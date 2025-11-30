Ekadashi Date 2026 List: 2026 में कब- कब पड़ेगी एकादशी, यहां देखिए डेट की सारी लिस्ट

Ekadashi Date 2026 List: एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा को समर्पित होता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत करने से साधक की सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये तिथि पूरे साल में 24 बार आती है। एकादशी हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आती है। एकादशी का व्रत करने से हर प्रकार की समस्या से छुटकारा मिलता है और मन, तन की शांति प्राप्त होती है। आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए भी ये व्रत सबसे उत्तम माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति एकादशी का उपवास करता है उसे वैंकुठ की प्राप्ति होती है तथा उसको सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। आइए जानते हैं 2026 में एकादशी की तिथि किस- किस दिन पड़ेगी। यहां चेक करें सारी लिस्ट।