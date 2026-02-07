अद्वैत लोक… लेजर लाइट, वाटर एंड साउंड शो में जीवंत नजर आएगी उपनिषदों की कथा

निदिध्यासन केन्द्र : गाइडेड मेडिटेशन विविध भाषाओं में कराया जाएगा।

कला वीथिका : आचार्य के जीवन, दर्शन तथा आचार्य की रचनाओं पर आधारित विभिन्न शैलियों यथा केरल म्यूरल, पट्टचित्र, कांगड़ा, मधुवनी, समकालीन विभिन्न शैलियों में देश के विख्यात चित्रकारों से चित्र बनवाए जा रहे हैं जिनका प्रदर्शन कला वीथिका में किया जाएगा।

शंकर स्तंभ : शंकर स्तंभ पर आदि शंकराचार्य के जीवन की 32 घटनाओं को लो रिलीफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। म्यूरल का डिस्प्ले क्लॉकवाइज होगा।

पंचायतन मंदिर : खास शैली में निर्मित इस मंदिर में पांच देवताओं की पूजा की जाएगी। प्रतिमा के नीचे के स्थान का उपयोग ध्यान केंद्र के रूप में किया जाएगा। यहां पर बच्चों के विद्यारंभ, उपनयन इत्यादि संस्कार के लिए व्यवस्था होगी।