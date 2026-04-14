Pradosh Vrat Kab Hai : प्रदोष व्रत संग मासिक शिवरात्रि का दुर्लभ संयोग, भद्राकाल का रखें खास ध्यान, यहां जानें सही मुहूर्त

Pradosh Vrat Kab Hai : ओम नमः शिवाय! अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं, तो 15 अप्रैल 2026 का दिन आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। इस दिन एक नहीं, बल्कि दो बड़े व्रत प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि एक साथ पड़ रहे हैं। ऐसे दुर्लभ संयोग कम ही देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका धार्मिक महत्व कई गुना बढ़ जाता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं इस दिन का पूरा महत्व, शुभ-अशुभ समय और क्या करना चाहिए, क्या नहीं।