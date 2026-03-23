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Ank Jyotish Birth Date Numerology : अपनी Birth Date से जानें आप लग्जरी के शौकीन हैं या सादगी के? जानें अपना ‘Money Mindset’

Ank Jyotish Birth Date Luxury Style : क्या आपकी जन्म तारीख आपके लग्जरी स्टाइल को तय करती है? जानिए न्यूमेरोलॉजी के अनुसार आप हाई-एंड लाइफ पसंद करते हैं या सादगी भरी जिंदगी।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Astrologer Dr Sharad Sharma

Mar 23, 2026

Ank Jyotish Birth Date

Ank Jyotish Birth Date : जन्म तारीख से जानें आपका लग्ज़री स्टाइल | Numerology Lifestyle Secrets (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Birth Date Luxury Style Numerology Hindi : आपकी जन्म तारीख लग्जरी के साथ आपके रिश्ते के बारे में आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बता सकती है। लोगों का अमीर होने के बारे में सोचने का तरीका बदल गया है। अब यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है यह स्टाइल, सोच और आप जिंदगी की अच्छी चीजों का मजा कैसे लेते हैं, इसके बारे में है। ज्योतिषी और न्यूमेरोलॉजिस्ट डॉ शरद शर्मा का दावा है कि आपकी जन्म तारीख बता सकती है कि आप हाई-एंड ब्रांड्स के पीछे भागते हैं, सादी शान पसंद करते हैं, या दोनों की थोड़ी-बहुत चाहत रखते हैं।

Numerology और Luxury Lifestyle का कनेक्शन

1. द नेचुरल एलीट (1, 10, 19, 28 तारीख)

चलिए इसे समझते हैं। अगर आपका जन्म 1, 10, 19, या 28 तारीख को हुआ है, तो आपमें सूरज की एनर्जी है। यह सब पावर, स्टेटस और पहचान के बारे में है। ये लोग अपने आस-पास अमीर दोस्तों को रखना पसंद करते हैं और लग्ज़री सिर्फ़ एक ट्रीट नहीं है यह उनकी पहचान का आधार है।

2. एस्थेटिक एडमायरर (2, 11, 20, 29 तारीख)

2, 11, 20, या 29 तारीख को जन्मे लोग चांद के असर में आते हैं। वे इमोशनल होते हैं, सुंदरता के बहुत बड़े प्रेमी होते हैं, और सोचते हैं कि लग्ज़री का मतलब स्टाइल और शांति है, जरूरी नहीं कि दिखावटी दिखावा हो। आरामदायक घर, मतलब वाली आर्ट, शांत माहौल के बारे में सोचें।

3. द ग्रैंड विजनरी (3, 12, 21, 30 तारीख)

बड़े सपने देखने वालों का जन्मदिन 3, 12, 21, या 30 तारीख को होता है। जुपिटर उन्हें चलाता है, इसलिए उन्हें बड़े घर, फैंसी रेस्टोरेंट और ऐसे अनुभव पसंद होते हैं जो उन्हें ज़रूरी या समझदार महसूस कराते हैं। फिर आपके पास प्रैक्टिकल मिनिमलिस्ट हैं जो 4, 13, 22, या 31 तारीख को पैदा हुए हैं जो खुद को ज्यादा खर्चीला नहीं मानते। वे दिखावे से ज्यादा क्वालिटी को महत्व देते हैं, काम की और टिकाऊ चीजों को पसंद करते हैं, और कभी-कभी ही ज्यादा खर्च करते हैं।

4. प्रैक्टिकल मिनिमलिस्ट (4, 13, 22, 31 तारीख)

ट्रेंडसेटर 5, 14, या 23 तारीख को जश्न मनाते हैं। वे पूरी तरह से मरकरी की एनर्जी के दीवाने होते हैं, उन्हें मॉडर्न लग्ज़री नए गैजेट, जरूरी ट्रैवल, बोल्ड फ़ैशन पसंद होता है। वे अक्सर ट्रेंडी चीजें आजमाते हैं, और उनकी पसंद बदलती रहती है।

5. ट्रेंडसेटर (5, 14, 23 तारीख)

असली लग्जरी पसंद करने वाले 6, 15, या 24 तारीख को आते हैं। यहाँ वीनस का राज है, इसलिए सुंदरता, खुशी और शान-शौकत ही सब कुछ है। डिजाइनर कपड़े, बढ़िया अनुभव, जो भी सच में शानदार लगे वे सब कुछ पसंद करते हैं।

6. रियल लग्जरी लवर्स (6, 15, 24 तारीख)

आध्यात्मिक खोजी लोग 7, 16 या 25 तारीख को पैदा होते हैं। उनके लिए, लग्ज़री का मतलब पैसा या चीजें नहीं हैं। यह अंदर की खुशहाली के बारे में ज्यादा है जैसे रिट्रीट, शांत नेचर स्पॉट, या ऐसे अनुभव जो आत्मा को सुकून दें।

7. स्पिरिचुअल सीकर्स (7, 16, 25 तारीख)

अगर आपका जन्मदिन 8, 17 या 26 तारीख को पड़ता है, तो आप एक पावर प्लेयर हैं। शनि का असर आपको सफल होने के लिए प्रेरित करता है। ये लोग लग्जरी को कड़ी मेहनत का इनाम मानते हैं अच्छी कारें, घर, खुशहाली के दिखने वाले निशान।

9. जेनरस इंडल्जर (9, 18, 27 तारीख)

आखिर में, 9, 18 या 27 तारीख को पैदा हुए उदार लोग होते हैं। मंगल अच्छी चीजों के लिए प्यार लाता है, लेकिन वे शेयर करने के लिए भी जाने जाते हैं। वे खुद पर और दूसरों पर खर्च करते हैं, मौज-मस्ती पसंद करते हैं, और अगर इससे खुशी मिलती है तो उन्हें पैसे खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होती।

तो, यह रही बात। आपकी जन्मतिथि सिर्फ एक संख्या नहीं है - यह इस बारे में बहुत कुछ कह सकती है कि आप जीवन में विलासिता को कैसे देखते हैं और अपनाते हैं।

कहती है आपकी राशि?

अंकशास्त्र के अलावा ज्योतिष में वृषभ (Taurus) और तुला (Libra) राशियों को सबसे ज्यादा लग्जरी प्रेमी माना जाता है क्योंकि इनका स्वामी शुक्र है। वहीं, सिंह (Leo) राशि के लोग अपनी रॉयल पसंद के लिए जाने जाते हैं।

अस्वीकरण (Disclaimer): यह जानकारी सामान्य मान्यताओं और न्यूमेरोलॉजी पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल जानकारी देना है, किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक पुष्टि का दावा नहीं किया जाता।

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Chandra Rashi Parivartan

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Published on:

23 Mar 2026 02:56 pm

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