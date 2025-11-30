Patrika LogoSwitch to English

Ekadashi Date 2026 List: 2026 में कब- कब पड़ेगी एकादशी, यहां देखिए डेट की सारी लिस्ट

Ekadashi Date 2026 List: एकादशी की तिथि पूरे साल में 24 पड़ती है। हर महीने में दो एकादशी का व्रत रखा जाता है। जल्द ही 2026 की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में आइए जानें 2026 में एकादशी कब- कब पड़ेगी। यहां देखें 2026 की एकादशी की सारी लिस्ट।

भारत

image

Nov 30, 2025

Ekadashi Date 2026 List

Ekadashi Date 2026 List: एकादशी की तिथि पूरे साल में 24 पड़ती है। हर महीने में दो एकादशी का व्रत रखा जाता है। जल्द ही 2026 की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में आइए जानें 2026 में एकादशी कब- कब पड़ेगी। यहां देखें 2026 की एकादशी की सारी लिस्ट।

Ekadashi Date 2026 List: एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा को समर्पित होता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत करने से साधक की सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये तिथि पूरे साल में 24 बार आती है। एकादशी हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आती है। एकादशी का व्रत करने से हर प्रकार की समस्या से छुटकारा मिलता है और मन, तन की शांति प्राप्त होती है। आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए भी ये व्रत सबसे उत्तम माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति एकादशी का उपवास करता है उसे वैंकुठ की प्राप्ति होती है तथा उसको सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। आइए जानते हैं 2026 में एकादशी की तिथि किस- किस दिन पड़ेगी। यहां चेक करें सारी लिस्ट।

Ekadashi Date 2026 List (2026 की एकादशी लिस्ट)

  • 14 जनवरी- षटतिला एकादशी
  • 29 जनवरी - जया/भामी एकादशी
  • 13 फरवरी - विजया एकादशी
  • 27 फरवरी - फरवरी आमलकी एकादशी
  • 15 मार्च - मार्च पापमोचनी एकादशी
  • 28 मार्च - मार्च शुक्ल एकादशी
  • 26 अप्रैल - अप्रैल वरूथिनी एकादशी
  • 27 मई - मई अपरा एकादशी
  • 10 जून - जून निर्जला एकादशी
  • 24 जुलाई - जुलाई कामिका एकादशी
  • 23 अगस्त - अगस्त अजा एकादशी
  • 21 सितम्बर - सितम्बर इंदिरा एकादशी
  • 21 अक्टूबर - रमा एकादशी
  • 4 नवंबर - नवंबर उत्पन्ना एकादशी
  • 20 नवंबर- नवंबर पापांकुशा एकादशी
  • 19 दिसंबर - दिसंबर मोक्षदा एकादशी
  • 30 दिसंबर- दिसंबर पौष पुत्रदा एकादशी

Ekadashi Importance (एकादशी का महत्व)

सनातन परंपरा में एकादशी के व्रत का बहुत ही खास महत्व है। ये व्रत सारे व्रतों में सबसे उत्तम माना गया है। एकादशी का व्रत रखने से और नियम से इस व्रत का पालन करने से साधक के सारी मनोकामना की पूर्ति होती है। ये व्रत मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अध्यात्म की शक्ति बढ़ती है और मन की शांति मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से पूर्वजों की आत्मा को भी शांति मिलती है और उनकी कृपा परिवार पर बनी रहती है। एकादशी का व्रत करने से एक दिन पहले से ही हमें एकादशी व्रत के नियम का पालन शुरू कर देना चाहिए।

Updated on:

Updated on:

Published on:

