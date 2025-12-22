Gajkesari Yog 2026: गजकेसरी योग से शुरू होगा नया साल 2026, इन राशि वालों की लगेगी लॉटरी

Gajkesari Yog 2026: ज्योतिष गणना के अनुसार साल 2026 की शुरुआत बहुत ही शुभ संयोग के साथ होने जा रही है। नये साल की शुरुआत में ही गुरु और चंद्र की युति से गजकेसरी योग का निर्माण होगा। ये योग कुछ राशि के जातक के लिए बहुत ही शुभ साबित हो सकता है। 2 जनवरी 2026 को गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। इस योग इन राशि वालों के धन, धान्य का लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं वो कौन सी राशियां हैं, जिनको इस योग से लाभ मिलने वाला है।