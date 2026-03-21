Shukra Gochar Krittika Nakshatra 2026 : शुक्र का कृत्तिका में गोचर: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, बनेगा महालाभ योग

Shukra Gochar Krittika Nakshatra 2026 :शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन 2026 : ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राशि परिवर्तन जितना खास होता है, उससे कहीं ज्यादा असरदार उनका नक्षत्र परिवर्तन माना जाता है। 16 अप्रैल 2026 को धन, वैभव और रोमांस के देवता शुक्र, सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका (शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन 2026) में प्रवेश करने जा रहे हैं। जब सुख-सुविधाओं के कारक शुक्र और तेज के प्रतीक सूर्य के नक्षत्र का मिलन होता है, तो बनता है महालाभ योग। 27 अप्रैल तक रहने वाला यह गोचर (Venus in Krutika) कुछ खास राशियों के जीवन में सुख-समृद्धि की ऐसी बारिश करेगा, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। आइए जानते हैं कि इस खगोलीय घटना से किन 5 राशियों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं।