिए ये साल बहुत पर्सनल होगा। शनि आपके सामने आईना रख देगा—कहाँ आपने ज़रूरत से ज़्यादा कुर्बानी दी, कहाँ हदें पार कीं, और कहाँ बस सपनों में खो गए। आपकी सेहत, पहचान—सब पर सबकी नज़र होगी। दुख तब तक रहेगा, जब तक आप खुद को बदलने से मना करेंगे। रेवती नक्षत्र आपको आत्मा की सफाई का मौका देता है, और शनि चाहता है कि आप अपने अधूरे सपनों को असली शक्ल दें। शनि आपके सपनों को तोड़ेगा नहीं, वो उन्हें मजबूत करेगा ताकि वो टिक सकें।

कुंभ राशि : आखिरी राउंड, सब्र का इम्तहान

कुंभ वाले 2026 में साढ़े साती के आखिरी पड़ाव "अस्त" में हैं। सबसे मुश्किल वक्त तो गुजर गया, लेकिन अब आखिरी टेस्‍ट बाकी है। शनि अब आपके दूसरे घर में है—पैसे, फैमिली, और असली वैल्यूज़ से जुड़ा। आपके लिए अब सबकुछ स्थिरता पर आ गया है। शायद आप फैमिली की विरासत संभाल रहे हैं, कोई लंबा इन्वेस्टमेंट डील कर रहे हैं, या अपनी "कीमती" चीजों को फिर से परख रहे हैं। 2026 में आपके लिए बोलना, अपना असली रूप दिखाना, और रिसोर्सेज को समझदारी से मैनेज करना सबसे बड़ा टॉपिक रहेगा। शनि चाहता है कि आप बस दो हफ्ते की जल्दबाजी में नहीं, बीस साल की सोच लेकर चलें।

