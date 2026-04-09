9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Surya Gochar 2026 : मेष में सूर्य का महा-गोचर: इन 4 राशियों को मिलेगा राजयोग का सुख, बढ़ेगा मान-सम्मान

Surya Gochar 2026 : 14 अप्रैल 2026 को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यह गोचर 4 राशियों के लिए राजयोग लेकर आएगा, जिससे करियर, धन और सम्मान में जबरदस्त वृद्धि होगी। जानें आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा। Sun Transit in Aries 2026

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Apr 09, 2026

Surya Gochar 2026

Surya Gochar 2026 : मेष में सूर्य का महा-गोचर, इन 4 राशियों को मिलेगा राजयोग (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Surya Gochar 2026, Sun Transit in Aries 2026 : 14 अप्रैल 2026 को होने वाला सूर्य का मेष राशि में गोचर ज्योतिष की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।। ज्योतिषियों का कहना है कि यह बदलाव अच्छी किस्मत लाता है, और यह खास तौर पर इसलिए लकी है क्योंकि मेष राशि सूरज की उच्च राशि है। सूरज 15 मई तक मेष राशि में रहेगा, और उस दौरान, कुछ लोगों को धन और सफलता में बड़े सुधार देखने को मिल सकते हैं। खास बात यह है कि यह गोचर चार राशियों के लिए राजयोग जैसा प्रभाव देगा, जिससे उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।

मेष राशि

अगर आप मेष राशि के हैं तो कॉन्फिडेंस में जबरदस्त बढ़ोतरी के लिए तैयार हो जाइए। फैसले लेना आसान हो जाएगा, और संभावना है कि आपकी नौकरी या आपके बिजनेस में लोग आपको बिल्कुल नए तरीके से नोटिस करना शुरू कर देंगे। रुके हुए प्रोजेक्ट आखिरकार आगे बढ़ेंगे, और कोई भी पुरानी बहस या नाराज़गी उतनी मायने नहीं रखेगी। आप खुद को बेकार के ड्रामे से दूर पाएंगे।

वृष राशि

अगर आप वृषभ राशि के हैं, तो जिंदगी बहुत ज्यादा आरामदायक महसूस हो सकती है। हो सकता है कि आप वह कार या घर खरीद लें जिस पर आपकी नजर थी, या किसी खास के लिए कोई तोहफा भी खरीद लें। यह इन्वेस्ट करने के बारे में सोचने का अच्छा समय है, खासकर सोने या चांदी जैसी चीजों में। आपके ससुराल वालों के साथ आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे हो सकते हैं और आप जहां भी ट्रैवल करेंगे, उसका शायद फायदा होगा। बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखें ।

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए, यह समय करियर में बदलाव लाएगा। हो सकता है कि आपको आखिरकार वह ट्रांसफर या प्रमोशन मिल जाए जो आप चाहते थे। आप थोड़ा ज्यादा खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपकी इनकम भी बढ़ने वाली है। प्रॉपर्टी, गाड़ी या आपके बच्चों के बारे में अच्छी खबर आ सकती है। अगर आप पेमेंट या रुके हुए पैसे का इंतजार कर रहे हैं, तो वह आखिरकार आ सकता है।

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए भी यह अच्छा समय है। जो चीजें रुकी हुई थीं, वे आगे बढ़ेंगी। अगर आपका पैसा बकाया है, तो इस बात की अच्छी संभावना है कि वह आपको वापस मिल जाएगा। आपके फाइनेंस को अच्छी बढ़त मिल सकती है, और नौकरी ढूंढने वालों को सुनहरे मौके मिल सकते हैं। लव लाइफ़ ज्यादा अच्छी और पॉजिटिव महसूस होगी। कपल्स के बीच एक गहरा रिश्ता महसूस होगा, और सिंगल्स के लिए कोई खास आपकी जिंदगी में आ सकता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

Shani-Budh Yuti 2026 : शनि-बुध की युति से चमकेगा इन 3 राशियों का भाग्य, 2026 में बरसेगी अपार कृपा
धर्म/ज्योतिष
Shani-Budh Yuti 2026

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Grah Gochar

Published on:

09 Apr 2026 02:37 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Surya Gochar 2026 : मेष में सूर्य का महा-गोचर: इन 4 राशियों को मिलेगा राजयोग का सुख, बढ़ेगा मान-सम्मान

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Shukrawar Ke Upay : शुक्रवार के उपाय : खुशहाली और बरकत के लिए आज ही करें ये 6 काम, खिंची चली आएगी लक्ष्मी

Shukrawar Ke Upay
धर्म और अध्यात्म

Kharmas End Date 2026: खरमास खत्म होते ही करने वाले हैं गृह प्रवेश की तैयारी, जानें नए घर के लिए 6 महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स

Kharmas End Date 2026, Kharmas Kab Khatam Hoga 2026
वास्तु टिप्स

Today Tarot Rashifal 10 April: इन 3 राशियों को मिलेगा धन लाभ, इन राशियों को संभलकर लेना होगा फैसला, पढ़ें आज का टैरो संकेत

Tarot Rashifal, today tarot rashifal Hindi, zodiac tarot prediction hindi,
राशिफल

Panchang : आज का पंचांग 10 अप्रैल 2026 (शुक्रवार) – तिथि, नक्षत्र, राहुकाल, शुभ मुहूर्त व चौघड़िया

Aaj Ka Panchang 10 April 2026
धर्म/ज्योतिष

Garud Puran Niyam: मरने के बाद साथ जाते हैं सिर्फ कर्म! गरुड़ पुराण के अनुसार ये दान दिलाते हैं मोक्ष का

Dharmik Granth,Garuda Purana,Garuda Purana Niti,Garuda Purana Shiksha,
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.