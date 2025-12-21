21 दिसंबर 2025,

रविवार

Taurus Tarot Horoscope 2026 : नए साल में वृषभ राशि वालों को मिलेगा नया घर और करियर में तरक्की, जानें लव लाइफ का टैरो भविष्यफल

Taurus Tarot Horoscope 2026 : टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानें वृषभ राशिफल 2026। इस साल आपको संपत्ति, करियर और प्रेम में मिलेगी बड़ी सफलता, लेकिन दो गलतियों से बचना है जरूरी। पढ़ें पूरा भविष्यफल और उपाय।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Adarsh Thakur

Dec 21, 2025

Taurus Tarot Horoscope 2026

Taurus Tarot Horoscope 2026 : वृषभ राशि वालों को मिलेगा नया घर और करियर में तरक्की, जानें अपना भाग्य (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Taurus Tarot Horoscope 2026: नया साल 2026 बस कुछ दिनों की दूरी पर है। इस नववर्ष के पहले आप सोच रहे होंगे कि, यह साल मेरे लिए कैसा रहेगा ? मेरी पदोन्नति होगी या नहीं ? क्या इस साल शादी होगी ? क्या मेरा प्यार मुझे मिलेगा ? क्या संतान सुख मिलेगा ? व्यापार में वृद्धि होगी या नही ? नौकरी लगेगी की नहीं जैसे प्रश्न। कुल मिलाकर साल 2026, सभी राशियों के लिए कई संभावनाएं लेकर आ रहा है। हम सभी राशियों के आने वाले साल के बारे में आपको बताएंगे। आज इस सीरिज में ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से समझिए, वृषभ राशि वालों के लिए नए साल में क्या खास है और किन गलतियों से उन्हें बचना होगा।

वृषभ राशि वालों के नाम का पहला अक्षर: इ, उ, ए, ओ, ब, व, बी, बु, बो, वि, वो।

वृषभ राशि वालों का 2026 कैसा रहेगा? | Vrishabh Tarot Rashifal 2026

टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार, वृषभ राशि वालों के लिए साल 2026 आर्थिक प्रगति और स्थिरता लेकर आ रहा है। इस साल आपको धन, संपत्ति और नई संभावनाओं से जुड़े कई मौके मिल सकते हैं। जो स्थिरता और सुरक्षा आप चाह रहे थे, वह धीरे-धीरे आपके जीवन में आएगी। साल की शुरुआत में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मेहनत का अच्छा फल मिलेगा और आमदनी में बढ़ोतरी होगी।

फरवरी के बाद आय में बदलाव दिख सकता है, चाहे वेतन वृद्धि हो, कोई नया प्रोजेक्ट मिले, या अतिरिक्त आमदनी का मौका बने। साल के बीच में आप बचत और निवेश की योजना पर ध्यान देंगे। यह समय गहनों, रत्नों और मूल्यवान चीजों में निवेश करने के लिए सही रहेगा।

सितंबर और अक्टूबर के बाद, आपको संपत्ति, वाहन या घर जैसी बड़ी चीजें मिल सकती हैं। बस इस समय बड़े कर्ज, अनावश्यक उधारी और बेकार के खर्चों से बचना जरूरी रहेगा। साल के पहले हिस्से में आय और बचत में बढ़ोतरी की संभावना है, जबकि दूसरे हिस्से में खर्चे बढ़ सकते हैं। हालांकि, यह खर्च ज्यादातर आपकी जरूरतों और सुख-सुविधाओं से जुड़े होंगे।

साल 2026 आपके लिए सिर्फ कमाई का नहीं, बल्कि समझदारी से धन प्रबंधन (Financial Management) करने का साल है। यह साल आपको सिखाएगा कि, सच्ची समृद्धि सिर्फ धन इकट्ठा करने से नहीं, बल्कि सही फैसले लेने और संतुलन बनाए रखने से आती है। साल 2026 आपके लिए सिर्फ कमाई का नहीं, बल्कि सचेत समृद्धि का वर्ष होगा। इच्छाओं और उद्देश्यों के लिहाज से, यह साल आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण रहेगा। जो दंपत्ति नई शुरुआत की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए यह समय लौकिक अनुकूलता का संकेत देगा। हां, परिवार के कुछ लोग आपके आत्मिक मार्ग को पूरी तरह नहीं समझ सकते हैं, लेकिन आपको अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा रखना होगा।

साल के बीच में थोड़ी भावनात्मक हलचल हो सकती है। घर के माहौल में हल्के टकराव या संवाद की कमी बन सकती है। वैसे, यह केवल एक आत्मिक परीक्षा होगी। घबराने के बजाय आपको शांत स्वभाव अपनाना होगा। आप सहनशीलता और भावनात्मक परिपक्वता से इन परिस्थितियों को संभाल लेंगे। यदि आप संवाद के खुले रास्ते बनाए रखते हैं और तसल्ली से सुनते-सुनाते हैं, तो आप इस असंतुलन को धीरे-धीरे संतुलन और उपचार में बदल देंगे।

नीतिका शर्मा बताती हैं कि, साल 2026 वृषभ राशि वालों के प्यार और रिश्तों में नए बदलाव और गहरे जुड़ाव लेकर आ सकता है। साल की शुरुआत में, रिश्तों में प्यार और अपनापन फिर से लौटता दिखेगा। वह खास जुड़ाव, जो पहले थोड़ा कम हो गया था, अब फिर से मजबूत हो सकता है। यह साल आपको सिखाएगा कि प्यार में आपसी भरोसा और समझ कितनी जरूरी है। कभी-कभी हम रिश्तों में बहुत कुछ दे देते हैं और खुद को थका हुआ महसूस करते हैं।

इस साल आप सीखेंगे कि प्यार में सीमाएं तय करना कितना जरूरी है। अगर रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति का असर है, तो इस साल आपको अपनी प्राइवेसी और भरोसा बचाकर रखना होगा। खुलकर बात करना और एक-दूसरे को समझना आपके लिए सबसे बड़ी ताकत बनेगी। चाहे वो आपका करियर हो, पारिवारिक जीवन हो या फिर स्वास्थ्य, हर पहलू में संतुलन बना रहेगा और आप हर जगह खुद को आगे बढ़ते हुए पाएंगे। इस साल का मुख्य फोकस आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और पैसे से जुड़े मामलों पर रहेगा। आपके अंदर धन कमाने और समृद्धि हासिल करने की एक गहरी इच्छा जागेगी।

आप दूसरों की मदद भी करेंगे। अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों और समाज के साथ रिश्तों को और मजबूत करेंगे। बदले में आपको उनसे भी वैसा ही प्यार और सम्मान मिलेगा। यानी, ये साल आपके लिए आपसी समझदारी, मेलजोल और अपनत्व से भरपूर रहेगा।

नीतिका शर्मा के मुताबिक, इस साल आपके लिए खुली हवा और नेचर के साथ समय बिताना बेहद जरूरी होगा। ज्यादा समय घर के अंदर ना बिताएं, बल्कि खुद को बाहर की दुनिया से जोड़ें। यह बदलाव आपके शरीर और मन दोनों के लिए चमत्कारी साबित हो सकता है। लंबी वॉक पर जाना, किसी झील या नदी के किनारे बैठकर ध्यान लगाना, पहाड़ की ऊंचाई पर योग करने जैसी गतिविधियां इस साल आपके मन को खूब भाएंगी और आप खुद को इन चीजों के प्रति आकर्षित पाएंगे। वर्ष 2026 में आप अपने मानसिक स्वास्थ्य और अंदरूनी शांति की ओर भी जागरूक होंगे। इसी कारण, आप एक संतुलित और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का फैसला कर सकते हैं। इस साल आप अपने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन पर ध्यान देंगे। पुराने स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे भी सुधरेंगे।

वृषभ राशि वाले 2026 में क्या करें?

  • श्री सूक्तम् का पाठ करें।
  • माता को खीर का भोग लगाएं।
  • माता लक्ष्मी के मंत्रों का पाठ करें।
  • इत्र, परफ्यूम, क्रीम, लोशन और अन्य लग्जरी या जीवनशैली से जुड़ी वस्तुएं दान करें।

Updated on:

21 Dec 2025 06:58 pm

Published on:

21 Dec 2025 06:57 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Taurus Tarot Horoscope 2026 : नए साल में वृषभ राशि वालों को मिलेगा नया घर और करियर में तरक्की, जानें लव लाइफ का टैरो भविष्यफल

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

