January 2026 Grah Gochar: जनवरी के महीने में ये बड़े ग्रह करेंगे गोचर, इन राशियों की खुलेगी तकदीर

January 2026 Grah Gochar: साल 2026 का पहला महीना ग्रह गोचर की दृष्टि से बहुत ही खास रहने वाला है। इस महीने में सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ- साथ बुध और शुक्र ग्रह भी गोचर करेंगे। जनवरी के महीने में पांच ग्रहों की युति से पंचग्रही योग भी बनने जा रहा है। जनवरी महीने के ग्रह गोचर का असर सारी 12 राशियों पर पड़ेगा। कुछ राशि वालों के लिए जनवरी का ग्रह गोचर शुभ रहेगा। वहीं कुछ राशि के जातक को इस गोचर से सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं जनवरी के महीने में ग्रह कब- कब अपनी राशि बदलेंगे।