Aaj Ka Rashifal 3 January :  आज का राशिफल, 3 जनवरी 2026: शनिवार को चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत, जानें अपनी राशि का हाल

Aaj Ka Rashifal 3 January 2026: आज पौष मास का 30वां दिन और शनिवार है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि में और चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित होता है, ऐसे में कर्म, धैर्य और अनुशासन का विशेष महत्व रहेगा। आज शनि व्रत रखने से लाभ हो सकता है। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत राशिफल।