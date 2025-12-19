Numerology: बहुत ही इमोशनल होते हैं इस मूलांक के जातक, टूट कर करते हैं प्यार

Numerology: अंक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र की एक प्राचीन विधा है। इसमें व्यक्ति के मूलांक के बारे में बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के मूलांक का प्रभाव उसके स्वभाव और व्यक्तित्व पर जरूर पड़ता है। अंक शास्त्र में कुछ ऐसे मूलांक के बारे में बताया गया है, जिस मूलांक के जातक बहुत ही भावुक स्वभाव के होते हैं। ये लोग जिस किसी से भी प्यार करते हैं उनके ऊपर अपनी पूरी जान लुटाते हैं। इनके इमोशनल नेचर के कारण इन्हें कई बार धोखा भी बहुत खाने को मिलता है। आइए जानते हैं उस मूलांक के बारे में जिस मूलांक के जातक बहुत ही भावुक होते हैं।