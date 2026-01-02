2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Weekly Tarot Reading : टैरो साप्ताहिक राशिफल: 4-10 जनवरी 2026, जानें किन राशियों के चमकेंगे सितारे और किन्हें रहना होगा सावधान

Saptahik Tarot Rashifal 4 To 10 January 2026 :जानें टैरो कार्ड्स के अनुसार कैसा रहेगा 4 से 10 जनवरी 2026 का सप्ताह? मेष से मीन राशि तक, करियर, प्यार और स्वास्थ्य के लिए सटीक ज्योतिषीय भविष्यवाणियां यहां पढ़ें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Jan 02, 2026

Weekly Tarot Reading , Saptahik rashifal

Weekly Tarot Reading : क्या जनवरी का यह सप्ताह बदलेगा आपकी किस्मत? पढ़ें 4 से 10 जनवरी का टैरो कार्ड भविष्यफल (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Weekly Tarot Reading 4 To 10 January 2026 : जनवरी 2026 का पहला सप्ताह आपके जीवन में क्या नया लेकर आने वाला है? टैरो कार्ड्स की रहस्यमयी दुनिया हमें आने वाले समय के उतार-चढ़ाव और अवसरों का संकेत देती है। 4 जनवरी से 10 जनवरी 2026 का यह सप्ताह मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए नई शुरुआत, करियर में बदलाव और रिश्तों में गहराई लाने का समय है। आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से इस सप्ताह आपके भाग्य के सितारे और टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं।

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह नई दिशा में कदम बढ़ाने का है। कोई पुराना प्रोजेक्ट या रिश्ता एक नया मोड़ ले सकता है। आत्मविश्वास बनाए रखें, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा। काम में आपकी मेहनत रंग लाएगी।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह आशा और उम्मीदों से भरा रहने वाला है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। शांत रहें और सोच-समझकर फैसले लें। रिश्तों में सुधार आएगा, और नई शुरुआत हो सकती है।

Numerology 2026: 1 से 5 मूलांक वाले जानें 2026 कैसा रहने वाला है

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Gemini Weekly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह स्थिरता की आवश्यकता महसूस होगी। कोई भी फैसला लेने से पहले सोच-विचार करें। धैर्य रखें और वर्तमान स्थिति को समझें। पुरानी आदतें बदलने का यह सही समय है।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि वालों के जीवन में इस सप्ताह गति आएगी। करियर से जुड़े कई नए मौके मिलेंगे, जिनका फायदा उठाना ज़रूरी है। अपनी मेहनत पर ध्यान दें। व्यक्तिगत जीवन में सुख और प्यार मिलेगा।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह संतुलन और सोच-समझकर फैसले लेने का है। महत्वपूर्ण फैसलों में स्पष्टता मिलेगी। रिश्तों में तालमेल बनाए रखें और कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोचें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कामों में लगाएँ।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Card Readings)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह बदलाव का है। पुरानी चीजों को छोड़कर नए विचारों को अपनाएं। मानसिक और भावनात्मक रूप से खुद को तरोताज़ा करें। पुरानी समस्याओं का हल निकलेगा और नई दिशा मिलेगी।

ये भी पढ़ें

Tarot Rashifal 3 January 2026 : टैरो राशिफल : कुंभ राशि वालों को मिलेगी पदोन्नति, मेष से मीन तक, जानें कैसा रहेगा आपका शनिवार
राशिफल
Tarot Rashifal 3 January 2026 :

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

राशिफल 2026

Published on:

02 Jan 2026 05:36 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Weekly Tarot Reading : टैरो साप्ताहिक राशिफल: 4-10 जनवरी 2026, जानें किन राशियों के चमकेंगे सितारे और किन्हें रहना होगा सावधान

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

राशिफल 2026

Aaj Ka Rashifal 3 January :  आज का राशिफल, 3 जनवरी 2026: शनिवार को चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत, जानें अपनी राशि का हाल

Aaj Ka Rashifal 3 January
राशिफल

Tarot Rashifal 3 January 2026 : टैरो राशिफल : कुंभ राशि वालों को मिलेगी पदोन्नति, मेष से मीन तक, जानें कैसा रहेगा आपका शनिवार

Tarot Rashifal 3 January 2026 :
राशिफल

Surya Shukra Yuti: नये साल पर बनेगा शुक्रादित्य राजयोग, इन राशियों पर होगी धन वर्षा

Surya Shukra Yuti
धर्म/ज्योतिष

Purnima Upay : अपनी जन्मतिथि के अनुसार पूर्णिमा की रात को क्या करें

Purnima Upay
धर्म/ज्योतिष

Numerology: इस तारीख पर जन्में लोग होते हैं भाग्यशाली, हर जगह पाते हैं सम्मान

Numerology
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.