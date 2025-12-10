Paush Putrada Ekadashi 2025 Date: कब रखा जाएगा पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत, यहां जानिए डेट, शुभ मुहूर्त और महत्व

Paush Putrada Ekadashi 2025 Date: एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है। शास्त्रों में इस व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। साल में 24 एकादशी पड़ती है। हर एकादशी व्रत का अपना खास महत्व होता है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। ये व्रत संतान प्राप्ति और उनती उन्नति की कामना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि- विधान के साथ की जाती है और उपवास रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने से और विधिपूर्वक विष्णु जी की पूजा करने से साधक की सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। आइए जानें इस साल पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा।