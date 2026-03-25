25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Ank Jyotish : क्यों खास होते हैं मूलांक 7 वाले लोग : जानें Numerology Number 7 Personality, उनकी पर्सनैलिटी और लव लाइफ

Numerology Number 7 Personality : क्या आपका जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है? जानिए मूलांक 7 वालों की पर्सनैलिटी, प्यार, दोस्ती और जीवन के गहरे रहस्य। Numerology Number 7 के छुपे सच यहां पढ़ें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Mar 25, 2026

Ank Jyotish Numerology Number 7 Personality

Ank Jyotish Numerology Number 7 Personality : मूलांक 7 वालों की love life कैसी होती है (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Ank JyotishNumerology Number 7 Personality : अंकज्योतिष की दुनिया में नंबर 7 सबसे रहस्यमयी माना जाता है। अगर आप या आपके करीबी में से किसी का जन्म कभी 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, तो यकीन मानिए, आप बहुत खास हैं। ये नंबर केतु से जुड़ा है, जो इंसान को बाकी भीड़ से पूरी तरह अलग बना देता है सोच गहरी हो जाती है, और आध्यात्मिकता अपने आप करीब आ जाती है।

आइए जानते हैं मूलांक 7 (Numerology Number 7 Personality) वाले लोगों के जीवन के वो अनकहे पहलू, जो उन्हें सबसे अलग बनाते हैं:

1. दिखावे से दूर, असली रिश्ता चाहिए

    मूलांक 7 लोग महंगे गिफ्ट्स या मीठी बातों से प्रभावित नहीं होते। इन्हें बस ईमानदारी चाहिए। झूठ ये फौरन पहचान लेते हैं। इसलिए अगर इनके करीब जाना है, तो सच्चे बनिए वरना इनसे रिश्ता टिकेगा नहीं।

    2. केतु और राहु का अनोखा संगम

      नंबर 7 का स्वामी केतु है, जो गहराई, वैराग्य और सच्चाई लाता है। लेकिन इनके अंदर राहु का हल्का असर भी होता है, जो इन्हें लाइफ में एक तरह का बैलेंस सिखाता है। भौतिक सुख और स्पिरिचुअल शांति के बीच। शायद इसी वजह से ये लोग हर चीज के पीछे छुपे राज़ जानना पसंद करते हैं।

      3. छोटा लेकिन मजबूत दोस्ताना

        इनकी फ्रेंड लिस्ट आम लोगों जैसी लंबी नहीं रहती। ये बस गिने-चुने लोगों से दोस्ती करते हैं, लेकिन एक बार दोस्ती हो जाए तो साथ आखिरी दम तक निभाते हैं।

        4. एक बार भरोसा टूटा, तो समझो रिश्ता खत्म

          इनके लिए भरोसे का रिश्ता सबसे ऊपर है। अगर आपने इनका भरोसा तोड़ा तो वो कोई हंगामा नहीं करेंगे, बस बिना शोर-शराबा किए आपके जीवन से ख़ामोशी से चले जाएंगे। दोबारा मौका नहीं मिलता।

          5. परिवार ही इनकी असली दुनिया

            बाहर से भले शांत या दूरी बनाए रखते हों लेकिन परिवार के लिए इनका दिल बड़ा नरम होता है। सादगी इनकी पहचान है और सबसे खुशी इन्हें अपनों की हल्की-सी मुस्कान में मिलती है।

            मूलांक 7 के लिए कुछ काम की बातें

            • आपकी छठी इंद्री कमाल की है। अपनी गट फीलिंग पर यकीन करें अक्सर सही होती है।
            • हल्का नीला, सफेद और क्रीम रंग आपके लिए लकी रहते हैं।
            • ओवरथिंकिंग से बचें कभी-कभी ये आदत परेशान कर सकती है। फुर्सत में बाहर टहलें, हरियाली के बीच वक्त बिताएं, बहुत मदद मिलेगी।

            आखिर में बस इतना समझ लीजिए मूलांक 7 लोग बाहर से भले ही शांत दिखें, लेकिन अंदर एक गहरा समुंदर छुपा है। इनके साथ रिश्ता निभाना आसान नहीं, लेकिन एक बार दिल से जुड़ जाएं, तो दुनिया का सबसे सच्चा साथी पाते हैं।

            अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

            ये भी पढ़ें

            Panchang : आज का पंचांग 26 मार्च 2026 (गुरुवार) : दुर्गाष्टमी, शुभ चौघड़िया, राहुकाल व शुभ मुहूर्त
            धर्म/ज्योतिष
            Aaj Ka Panchang 26 March 2026

            खबर शेयर करें:

            Published on:

            25 Mar 2026 02:21 pm

            Hindi News / Astrology and Spirituality / Ank Jyotish : क्यों खास होते हैं मूलांक 7 वाले लोग : जानें Numerology Number 7 Personality, उनकी पर्सनैलिटी और लव लाइफ

            पत्रिका लाइव अपडेट

            MP Board 5th 8th Result Live 2026: 5वीं 8वीं का रिजल्ट घोषित, patrika.com पर देखें पल-पल के अपडेट्स

            MP Board 5th 8th Result 2026
            भोपाल

            बड़ी खबरें

            View All

            धर्म/ज्योतिष

            ट्रेंडिंग

            Tarot Rashifal Today: अष्टमी-नवमी का खास संयोग, आज के राशिफल में तुला और धनु को रहना होगा सतर्क, कन्या और मीन राशि वालों के लिए खास संकेत

            Aaj Ka Tarot Rashifal 26 March 2026, Aaj Ka Tarot Rashifal
            राशिफल

            Surya Guru Yog 2026: 6 अप्रैल को सूर्य-गुरु का केंदर दृष्टि योग: मिथुन, कन्या और धनु राशि वालों को मिलेगा जबरदस्त फायदा

            Surya Guru Yog 2026, Kendra Drishti Yog 2026, Sun Jupiter conjunction April 6
            राशिफल

            Panchang : आज का पंचांग 26 मार्च 2026 (गुरुवार) : दुर्गाष्टमी, शुभ चौघड़िया, राहुकाल व शुभ मुहूर्त

            Aaj Ka Panchang 26 March 2026
            धर्म/ज्योतिष

            Ram Navami 2026 Date : 26 मार्च को सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग में मनाया जाएगा राम जन्मोत्सव, जानें शुभ मुहूर्त

            ram-navami-2026-date
            धर्म और अध्यात्म

            Ank Jyotish Numerology Secrets: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां जीती हैं रॉयल लाइफ, करियर में छूती हैं ऊंचाइयां

            Ank Jyotish, Numerology Secrets, girls born on these dates,
            राशिफल
            Play Store

            DOWNLOAD ON

            Play Store

            App Store

            DOWNLOAD ON

            App Store

            TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
            Patrika Site Logo

            Trending Topics

            Rashifal

            T20 World Cup 2026

            PM Narendra Modi

            Top Categories

            राष्ट्रीय

            मनोरंजन

            स्वास्थ्य

            राजस्थान

            मध्य प्रदेश

            Legal

            Grievance Policy

            This website follows the DNPA’s code of conduct

            Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

            Privacy Policy

            About Us

            Code of Conduct

            RSS

            Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.