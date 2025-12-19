Budh Nakshatra Gochar 2025: बुध करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर, इन राशियों की होगी चांदी ही चांदी

Budh Nakshatra Gochar 2025: बुध ग्रह 20 दिसंबर 2025 को सुबह 06:13 मिनट पर ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम पद में गोचर करने जा रहे हैं। बुध के इस नक्षत्र परिवर्तन का असर सारी 12 राशियों पर पड़ेगा। ज्योतिषयों के अनुसार बुध का ये नक्षत्र पर कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। इस नक्षत्र गोचर से कुछ राशि के जातक को कारोबार से लेकर करियर तक में बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। जब तक बुध ग्रह इस नक्षत्र में रहेंगे, तब तक इन राशि वालों की मौज ही मौज रहने वाली है। चलिए जानते हैं बुध के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशि वालों को फायदा होगा।