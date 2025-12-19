Budh Nakshatra Gochar 2025: बुध करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर, इन राशियों की होगी चांदी ही चांदी

istock
Budh Nakshatra Gochar 2025: बुध ग्रह 20 दिसंबर 2025 को सुबह 06:13 मिनट पर ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम पद में गोचर करने जा रहे हैं। बुध के इस नक्षत्र परिवर्तन का असर सारी 12 राशियों पर पड़ेगा। ज्योतिषयों के अनुसार बुध का ये नक्षत्र पर कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। इस नक्षत्र गोचर से कुछ राशि के जातक को कारोबार से लेकर करियर तक में बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। जब तक बुध ग्रह इस नक्षत्र में रहेंगे, तब तक इन राशि वालों की मौज ही मौज रहने वाली है। चलिए जानते हैं बुध के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशि वालों को फायदा होगा।
कर्क राशि
कर्क राशि के जातक के लिए बुध का ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। इस समय में आपको बिजनेस में अनेक मुनाफे होंगे। वहीं आपके करियर में भी नया मोड़ आएगा। जो लोग नौकरी की तलाश में उनकी तलाश पूरी हो सकती है। जल्द ही आपको नई नौकरी मिलने की संभावना है।
मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातक के लिए बुध का ये नक्षत्र गोचर बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। आपके सारे रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आपकी कोई नई डील पक्की हो सकती है। कारोबार में लाभ मिल सकता है। आप अपना काम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरा करेंगे।
कन्या राशि
आपकी राशि के लिए बुध का नक्षत्र गोचर शुभ साबित होगा। इस समय आपके भौतिक सुख में वृद्धि होगी। इसके साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में भी मधुरता आएगी। किसी पुराने मित्र से मिलने की संभावना है। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं।
तुला राशि
तुला राशि के लिए बुध का गोचर लाभप्रद रहेगा। आप इस समय पूरे आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। जल्द से जल्द आपके सारे पुराने अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। कारोबार में भी लाभ प्राप्त हो सकता है। कार्यस्थल पर प्रशंसा हो सकती है। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। पुराने लोगों से मुलाकात हो सकती है।
