Ank Jyotish : क्यों खास होते हैं मूलांक 7 वाले लोग : जानें Numerology Number 7 Personality, उनकी पर्सनैलिटी और लव लाइफ

Ank JyotishNumerology Number 7 Personality : अंकज्योतिष की दुनिया में नंबर 7 सबसे रहस्यमयी माना जाता है। अगर आप या आपके करीबी में से किसी का जन्म कभी 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, तो यकीन मानिए, आप बहुत खास हैं। ये नंबर केतु से जुड़ा है, जो इंसान को बाकी भीड़ से पूरी तरह अलग बना देता है सोच गहरी हो जाती है, और आध्यात्मिकता अपने आप करीब आ जाती है।