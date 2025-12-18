Pausha Putrada Ekadashi Upay 2025: पौष पुत्रदा एकादशी पर करें ये खास उपाय, संतान सुख की होगी प्राप्ति

adobe stock
Pausha Putrada Ekadashi Upay 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल पौष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर की सुबह 7 बजकर 50 मिनट पर होगी और इसका समापन 31 दिसंबर 2025 को सुबह 5 बजे होगा। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा। ये एकादशी साल 2025 की आखिरी एकादशी रहने वाली है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उपवास रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन का व्रत रखने से और कुछ खास उपायों को करने से साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम व्रतों में से एक माना जाता है। आइए जाने इस दिन किन उपायों को करने से होगा लाभ।
घी का दीपक जलाएं
पौष पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि आती है। एकादशी के दिन स्नान करने के बाद पूजा करें। इस दिन रुई की बात्ती का प्रयोग करके दीपक जलाएं।
अन्न का दान
एकादशी के दिन आप अन्न या वस्त्र का दान करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस तिथि पर दान करने से और विष्णु जी की पूजा करने से साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है।
'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ
इस दिन आप पूजा के समय 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करें। इसके साथ ही आप विष्णु चालीसा और आरती का भी पाठ करें। एकादशी तिथि के दिन पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। व्रत खोलने से पहले आप पंचामृत का भोग जरूर लें।
तुलसी में चढ़ाएं जल
पौष पुत्रदा एकादशी के आप स्नान के बाद तुलसी में जल जरूर चढ़ाएं। तुलसी में जल अर्पित करते समय आप विष्णु जी का स्मरण कर सकते हैं। इस दिन आप विष्णु जी के मंत्रो का जाप जरूर करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है।
