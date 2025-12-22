22 दिसंबर 2025,

सोमवार

राशिफल

Virgo Horoscope 2026 : कन्या राशि : साल 2026 में बजेगी शहनाई और घर खरीदने का सपना होगा पूरा, पढ़ें वार्षिक भविष्यफल

Kanya Varshik Rashifal : ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार जानें कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए साल 2026। करियर में तरक्की, नए घर के योग, प्रेम विवाह की संभावनाएं और सेहत से जुड़ी महत्वपूर्ण सावधानियां व प्रभावी उपाय।

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Dec 22, 2025

Virgo Horoscope 2026

Virgo Horoscope 2026 : कन्या राशि : कन्या राशिफल: नई जिम्मेदारियों से न डरें, इन उपायों से साल 2026 को बनाएं सुखद और समृद्ध (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Virgo Horoscope 2026 : कन्या राशि के जातकों के लिए साल 2026 बदलाव और उपलब्धियों की नई पटकथा लिखने वाला है। अपनी परफेक्शन की आदत और कड़ी मेहनत के लिए पहचाने जाने वाले कन्या राशि के लोगों के लिए ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने विशेष भविष्यवाणियां साझा की हैं। इस वर्ष आप न केवल करियर की ऊंचाइयों को छुएंगे, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी स्थिरता और मानसिक शांति प्राप्त करेंगे। आइए जानते हैं कि शिक्षा, करियर, स्वास्थ्य और संबंधों के लिहाज से यह साल आपके लिए क्या नई संभावनाएं और चुनौतियां लेकर आ रहा है।

ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि कन्या राशि वालों की परफेक्शन की चाहत कभी खत्म नहीं होती। आप सिर्फ दूसरों से अपेक्षा नहीं करते, बल्कि आप खुद से भी उतनी ही सख्ती से उम्मीद करते हैं। क्योंकि आपके लिए हर दिन कुछ नया सीखना और खुद को बेहतर बनाना जरूरी होता है। आपकी यही आदत कई लोगों के लिए प्रेरणा बनती है। हां, कुछ लोग इसे थोड़ा परेशान करने वाला भी मान सकते हैं, लेकिन सच कहें तो वो लोग वही हैं जो खुद को बेहतर बनाने से कतराते हैं।

वार्षिक कन्या राशिफल - प्रोफेशनल लाइफ

इस साल आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जबरदस्त तरक्की के योग हैं। आप अपने क्षेत्र में एक चमकता हुआ सितारा बनकर उभरेंगे। कुछ कन्या राशि वाले इस साल नया घर भी खरीद सकते हैं, जिससे घर में खुशियों का माहौल बनेगा। कार्यक्षेत्र में आपको कई अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं, लेकिन आप उनमें से वही चुनेंगे जो लंबे समय में आपको फायदा दें।

वार्षिक कन्या राशिफल - लव लाइफ

साल 2026 में कभी काम के सिलसिले में, तो कभी घूमने-फिरने के लिए आपको कई यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। जो कन्या राशि वाले अब तक सिंगल हैं, उनके लिए ये साल शादी की शुरुआत करने के लिए बहुत शुभ रहेगा। वहीं, कुछ लोग विवाह करके अपने जीवन में स्थिरता और मानसिक संतुलन पाएंगे, जिससे जीवन और भी सुकूनभरा हो जाएगा।

टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि हमेशा से इस बात में विश्वास रखते हैं कि धीरे-धीरे और स्थिर गति से ही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। आपने इसी सिद्धांत को अब तक अपनी जिंदगी में बखूबी अपनाया भी है। इसी का नतीजा है कि अब आप अपने क्षेत्र में एक जाना-पहचाना नाम बन चुके हैं। आपकी मेहनत और समर्पण ने आपको उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब आपके पार्टनर ही नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धी भी आपसे जुड़ना चाहते हैं। लोगों को आपके साथ जुड़कर बेहतरीन अनुभव मिल सकता है, और आपके संपर्क व ज्ञान से उन्हें व्यावसायिक फायदा भी हो सकता है। लेकिन आपको बहुत सोच-समझकर और चयनात्मक तरीके से ही किसी को अपने साथ जोड़ना चाहिए। सिर्फ वही प्रस्ताव स्वीकार करें जो लंबे समय में दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो। इस साल आपके सामने कई नए प्रोजेक्ट्स और अवसर आएंगे, जिनसे आपके काम का दायरा और बड़ा होगा। कुछ नए अनुभवों के साथ चुनौतियां भी आएंगी और शुरुआत में आपको ऐसा लग सकता है कि आप इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी हिम्मत दिखाएं और इन नए कामों को स्वीकार करें, तो यकीन मानिए यह आपके करियर को एक नई दिशा देगा। नई चुनौतियों के साथ जो ज्ञान और अनुभव आप हासिल करेंगे, वही आपको आने वाले समय में और भी मजबूत और कामयाब बनाएगा। इसलिए इस साल डरें नहीं, बल्कि नई संभावनाओं को खुले दिल से अपनाएं।

वार्षिक कन्या राशिफल - सेहत

सेहत की बात करें तो इस साल आप पहले से ज्यादा जागरूक होंगे। डाइट में सप्लिमेंट्स और मल्टीविटामिन्स शामिल करेंगे। खाने-पीने के मामले में हाइड्रोपोनिक्स यानी बिना मिट्टी के उगाई गई सब्जियां, आपके जीवन का हिस्सा बन सकती हैं। कुल मिलाकर, साल 2026 आपके लिए सेहत, करियर और निजी जीवन तीनों क्षेत्रों में एक संतुलन और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा।

आपकी कुछ पुरानी आदतें और लापरवाही आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर पहले से लीवर या किडनी से जुड़ी कोई समस्या है तो इस साल खास ध्यान रखें। संतुलित दिनचर्या और अच्छी आदतें अपनाएं। आर्थिक जीवन के मामले में इस साल फालतू खर्चों से बचना होगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसले और वेबजह की खरीदारी आपके बजट को खराब कर सकती है। अगर आप आर्थिक रूप से सफल होना चाहते हैं तो आपको फोकस रखना होगा और एक स्पष्ट योजना बनाकर चलना होगा। इन बीमारियों में मौसमी बुखार, जुकाम, खांसी या एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा, आपको इस समय मानसिक तनाव और सुस्ती का अनुभव भी हो सकता है, जो आपके सामान्य स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। यदि आप ज्यादा चिंतित रहते हैं या अपने काम के दबाव में रहते हैं, तो आपको मानसिक थकावट और ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए आपको अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाना होगा और मानसिक शांति के लिए योग, ध्यान या आरामदायक समय बिताने की कोशिश करनी होगी।

उपाय

दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माता के मंदिर में जाकर माता रानी को लाल फूल और लाल फल अर्पित करें। भगवान गणपति को दूर्वा अर्पित करके करें साथ ही आप गौशाला में हरे चारे की व्यवस्था कराएं । "ॐ बुधाय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें।

राशिफल

22 Dec 2025 07:59 pm

