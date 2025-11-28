Weekly Tarot Horoscope 30 November To 6 December 2025 : दिसंबर 2025 का पहला सप्ताह: टैरो कार्ड्स के अनुसार कैसा रहेगा आपका भाग्य?

Weekly Tarot Horoscope 30 November To 6 December 2025 : साल 2025 का दिसंबर माह कई बड़े ज्योतिषीय परिवर्तनों के साथ शुरू होने वाला है। 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 के बीच टैरो कार्ड्स के अनुसार, 6 राशियों - तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, और मीन के लिए यह सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। ग्रहों की चाल इस सप्ताह कई बड़े बदलाव लाएगी, जैसे देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में प्रवेश, सूर्य, बुध, और मंगल के नक्षत्र और राशि परिवर्तन। इस सप्ताह में बनने वाला नवपंचम राजयोग विशेष रूप से फलदायी साबित होगा। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के मुताबिक, यह सप्ताह कुछ जातकों के जीवन में खुशियां लाएगा, तो कुछ को सावधानी बरतनी होगी। जानिए टैरो कार्ड्स के मार्गदर्शन से आपके आने वाले सप्ताह की भविष्यवाणी और जानें क्या कहते हैं आपके सितारे।