Numerology: बहुत ही इमोशनल होते हैं इस मूलांक के जातक, टूट कर करते हैं प्यार

getty image
Numerology: अंक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र की एक प्राचीन विधा है। इसमें व्यक्ति के मूलांक के बारे में बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के मूलांक का प्रभाव उसके स्वभाव और व्यक्तित्व पर जरूर पड़ता है। अंक शास्त्र में कुछ ऐसे मूलांक के बारे में बताया गया है, जिस मूलांक के जातक बहुत ही भावुक स्वभाव के होते हैं। ये लोग जिस किसी से भी प्यार करते हैं उनके ऊपर अपनी पूरी जान लुटाते हैं। इनके इमोशनल नेचर के कारण इन्हें कई बार धोखा भी बहुत खाने को मिलता है। आइए जानते हैं उस मूलांक के बारे में जिस मूलांक के जातक बहुत ही भावुक होते हैं।
अंक शास्त्र के अनुसार मूलांक 2 के जातक बहुत ही भावुक स्वभाव के माने जाते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को होता है उन लोगों का मूलांक 2 होता है। ज्योतिष शास्त्र में मूलांक 2 का स्वामी ग्रह चंद्रमा को माना गया है। चंद्रमा के प्रभाव के कारण ये लोग बहुत ही इमोशनल स्वभाव के होते हैं।
मूलांक 2 के जातक का स्वभाव बहुत ही शांत और सरल होता है। ये लोग दूसरों के दुख में बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। इन लोगों से किसी और दुख नहीं देखा जाता है। ये लोग जिसके साथ भी रिश्ता बनाते हैं, उसको पूरे दिल से निभाते हैं। इनके भीतर आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी पाई जाती है, जिसके कारण कभी- कभी ये सही निर्णय नहीं ले पाते हैं।
मूलांक 2 वाले जिसको भी प्यार करते हैं, वो पूरे दिल से करते हैं। ये लोग हर रिश्ते में अपना शत प्रतिशत देते हैं, लेकिन भावुक स्वभाव होने के कारण कभी- कभी इनको बहुत परेशानियां भी झेलनी पड़ती है। ये हर छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं और रोने लगते हैं। इन्हें प्यार में कभी- कभी धोखे का भी सामना करना पड़ता है।
चंद्रमा के प्रभाव के कारण इस मूलांक के जातक बहुत ही धैर्यवान होते हैं। ये अपना कोई भी काम बहुत ही ज्यादा सोच- समझकर करते हैं। सोचकर काम करने के कारण इनको इनके काम में सफलता भी मिलती है। कारोबार और करियर में ये लोग बहुत ही धैर्य के साथ काम करते हैं और पूरी योजना बनाकर अपने काम को पूरा करते हैं।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग