Tula Tarot Rashifal 2026 : तुला टैरो राशिफल : तुला राशि वालों के लिए 2026 का रोडमैप, जून के बाद चमकेगा आपका भाग्य

Libra Tarot Horoscope 2026 : तुला राशिफल 2026 (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Libra TarotHoroscope 2026 : ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि तुला राशि वालों को साल में अचानक से कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं क्योंकि इस दौरान आपका स्वभाव उग्र रह सकता है। जीवन में होने वाले इन परिवर्तनों की वजह से आप तनाव में आ सकते हैं और शुरुआत में आपको उन्हें स्वीकार करने में परेशानी हो सकती है। लेकिन, जैसे-जैसे यह साल आगे बढ़ेगा, आप समझ जाएंगे कि यह सब आपकी तरक्की और बेहतरी के लिए था। इन लोगों को साल 2026 में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मिला है और ऐसे में, आपको नौकरी या आर्थिक जीवन में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, दोस्ती भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। लेकिन, इन परिस्थितियों से आप निराश न हों, बल्कि आप इन हालातों को स्वयं को मज़बूत बनाने के अवसर के रूप में देखें।
यह वर्ष तुला राशि वालों के लिए एक एनर्जी वाला वर्ष रह सकता है। वैसे भी आप सदैव सुखद भावनाओं से युक्त रहते हैं और अपनी आजादी को प्यार करते हैं। एक जगह बंद नहीं रह सकते। इस वर्ष आप ऐसी गतिविधियों से जुड़े रह सकते हैं, जिनमें शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होगी। नए लोगों से मिलने, यात्राएं करने और सभ्यता व संस्कृति के बारे में सीखने में रूचि लेंगे। वर्ष में बीच-बीच में कहीं-कहीं परेशानी आएगी, फिर भी आप मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहने की कोशिश करेंगे। जो चीजें इंट्रेस्टिंग न हो उसमें आप रूचि कम दिखाएंगे।
इस वर्ष आप शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। नया मकान या वाहन लेने की जल्दबाजी न करे। वर्ष के दौरान जो हो रहा है उसे चूपचाप देखते रहें, जो भी करना है वह जून 2026 के बाद करना है, उसकी प्लानिंग करके चलें। इस वर्ष आप शारीरिक शक्ति की आवश्यकता वाली गतिविधियों से जुड़े रह सकते हैं। नए लोगों से मिलने, यात्रा करने और सभ्यता व संस्कृति के बारे में सीखने में भी आपकी रूचि होगी। इस साल बीच-बीच में कुछ परेशानी भी होगी, लेकिन आप इन मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहने का प्रयास करेंगे। आप उन्हीं चीजों में रूचि लेंगे, जो आपको अच्छी लगती है। इस वर्ष आप शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। नया मकान या वाहन लेने में जल्दबाजी न करे। पूरे साल जो हो रहा है उसे देखते रहें, जो भी करना है वह जून 2026 के बाद करना है, उसकी प्लानिंग करके चलें। कुल मिलाकर यह वर्ष एक एनर्जी वाला वर्ष रह सकता है। वैसे भी आप सदैव सुखद भावनाओं से युक्त रहते हैं और अपनी आजादी को प्यार करते हैं।
स्वास्थ्य को देखें, तो आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी और आप फिट रहेंगे। अगर आप पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे हैं, तो अब आप दोबारा स्वस्थ और ऊर्जावान हो सकेंगे। लेकिन, आपको आगे बढ़ने के लिए किसी भी तरह का शॉर्टकट न अपनाने की सलाह दी जाती है, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है।
टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि साल काफ़ी अच्छा रहेगा। इस अवधि में आपको विभिन्न स्रोतों से धन कमाने के मौके मिलेंगे और ऐसे में, आपको इन अवसरों को पहचानकर उनका फायदा उठाना होगा। हालांकि, आपको बेकार की चीजों पर पैसा खर्च करने से बचना होगा।
इस साल काफी मेहनत के बाद ही आपको अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। धन लाभ की भी संभावनाएं हैं। दूसरे शब्दों में, कहें तो अभी आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी यह समय आपके लिए सतोषजनक रहेगा। इसे आप अपने लिए एक अच्छे समय की भविष्यवाणी कह सकते हैं। आपको लगातार प्रयास करने रहना होगा। प्रोफेशनल रूप से यह समय थोड़ा संघर्षपूर्ण रहेगा, लेकिन आप अपने सभी कामों को सफलतापूर्वक समय पर खत्म करने में सक्षम रहेंगे। हालांकि, अगस्त के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किसी न किसी तरह के टकराव के आसार नजर आ रहे हैं। इसलिए आपको अपने मालिक व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वाणी व व्यवहार में काफी सावधानी रखनी होगी। कार्यस्थल पर आपको अपने सम्मान व स्थिति को बनाए रखने पर जोर देना होगा।
आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि इस समय आपके द्वारा किये गए किसी काम की वजह से आपको बाद में पछताना न पड़े। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, तो वेंडर हो या कस्टमर, उन्हें संभालकर रखने के लिए मेहनत करनी होगी। यह साल धीमी लेकिन स्थिर गति से आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा का अत्यधिक इस्तेमाल करें। आपमें आगे की योजना बनाने के लिए बहुत अच्छी विश्लेषणात्मक योग्यता है, इसलिए, भविष्य की योजना बनाने, पुरानी योजनाओं को फिर से देखने और उनके साथ आगे बढ़ने के लिए यह समय उपयुक्त रहेगा।
टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि इस साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। आप सकारात्मक रूप से सुर्खियों में आने के लिए प्रयासरत रहेंगे। यही नहीं, आपके दिल और दिमाग पर सकारात्मक व नकारात्मक भावनाएं हावी रहेंगी। इस साल मार्च से मई तक का समय लव लाइफ के लिए मुश्किल भरा रहेगा। साथी के प्रति आपके मन में काफी अपेक्षाएं होंगी, इस कारण असुरक्षा जैसी भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। किसी के प्रति आप काफी आकर्षित होंगे, लेकिन ध्यान रखें कि प्रिय के समक्ष अपनी मन की भावनाओं को प्रकट करने के लिए यह समय अच्छा नहीं है। आपको उनके साथ अच्छा तालमेल बनाने की जरूरत है।
आप रिश्तों को जितना ज्यादा समय देंगे अपने लाइफ पार्टनर की इच्छाओं व जरूरतों को उतनी अच्छी तरह से समझ सकेंगे। जून के बाद किसी खास दोस्त के साथ आपका अच्छा तालमेल रहेगा। सितंबर के मध्य से आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिलने लगेगा। हालांकि, इस वर्ष आपको मानसिक रूप से अधिक परिपक्व व धैर्यवान रहना होगा। मैरिड लाइफ में मधुरता बनाए रखने के लिए स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से समझना होगा। प्रेम एवं रोमांस के लिए काफ़ी समय होगा क्योंकि आपके चाहने वालों की लिस्ट लंबी होगी। हालांकि, यह थोड़े समय के लिए हो सकता है। सिंगल जातकों की मुलाकात किसी ऐसे शख़्स से हो सकती है जिसकी पसंद-नापसंद आपसे मिलती हो और ऐसे में, आप एक-दूसरे के करीब आ सकते हैं। साथ ही, आप दोनों की आपसी समझ भी मज़बूत रह सकती है। जो जातक पहले से किसी रिश्ते में है, उन्हें अपने रिश्ते को किसी तीसरे इंसान की दखलंदाज़ी से बचना होगा क्योंकि इस बात की संभावना है कि आपकी उम्र से कोई छोटा शख़्स आपके प्रेम जीवन में दखल दे सकता है।
उपाय
कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मां लक्ष्मी, मां दुर्गा तथा मां संतोषी की पूजा करनी चाहिए। अपनी जेब में हमेशा सफेद रुमाल रखें । शुक्रवार के दिन इत्र लगाएं। प्रतिदिन मां लक्ष्मी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं।
