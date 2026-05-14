Aaj Ka Panchang 15 May 2026: जानें शुभ चौघड़िया, राहुकाल, मास शिवरात्रि और ज्येष्ठ संक्रांति

दिशा शूल - आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 10.30 से 12.00 तक रहेगा

तिथि – त्रयोदशी तिथि दिन 8.32 तक होगी तदुपरान्त चतुर्दशी तिथि अंतरात्रि 5.12 तक होगी तदुपरान्त अमावस्या तिथि होगी ।

नक्षत्र – अश्विनी नक्षत्र रात्रि 8.15 तक रहेगा तदुपरान्त भरणी नक्षत्र होगा ।

योग – आयुष्मान योग दिन 2.21 तक रहेगा तदुपरान्त सौभाग्य योग रहेगा ।

करण – वणिज करण दिन 8.32 तक रहेगा तदुपरान्त विष्टि करण रहेगा।

विशिष्ट योग – सर्वार्थसिद्धि योग रात्रि 8.15 तक ।

व्रत / दिवस विशेष – चतुर्दशी तिथि क्षय, ज्येष्ठ संक्रांति, , संक्रांति पुण्यकाल दिन 12-46 तक, भद्रा दिन 8-32 से रात्रि 6-52 तक, मास शिवरात्रि, सावित्री चतुर्दशी (बंगाल), वट सावित्री व्रत दूसरा दिन, मुनि शांतिनाथ जयंती, मेला डूंगरी जातर मनाली में प्रारंभ (हि.प्र.), अंतर्राष्टरीय परिवार दिवस, गंडमूल रात्रि 8-15 तक,

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि मेष राशि में होगा ।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – सूर्य का वृष राशि में प्रवेश प्रातः 6-22 पर