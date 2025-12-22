Singh Rashifal 2026 : वार्षिक राशिफल 2026 सिंह राशि : करियर में बड़ी छलांग और धन लाभ के योग, बस बरतनी होगी ये सावधानी

टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि आप सामान्य रूप से मानवीय व्यवहार को सीखने में विशेष रूचि लेंगे। लोगों के रवैये को जानने के लिए सदा उत्सुक रहेंगे। इस वर्ष आपके ऊपर स्वार्ड कार्ड ज्यादा आ रहे हैं। इसलिए कहीं न कहीं आप एकांत में रहना पसंद करेंगे। इस वर्ष आपमें भावनाओं को समझने की गहरी समझ रहेगी। जिंदगी में ऐसे भी क्षण आ सकते हैं, जब परिस्थितियों के सामने आप खुद को असहाय पाएंगे। अपने लक्ष्यों और इच्छाओं के प्रति घनिष्ठ रूप से जुड़े रहने के कारण ऐसा संभव हो सकता है।.नया मकान या व्हीकल लेने के उत्सुक रहेंगे या फिर घर का रेनोवेशन करवा सकते हैं। आर्थिक रूप से देखें तो आय और व्यय असामान्य रहेगा। ऐसे में आपको पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना होगा, अन्यथा कहीं न कहीं रूकावट आ सकती है। साल में सिंह राशि के जातकों के लिए धन कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि इस दौरान आप आसानी से धन कमाएंगे और अपने आर्थिक जीवन के लक्ष्यों को पूरा कर सकेंगे। आप अच्छा खासा लाभ कमाने में सक्षम होंगे और साथ ही, आपकी वेतन में भी वृद्धि होगी।