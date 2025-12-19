19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Budh Nakshatra Gochar 2025: बुध करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर, इन राशियों की होगी चांदी ही चांदी

Budh Nakshatra Gochar 2025: ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह 20 दिसंबर को ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। बुध का ये गोचर कुछ राशि वालों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। आइए जानते हैं बुध के गोचर से किन राशि वालों को लाभ होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Dec 19, 2025

Budh Nakshatra Gochar 2025

istock

Budh Nakshatra Gochar 2025: बुध ग्रह 20 दिसंबर 2025 को सुबह 06:13 मिनट पर ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम पद में गोचर करने जा रहे हैं। बुध के इस नक्षत्र परिवर्तन का असर सारी 12 राशियों पर पड़ेगा। ज्योतिषयों के अनुसार बुध का ये नक्षत्र पर कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। इस नक्षत्र गोचर से कुछ राशि के जातक को कारोबार से लेकर करियर तक में बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। जब तक बुध ग्रह इस नक्षत्र में रहेंगे, तब तक इन राशि वालों की मौज ही मौज रहने वाली है। चलिए जानते हैं बुध के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशि वालों को फायदा होगा।

इन राशि वालों को मिलेगा भरपूर लाभ

कर्क राशि
कर्क राशि के जातक के लिए बुध का ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। इस समय में आपको बिजनेस में अनेक मुनाफे होंगे। वहीं आपके करियर में भी नया मोड़ आएगा। जो लोग नौकरी की तलाश में उनकी तलाश पूरी हो सकती है। जल्द ही आपको नई नौकरी मिलने की संभावना है।

मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातक के लिए बुध का ये नक्षत्र गोचर बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। आपके सारे रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। आपकी कोई नई डील पक्की हो सकती है। कारोबार में लाभ मिल सकता है। आप अपना काम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरा करेंगे।

कन्या राशि
आपकी राशि के लिए बुध का नक्षत्र गोचर शुभ साबित होगा। इस समय आपके भौतिक सुख में वृद्धि होगी। इसके साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में भी मधुरता आएगी। किसी पुराने मित्र से मिलने की संभावना है। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं।

तुला राशि
तुला राशि के लिए बुध का गोचर लाभप्रद रहेगा। आप इस समय पूरे आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। जल्द से जल्द आपके सारे पुराने अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। कारोबार में भी लाभ प्राप्त हो सकता है। कार्यस्थल पर प्रशंसा हो सकती है। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। पुराने लोगों से मुलाकात हो सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Dec 2025 04:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Budh Nakshatra Gochar 2025: बुध करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर, इन राशियों की होगी चांदी ही चांदी

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

खुद से पर्स खरीदने वाले हो सकते हैं कंगाल, ये जरूरी नियम आज ही जान लें

Purse Astro Vastu Tips
वास्तु टिप्स

Aaj Ka Tarot Rashifal 20 December 2025 : आज का टैरो राशिफल 20 दिसंबर 2025: किस राशि पर मेहरबान हैं शनि देव? जानिए पूरा भविष्यफल

Aaj Ka Tarot Rashifal
राशिफल

21 से 27 दिसंबर का टैरो राशिफल: परेशानियों का होगा अंत, खुशखबरी दे रहे हैं टैरो कार्ड्स

Weekly Tarot Rashifal : 
धर्म/ज्योतिष

Numerology: बहुत ही इमोशनल होते हैं इस मूलांक के जातक, टूट कर करते हैं प्यार

Numerology
धर्म/ज्योतिष

मंगलादित्य-शुक्रादित्य योग का असर: मेष से कन्या राशि वालों के लिए खुशियों भरा रहेगा यह सप्ताह

Weekly Tarot Reading 21 To 27 December 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.