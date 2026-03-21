Shukra Gochar Krittika Nakshatra 2026 : शुक्र का कृत्तिका में गोचर: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, बनेगा महालाभ योग

Shukra Gochar Krittika Nakshatra 2026 : शुक्र का कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश: इन राशियों को मिलेगा अचानक धन लाभ (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Shukra Gochar Krittika Nakshatra 2026 :शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन 2026 : ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राशि परिवर्तन जितना खास होता है, उससे कहीं ज्यादा असरदार उनका नक्षत्र परिवर्तन माना जाता है। 16 अप्रैल 2026 को धन, वैभव और रोमांस के देवता शुक्र, सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका (शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन 2026) में प्रवेश करने जा रहे हैं। जब सुख-सुविधाओं के कारक शुक्र और तेज के प्रतीक सूर्य के नक्षत्र का मिलन होता है, तो बनता है महालाभ योग। 27 अप्रैल तक रहने वाला यह गोचर (Venus in Krutika) कुछ खास राशियों के जीवन में सुख-समृद्धि की ऐसी बारिश करेगा, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। आइए जानते हैं कि इस खगोलीय घटना से किन 5 राशियों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं।
मेष राशि वालों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप लंबे समय से नया घर या गाड़ी खरीदने का सपना देख रहे थे, तो अब वह पूरा होने वाला है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी और सीनियर्स का पूरा साथ मिलेगा। आर्थिक रूप से आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे।
चूंकि शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए यह गोचर आपके आकर्षण को चार चांद लगा देगा। अविवाहित लोगों के घर शहनाइयां बज सकती हैं और शादीशुदा जोड़ों के जीवन में रोमांस की नई लहर आएगी। सुख-सुविधाओं पर खर्च करेंगे और छोटी लेकिन सुखद यात्राओं के योग भी बन रहे हैं।
सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का यह बदलाव सामाजिक प्रतिष्ठा लेकर आ रहा है। अटके हुए सरकारी काम अब तेजी से पूरे होंगे। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा था, तो फैसला आपके हक में आ सकता है। आय के नए स्रोत खुलने से बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी तय है।
करियर के मामले में आप इस दौरान 'लकी' साबित होंगे। खास तौर पर वे लोग जो विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं, उन्हें कोई बड़ी डील मिल सकती है। हालांकि खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, लेकिन आपकी बढ़ती इनकम उसे संतुलित कर देगी। मानसिक शांति और सुकून का अनुभव होगा।
धनु राशि वालों के लिए 16 से 27 अप्रैल का समय खुशियों की सौगात लेकर आएगा। नौकरीपेशा लोगों के प्रमोशन और इंक्रीमेंट के प्रबल योग हैं। घर में किसी मांगलिक कार्य या उत्सव का आयोजन हो सकता है। छात्रों के लिए भी यह समय शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने वाला रहेगा।
ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी 'सूर्य' है, जिसे अग्नि का प्रतीक माना जाता है। शुक्र (भोग-विलास) जब सूर्य (तेज) के प्रभाव में आता है, तो यह व्यक्ति के भीतर सोई हुई महत्वाकांक्षाओं को जगा देता है।
क्या करें इस दौरान? इस 'महालाभ योग' का पूरा फायदा उठाने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं (मिश्री, दूध, सफेद वस्त्र) का दान करें।
विशेष सावधानी: चूंकि कृत्तिका नक्षत्र थोड़ा उग्र होता है, इसलिए अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें ताकि रिश्तों में शुक्र का शुभ प्रभाव बना रहे।
अन्य ग्रह स्थिति: याद रहे कि इसी दौरान शनि का नक्षत्र परिवर्तन भी हो चुका है, जिससे कर्मों का फल मिलने की गति तेज हो जाएगी। इसलिए ईमानदारी से किया गया काम ही आपको राजयोग का सुख देगा।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग