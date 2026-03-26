Ank Jyotish Numerology : न्यूमरोलॉजी नंबर 2 वालों के लिए चेतावनी: इन 3 नंबर से रहें दूर, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान

Ank Jyotish Numerology : अंक ज्योतिष में नंबर 2 किनसे दूर रहे (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Ank Jyotish Numerology : न्यूमरोलॉजी में नंबर 2 वाले लोगों को तीन खास तरह के लोगों से सच में दूरी बनाकर रखनी चाहिए नहीं तो, उन्हें बहुत सारी बहस और कुछ बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। न्यूमरोलॉजी (Numerology Number 2) सिर्फ लकी नंबरों के बारे में नहीं है। यह असल में आपको इस बारे में एक हिंट देता है कि आप किसके साथ नैचुरली क्लिक करेंगे और किसके साथ स्ट्रगल करेंगे। आइए देखें कि नंबर 2 वाले लोगों की अक्सर किसके साथ नहीं बनती।
Numerology Number 2 Compatibility with 5, 8, 9 :आइए जानते हैं वे कौन से 3 नंबर हैं जिनसे नंबर 2 वालों को दूरी बनाकर रखनी चाहिए।
कोई भी जो किसी भी महीने की 2, 11, 20, या 29 तारीख को पैदा हुआ हो। उन तारीखों को जोड़ें और उन सभी का टोटल 2 होगा। चांद उन पर राज करता है, और आप इसे उनकी पर्सनैलिटी में देख सकते हैं सेंसिटिव, इमोशनल, थोड़ा चंचल, और कभी-कभी थोड़ा ज्यादा भरोसा करने वाला।
अगर कोई 5, 14, या 23 तारीख को पैदा हुआ है तो वह नंबर 5 का होता है, जिस पर मर्करी का राज होता है। इन लोगों को बदलाव पसंद होता है और वे हमेशा चीजों को आगे बढ़ाते रहते हैं, जबकि नंबर 2 वाले शांति और स्टेबिलिटी चाहते हैं। इन्हें एक साथ रखो तो यह तेल और पानी जैसा है। वे दुनिया को बहुत अलग तरह से देखते हैं, और यहां तक कि बिजनेस पार्टनरशिप भी टूट जाती है।
8, 17, या 26 तारीख को जन्मे लोग जो कुल मिलाकर 8 होता है, जिस पर शनि का राज है। चांद और शनि एक साथ ठीक से नहीं रहते, इसलिए जब नंबर 2 और नंबर 8 एक साथ बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, तो टेंशन कभी खत्म नहीं होती। दोनों के लिए थोड़ी दूरी बनाए रखना आसान होता है, भले ही वे दोस्त हों।
जो 9, 18, या 27 तारीख को जन्मे हैं। नंबर 2 और नंबर 9? वे ज्यादातर समय एक-दूसरे से सहमत नहीं होते, खासकर रिश्तों या शादी में। अगर दोनों समझदारी से काम लें, तो चीचीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन जब ग्रहों का असर तेज हो जाता है, तो चीजें तेजी से बिगड़ जाती हैं।
कुल मिलाकर अगर आप नंबर 2 हैं, तो आपकी जिंदगी ज्यादा आसान होगी अगर आप नंबर 5, 8, और 9 से दूर रहें। इससे आप बहुत सारे ड्रामे से बच जाएंगे।
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