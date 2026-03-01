Aaj Ka Tarot Rashifal 16 March 2026: शिव कृपा से कर्क, सिंह और कन्या की चमक सकती है किस्मत, जानें बाकी राशियों का हाल

Aaj Ka Tarot Rashifal 16 March 2026: आज सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सौभाग्य के द्वार खुलते हैं। टैरो कार्ड्स के अनुसार आज का दिन कुछ राशियों के लिए नई संभावनाएं और सफलता के संकेत लेकर आ सकता है, जबकि कुछ लोगों को संयम और सावधानी बरतने की जरूरत होगी। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार सोमवार को शिव कृपा से कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।