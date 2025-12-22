Singh Rashifal 2026 : वार्षिक राशिफल 2026 सिंह राशि : करियर में बड़ी छलांग और धन लाभ के योग, बस बरतनी होगी ये सावधानी

Leo Horoscope 2026 : सिंह वार्षिक राशिफल 2026 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Leo Horoscope 2026 : टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा के अनुसार, साल 2026 सिंह राशि के जातकों के लिए आत्म-मंथन और महत्वपूर्ण बदलावों का वर्ष होने वाला है। इस वर्ष आपका झुकाव मानवीय व्यवहार को समझने और एकांत की ओर अधिक रहेगा। 'स्वॉर्ड्स' (Swords) कार्ड्स की प्रधानता यह संकेत देती है कि आप मानसिक रूप से काफी सक्रिय रहेंगे, हालांकि कुछ मौकों पर आप स्वयं को परिस्थितियों के सामने असहाय भी महसूस कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से यह साल उतार-चढ़ाव भरा रहने के बावजूद आपको सफलता के नए शिखर पर ले जाएगा। चाहे वह नया घर खरीदने का सपना हो या करियर में नई ऊंचाइयों को छूना, यह वर्ष आपके धैर्य और अनुशासन की परीक्षा लेते हुए आपको इच्छित परिणाम प्रदान करेगा।
टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि आप सामान्य रूप से मानवीय व्यवहार को सीखने में विशेष रूचि लेंगे। लोगों के रवैये को जानने के लिए सदा उत्सुक रहेंगे। इस वर्ष आपके ऊपर स्वार्ड कार्ड ज्यादा आ रहे हैं। इसलिए कहीं न कहीं आप एकांत में रहना पसंद करेंगे। इस वर्ष आपमें भावनाओं को समझने की गहरी समझ रहेगी। जिंदगी में ऐसे भी क्षण आ सकते हैं, जब परिस्थितियों के सामने आप खुद को असहाय पाएंगे। अपने लक्ष्यों और इच्छाओं के प्रति घनिष्ठ रूप से जुड़े रहने के कारण ऐसा संभव हो सकता है।.नया मकान या व्हीकल लेने के उत्सुक रहेंगे या फिर घर का रेनोवेशन करवा सकते हैं। आर्थिक रूप से देखें तो आय और व्यय असामान्य रहेगा। ऐसे में आपको पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना होगा, अन्यथा कहीं न कहीं रूकावट आ सकती है। साल में सिंह राशि के जातकों के लिए धन कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि इस दौरान आप आसानी से धन कमाएंगे और अपने आर्थिक जीवन के लक्ष्यों को पूरा कर सकेंगे। आप अच्छा खासा लाभ कमाने में सक्षम होंगे और साथ ही, आपकी वेतन में भी वृद्धि होगी।
सिंह राशि के कुछ जातक इस वर्ष ट्रेडिंग, बिज़नेस आदि के माध्यम से पैसा कमाने में सफल रहेंगे। वहीं, कुंभ राशि के लोगों का स्वास्थ्य इस साल के ज्यादातर भाग में काफ़ी अच्छा रहेगा, परंतु अगर आप थोड़ी समस्या का भी अनुभव करते हैं, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी जाती है क्योंकि इस बात की आशंका है कि आप किसी लंबे समय तक बनी रहने वाली बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। सिंह राशि वालों को धन के प्रवाह में होने वाले बदलावों की वजह से कुछ उतार-चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में, आप दूसरी फील्ड में करियर के नए अवसरों की तलाश में नज़र आ सकते हैं या फिर अपने मौजूदा पद का आनंद लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको नए काम या असाइनमेंट दिए जा सकते हैं और यह आपके लिए आशा की एक नई किरण लेकर आएंगे। संभव है कि यह जातक वह पाने में भी सफल रह सकते हैं जिसे वह पाना चाहते हैं।
साल में सिंह राशि के छात्रों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किये गए प्रयास आपको मनचाहे परिणाम दिलाने का काम करेंगे और यह भविष्य में आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करेंगे। इस अवधि को डेटा साइंस, अकाउंटेंसी, मास कम्युनिकेशन, थिएटर एक्टिंग या किसी भाषा आदि की पढ़ाई करने करने वाले छात्रों के लिए फलदायी कहा जाएगा। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने जा रहे हैं, उनका प्रदर्शन शानदार रहने वाला है। अपनी वित्तीय ताकत को बढ़ाने के लिए इस समय का सही इस्तेमाल करे।
वर्ष के मध्य से समय कुछ चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। वित्तीय सुरक्षा से संबंधित मामले चुनौतीपूर्ण रहेंगे। इसलिए यह समय आपकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले मसलों के पुनर्मूल्यांकन का होगा। इस समय आपको अपने आर्थिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होगी। इस समय आप कुछ नए काम का उत्तरदायित्व लेंगे, जिनपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। साथ ही आप कुछ अतिरिक्त वित्तीय जिम्मेदारियां लेंगे। वित्तीय मसलों से संबंधित यात्राएं जो सकारात्मक और लाभदायी परिणाम देने वाली न हों, उन्हें टालें। आर्थिक रूप से भी यह समय अनुकूल नहीं होगा। ऐसे में निवेश के लिए भी यह अवधि आशाजनक नहीं होगी। इस दौरान पूरे समय मानसिक कष्ट और भावनात्मक परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे में आपको वित्तीय समझौतों से दूरी रखनी होगी।
इस वर्ष आप पूर्ण अनुशासन और एकाग्रता के साथ काम करेंगे, क्योंकि आपकी बुद्धिमता के कारण काम को लेकर आपका दृष्टिकोण स्पष्ट होगा। सामान्यतया ये लाभदायी समय लंबी दूरी की करियर योजना के संकेत दे रहा है। जून तक का समय करियर में उन्नति और संबंधित विकास को लेकर लाभदायक नजर आ रहा है। इस निश्चित अवधि के दौरान आप कड़ी मेहनत करेंगे। धीरे धीरे आपकी नियमित दिनचर्या में भी कड़ी मेहनत की जरूरत होगी, ताकि आप सफलता पूर्वक और समय सीमा पर अपना काम पूरा कर सकें। पूर्व में किए गए परिश्रम का आपको वांछित परिणाम मिलेगा। जटिल या किसी नाजुक स्थिति से निपटने के लिए थोड़ा धैर्य रखें। यह वर्ष आपके लिए दिलचस्प व इच्छित परिणाम लेकर आएगा।
इस वर्ष के दौरान, आप अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने का विचार कर सकते हैं। जीवन में कोई नई सीख मिलने की संभावना है। संबंधों की दृष्टि से देखें, तो अभी आपको अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को सहर्ष स्वीकार करने की आवश्यकता होगी। साल के पहले चरण में आपको कोई राहत नहीं होगी। जीवन में आने वाली बाधाएं आपको चैन से प्रेम की बंसी बजाने नहीं देंगी। किसी गलत चुनाव का भी खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है।
मार्च से मई के बीच की अवधि में आपके धैर्य का परीक्षण हो सकता है। इस अवधि के दौरान आपके प्रेम संबंधों में तनाव आ सकता है। जाने-अनजाने में आप अपने रिश्तों का पुर्नमूल्यांकन करने की सोच सकते हैं। जून के मध्य से आपका प्रेम फिर से कोई नयी करवट लेगा, जिसमें गर्मजोशी व प्यार दोनों ही रहेगा। अब आप अपने खास दोस्त से सौहार्दपूर्ण व्यवहार की उम्मीद कर सकते हैं।
वर्ष की अंतिम तिमाही में आप अपने साथी को अपनी सच्ची भावनाओं से अवगत कराएंगे। साल के दूसरे चरण में आपका जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण नजर आएगा। इस सकारात्मक बदलाव की वजह से आपको संबंधों में तालमेल बैठाने में मदद मिलेगी। साल प्रेम और भावनात्मकता से पूर्ण रहेगा। इस राशि के जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, वह बेहद भावुक रहेंगे। साल में कुंभ राशि के पुरुष एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने रिश्ते की कमान हाथ में लेंगे और अपने पार्टनर पर प्रेम की बरसात करेंगे। जिन लोगों का विवाह हो चुका है, वह परिवार और साथी के साथ कई खूबसूरत यादें बनाएंगे जबकि इस राशि के सिंगल जातकों की मुलाकात किसी ख़ास से हो सकती है।
उपाय
लड्डू गोपाल की पूजा-पाठ करें। माता-पिता की सेवा और उनका सम्मान करें। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। घर को साफ-सुथरा रखें और धूल-मिट्टी को जमा न होने दें।
