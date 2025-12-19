Ratna Astrology: ज्योतिष के 3 चमत्कारी रत्न धारण करने के फायदे और नियम

Ratna Astrology: ज्योतिष शास्त्र में सामान्यतः नौ ग्रहों के लिए नौ प्रमुख रत्न बताए गए हैं, लेकिन इनसे इतर कुछ ऐसे चमत्कारी रत्न (Miracle Gemstones) भी माने गए हैं, जो केवल एक ग्रह नहीं बल्कि एक साथ कई ग्रहों पर प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि इन्हें मल्टी-प्लैनेटरी इफेक्ट देने वाले रत्न कहा जाता है। ये रत्न अपेक्षाकृत किफायती होते हैं, सामान्यतः सुरक्षित माने जाते हैं और विशेष परिस्थितियों में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं।