Ank Jyotish : क्यों खास होते हैं मूलांक 7 वाले लोग : जानें Numerology Number 7 Personality, उनकी पर्सनैलिटी और लव लाइफ

Ank Jyotish Numerology Number 7 Personality : मूलांक 7 वालों की love life कैसी होती है (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Ank JyotishNumerology Number 7 Personality : अंकज्योतिष की दुनिया में नंबर 7 सबसे रहस्यमयी माना जाता है। अगर आप या आपके करीबी में से किसी का जन्म कभी 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, तो यकीन मानिए, आप बहुत खास हैं। ये नंबर केतु से जुड़ा है, जो इंसान को बाकी भीड़ से पूरी तरह अलग बना देता है सोच गहरी हो जाती है, और आध्यात्मिकता अपने आप करीब आ जाती है।
आइए जानते हैं मूलांक 7 (Numerology Number 7 Personality) वाले लोगों के जीवन के वो अनकहे पहलू, जो उन्हें सबसे अलग बनाते हैं:
मूलांक 7 लोग महंगे गिफ्ट्स या मीठी बातों से प्रभावित नहीं होते। इन्हें बस ईमानदारी चाहिए। झूठ ये फौरन पहचान लेते हैं। इसलिए अगर इनके करीब जाना है, तो सच्चे बनिए वरना इनसे रिश्ता टिकेगा नहीं।
नंबर 7 का स्वामी केतु है, जो गहराई, वैराग्य और सच्चाई लाता है। लेकिन इनके अंदर राहु का हल्का असर भी होता है, जो इन्हें लाइफ में एक तरह का बैलेंस सिखाता है। भौतिक सुख और स्पिरिचुअल शांति के बीच। शायद इसी वजह से ये लोग हर चीज के पीछे छुपे राज़ जानना पसंद करते हैं।
इनकी फ्रेंड लिस्ट आम लोगों जैसी लंबी नहीं रहती। ये बस गिने-चुने लोगों से दोस्ती करते हैं, लेकिन एक बार दोस्ती हो जाए तो साथ आखिरी दम तक निभाते हैं।
इनके लिए भरोसे का रिश्ता सबसे ऊपर है। अगर आपने इनका भरोसा तोड़ा तो वो कोई हंगामा नहीं करेंगे, बस बिना शोर-शराबा किए आपके जीवन से ख़ामोशी से चले जाएंगे। दोबारा मौका नहीं मिलता।
बाहर से भले शांत या दूरी बनाए रखते हों लेकिन परिवार के लिए इनका दिल बड़ा नरम होता है। सादगी इनकी पहचान है और सबसे खुशी इन्हें अपनों की हल्की-सी मुस्कान में मिलती है।
आखिर में बस इतना समझ लीजिए मूलांक 7 लोग बाहर से भले ही शांत दिखें, लेकिन अंदर एक गहरा समुंदर छुपा है। इनके साथ रिश्ता निभाना आसान नहीं, लेकिन एक बार दिल से जुड़ जाएं, तो दुनिया का सबसे सच्चा साथी पाते हैं।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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