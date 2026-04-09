Surya Gochar 2026 : मेष में सूर्य का महा-गोचर: इन 4 राशियों को मिलेगा राजयोग का सुख, बढ़ेगा मान-सम्मान

Surya Gochar 2026, Sun Transit in Aries 2026 : 14 अप्रैल 2026 को होने वाला सूर्य का मेष राशि में गोचर ज्योतिष की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।। ज्योतिषियों का कहना है कि यह बदलाव अच्छी किस्मत लाता है, और यह खास तौर पर इसलिए लकी है क्योंकि मेष राशि सूरज की उच्च राशि है। सूरज 15 मई तक मेष राशि में रहेगा, और उस दौरान, कुछ लोगों को धन और सफलता में बड़े सुधार देखने को मिल सकते हैं। खास बात यह है कि यह गोचर चार राशियों के लिए राजयोग जैसा प्रभाव देगा, जिससे उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।