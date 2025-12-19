19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

धर्म/ज्योतिष

Ratna Astrology: ज्योतिष के 3 चमत्कारी रत्न धारण करने के फायदे और नियम

चमत्कारी रत्न उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं, जिनकी कुंडली में एक से अधिक ग्रह प्रभावित हों। सही मार्गदर्शन में इनका प्रयोग जीवन में मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन ला सकता है।

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 19, 2025

कौन सा रत्न बदलेगा आपकी किस्मत (pc: gemini generated)

कौन सा रत्न बदलेगा आपकी किस्मत (pc: gemini generated)

Ratna Astrology: ज्योतिष शास्त्र में सामान्यतः नौ ग्रहों के लिए नौ प्रमुख रत्न बताए गए हैं, लेकिन इनसे इतर कुछ ऐसे चमत्कारी रत्न (Miracle Gemstones) भी माने गए हैं, जो केवल एक ग्रह नहीं बल्कि एक साथ कई ग्रहों पर प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि इन्हें मल्टी-प्लैनेटरी इफेक्ट देने वाले रत्न कहा जाता है। ये रत्न अपेक्षाकृत किफायती होते हैं, सामान्यतः सुरक्षित माने जाते हैं और विशेष परिस्थितियों में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं।

ओपल (Opal): भावनात्मक संतुलन का चमत्कारी रत्न

ओपल को चमत्कारी रत्नों में सबसे अधिक प्रभावशाली माना गया है। सफेद या हल्के नीले रंग का ओपल शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति—तीनों ग्रहों को प्रभावित करता है। यह शरीर के जल तत्व को संतुलित करता है।

किसके लिए लाभकारी:

  • कर्क लग्न या कर्क राशि वाले
  • अत्यधिक भावुक, चिंताग्रस्त या रिलेशनशिप इश्यू झेल रहे लोग

लाभ:

  • इमोशनल बैलेंस
  • मानसिक शांति
  • रिश्तों में स्थिरता

पेरीडॉट (Peridot): बुद्धि और वाणी का रत्न

चमकदार हरे रंग का पेरीडॉट अक्सर पन्ना का विकल्प समझा जाता है, लेकिन यह कई मामलों में उससे भी अधिक प्रभावी माना गया है। यह बृहस्पति और बुध—दोनों को नियंत्रित करता है।

किसके लिए श्रेष्ठ:

  • मिथुन और कन्या राशि/लग्न
  • स्टूडेंट्स, स्पीकर्स, टीचर्स

विशेष लाभ:

  • वाणी में स्पष्टता
  • मानसिक विकास
  • बच्चों में स्पीच और लर्निंग सुधार

लाजवर्त (Lapis Lazuli): शनि–बृहस्पति का संतुलन

नीले रंग का सुनहरे छींटों वाला लाजवर्त शनि और बृहस्पति दोनों पर प्रभाव डालता है।

उपयोग:

  • करियर में रुकावट
  • भय, अस्थिरता
  • आध्यात्मिक उन्नति

विशेष रूप से लाभकारी:

  • कुंभ राशि/लग्न
  • लॉ, प्रशासन और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोग

एमिथिस्ट (Amethyst): नशा और नकारात्मकता से मुक्ति

जामुनी रंग का एमिथिस्ट शुक्र और शनि दोनों को संतुलित करता है।

किन समस्याओं में सहायक:

  • नशे की आदत
  • क्रोध और गलत संगति
  • मानसिक अशांति

धारण विधि:

  • 8–10 रत्ती
  • चांदी में
  • शनिवार को मध्य उंगली में

धर्म/ज्योतिष

