Weekly Tarot Reading : टैरो साप्ताहिक राशिफल: 4-10 जनवरी 2026, जानें किन राशियों के चमकेंगे सितारे और किन्हें रहना होगा सावधान

Weekly Tarot Reading 4 To 10 January 2026 : जनवरी 2026 का पहला सप्ताह आपके जीवन में क्या नया लेकर आने वाला है? टैरो कार्ड्स की रहस्यमयी दुनिया हमें आने वाले समय के उतार-चढ़ाव और अवसरों का संकेत देती है। 4 जनवरी से 10 जनवरी 2026 का यह सप्ताह मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए नई शुरुआत, करियर में बदलाव और रिश्तों में गहराई लाने का समय है। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से इस सप्ताह आपके भाग्य के सितारे और टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं।