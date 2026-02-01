जीवन में सुकृत कार्य करते रहना चाहिए : आचार्य चंद्रयश

अजितनाथ जिनालय नगरथपेट में आचार्य चंद्रयश सूरीश्वर के आगमन पर संघ की ओर से आचार्य का गाजे -बाजे के साथ सामैया हुआ।प्रवचन सभा में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में सुकृत कार्य करते रहना चाहिए। वर्तमान के जीवन में स्वार्थ बढ़ गया है। अपना,हम, हमारा इनके सिवाय दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है। भगवान की कृपा से हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ है । इतना निर्णय हमें अवश्य करना है कि हमको जितना प्राप्त है उसमें दूसरों की मदद करेंगे। सुकृत तो वह है कि अपने पास होते हुए भी अपने स्वार्थ को गौण करके अच्छी क्रिया करना है।