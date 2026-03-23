Ank Jyotish Birth Date Numerology : अपनी Birth Date से जानें आप लग्जरी के शौकीन हैं या सादगी के? जानें अपना ‘Money Mindset’

Birth Date Luxury Style Numerology Hindi : आपकी जन्म तारीख लग्जरी के साथ आपके रिश्ते के बारे में आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बता सकती है। लोगों का अमीर होने के बारे में सोचने का तरीका बदल गया है। अब यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है यह स्टाइल, सोच और आप जिंदगी की अच्छी चीजों का मजा कैसे लेते हैं, इसके बारे में है। ज्योतिषी और न्यूमेरोलॉजिस्ट डॉ शरद शर्मा का दावा है कि आपकी जन्म तारीख बता सकती है कि आप हाई-एंड ब्रांड्स के पीछे भागते हैं, सादी शान पसंद करते हैं, या दोनों की थोड़ी-बहुत चाहत रखते हैं।