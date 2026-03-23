Chandra Rashi Parivartan: आज से शुरू होंगे अच्छे दिन: चंद्रमा के राशि परिवर्तन से इन जातकों की लगेगी लॉटरी

Chandra Rashi Parivartan : 23 मार्च का दिन ज्योतिष के लिहाज से बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा (Chandra Gochar 2026) सुबह 4:14 बजे अपनी उच्च राशि वृष में प्रवेश करेगा। चंद्रमा को मन, भावनाओं और वित्तीय स्थिति का कारक माना जाता है, और इसका यह मजबूत गोचर कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। खास तौर पर चार राशियों के लिए यह समय नई ऊर्जा, आर्थिक लाभ और करियर में तरक्की के संकेत दे रहा है। आइए जानते हैं कौन-सी हैं ये (Chandra Rashi Parivartan) भाग्यशाली राशियां।