Ratna Astrology: ज्योतिष के 3 चमत्कारी रत्न धारण करने के फायदे और नियम

Ratna Astrology: ज्योतिष शास्त्र में सामान्यतः नौ ग्रहों के लिए नौ प्रमुख रत्न बताए गए हैं, लेकिन इनसे इतर कुछ ऐसे चमत्कारी रत्न (Miracle Gemstones) भी माने गए हैं, जो केवल एक ग्रह नहीं बल्कि एक साथ कई ग्रहों पर प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि इन्हें मल्टी-प्लैनेटरी इफेक्ट देने वाले रत्न कहा जाता है। ये रत्न अपेक्षाकृत किफायती होते हैं, सामान्यतः सुरक्षित माने जाते हैं और विशेष परिस्थितियों में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं।
ओपल को चमत्कारी रत्नों में सबसे अधिक प्रभावशाली माना गया है। सफेद या हल्के नीले रंग का ओपल शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति—तीनों ग्रहों को प्रभावित करता है। यह शरीर के जल तत्व को संतुलित करता है।
किसके लिए लाभकारी:
लाभ:
चमकदार हरे रंग का पेरीडॉट अक्सर पन्ना का विकल्प समझा जाता है, लेकिन यह कई मामलों में उससे भी अधिक प्रभावी माना गया है। यह बृहस्पति और बुध—दोनों को नियंत्रित करता है।
किसके लिए श्रेष्ठ:
विशेष लाभ:
नीले रंग का सुनहरे छींटों वाला लाजवर्त शनि और बृहस्पति दोनों पर प्रभाव डालता है।
उपयोग:
विशेष रूप से लाभकारी:
जामुनी रंग का एमिथिस्ट शुक्र और शनि दोनों को संतुलित करता है।
किन समस्याओं में सहायक:
धारण विधि:
