Gold Astrology: सोना किन राशि वालों को नहीं करना चाहिए धारण, जाने इसके फायदे और नियम

Gold Astrology: ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत हर धातु का संबंध किसी ना किसी ग्रह से बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोने का संबंध गुरु ग्रह से है। आजकल हर कोई सोना पहनना चाहता है। ऐसा माना जाता है कि सोना पहनने से सूर्य ग्रह और गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और जातक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। अगर सोने को सही विधि और राशि के अनुसार पहना जाए तो इसके बहुत से फायदे हो सकते हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ राशि वालों के सोना पहनना हानिकारक बताया गया है। यदि इस राशि के जातक सोने को धारण करते हैं तो उनका फायदे की जगह नुकसान झेलना पड़ सकता है। आइए जानते हैं किन राशि वालों को सोना नहीं पहनना चाहिए।