Pausha Putrada Ekadashi Upay 2025: पौष पुत्रदा एकादशी पर करें ये खास उपाय, संतान सुख की होगी प्राप्ति

Pausha Putrada Ekadashi Upay 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल पौष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर की सुबह 7 बजकर 50 मिनट पर होगी और इसका समापन 31 दिसंबर 2025 को सुबह 5 बजे होगा। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा। ये एकादशी साल 2025 की आखिरी एकादशी रहने वाली है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उपवास रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन का व्रत रखने से और कुछ खास उपायों को करने से साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम व्रतों में से एक माना जाता है। आइए जाने इस दिन किन उपायों को करने से होगा लाभ।