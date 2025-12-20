20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Panchgrahi Yog in 2026: जनवरी के महीने में बनेगा पंचग्रही योग, इन राशि वालों को मिलेगा धन का लाभ

Panchgrahi Yog in 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार जनवरी के महीने में पंचग्रही योग बनने जा रहा है। ये योग कुछ राशि वालों के लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। चलिए जानते हैं पंचग्रही योग से किन राशि के जातक को लाभ होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Dec 20, 2025

Panchgrahi Yog in 2026

chatgpt ai

Panchgrahi Yog in 2026: जनवरी के महीने में 13 जनवरी को शुक्र, 14 जनवरी को सूर्यदेव, 16 जनवरी को मंगल, 17 जनवरी को बुध और 19 जनवरी को चंद्रमा एक साथ मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इन पांचों ग्रहों के एक साथ मकर राशि में प्रवेश करने से पंचग्रही योग का निर्माण होगा। ज्योतिष गणना के अनुसार पंचग्रही योग कुछ राशि वालों के लिए बहुत खास रहने वाला है। पंचग्रही योग से इन राशि वालों की किस्मत चमक सकती है, इनको कारोबार में सफलता के साथ- साथ आकस्मिक धन की भी प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं किन राशि वालों को पंचग्रही योग से फायदा होने वाला है।

इन राशि वालों को मिलेगा लाभ

वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातक को पंचग्रही योग से भरपूर लाभ मिलने वाला है। इस दौरान आप अपने बिजनेस के सिलसिले में किसी विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। वहीं इस योग के समय आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। जो लोग किसी पुराने कोर्ट के काम में उलझे हुए थे, उनके काम पूरे हो सकते हैं। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का योग बन सकता है।

मिथुन राशि
पंचग्रही योह मिथुन राशि के जातक के लिए बहुत सारे शुभ संकेत लेकर आ रहा है। आपके करियर में उछाल आ सकता है। रुके हुए सारे काम पूरे होने की संभावना है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपकी नई नौकरी की तलाश भी पूरी हो सकती है।

सिंह राशि
सिंह राशि के लिए पंचग्रही योग बहुत लकी साबित होने वाला है। ये आपके करियर में बहुत सारी तरक्की लेकर आ सकता है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो इस समय में कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको तरक्की मिल सकती है। आर्थिक मामले में आप थोड़ा सोच- विचार कर ही काम करें।

धनु राशि
धनु राशि के जातकों के लिए पंचग्रही योग बहुत लाभकारी साबित होगा। इस समय आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आ सकती है। किसी पुराने लोगों से मिलने की संभावना है। नौकरी में तरक्की मिल सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Dec 2025 05:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Panchgrahi Yog in 2026: जनवरी के महीने में बनेगा पंचग्रही योग, इन राशि वालों को मिलेगा धन का लाभ

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

January Ekadashi List 2026: जनवरी के महीने में कब- कब पडे़गी एकादशी, जानिए डेट और महत्व

January Ekadashi List 2026
धर्म/ज्योतिष

New Year 2026 : नये साल पर करें इन चीजों का दान, सालभर भरा रहेगा भंडार

New year Daan List
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Tarot Rashifal 21 December 2025 : टैरो राशिफल: ‘The Devil’ और ‘Death’ कार्ड का आपकी राशि पर क्या होगा असर? सावधान रहें!

Aaj Ka Tarot Rashifal 21 December 2025
राशिफल

पति-पत्नी के बीच बढ़ते झगड़े? अपनाएं यह सरल उपाय, वैवाहिक जीवन में लौटेगी शांति

पति-पत्नी के बीच झगड़ा (PC: GEMINI GENERATED)
धर्म/ज्योतिष

Fengshui Tips: घर के इस स्थान पर रखें फेंगशुई के ये सिक्के, चुटकियों में बनेंगे सारे काम

Fengshui Tips
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.