Astrology of Betrayal: जीवन में धोखा क्यों मिलता है और ग्रहों का क्या है कनेक्शन?

जीवन में धोखा मिलना केवल संयोग नहीं होता, इसके पीछे कुंडली के ग्रह और भाव बड़ी भूमिका निभाते हैं। ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति को जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों—धन, विवाह और वैवाहिक जीवन—में धोखा मिल सकता है। अगर समय रहते इन योगों को समझ लिया जाए, तो धोखे से बचाव भी संभव है।