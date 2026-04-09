Surya Gochar 2026: 14 अप्रैल को मेष राशि में सूर्य प्रवेश के साथ बनेगा वैधृति योग, इन 3 राशियों के लिए खतरे की घंटी

सूर्य गोचर से इन 3 राशियों की बढ़ सकती हैं परेशानियां| Freepik
Surya Gochar 2026 in Mesh Rashi: मेष संक्रांति 2026 (Mesh Sankranti in April )इस बार खास ज्योतिषीय संयोग लेकर आ रही है, जो कुछ राशियों के लिए परेशानी बढ़ा सकता है। 14 अप्रैल को सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ वैधृति योग (Vaidhriti Yog 2026) का निर्माण हो रहा है, जिसे शास्त्रों में अशुभ माना गया है। इस दौरान चंद्रमा की स्थिति भी अनुकूल नहीं रहने से मानसिक तनाव और बाधाओं में वृद्धि हो सकती है। करियर, धन और निजी जीवन में उतार-चढ़ाव के संकेत मिल रहे हैं। खासतौर पर 3 राशियों(मेष राशि,कर्क राशि,धनु राशि) को इस समय बेहद सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है।
वैधृति योग को ज्योतिष में चुनौतीपूर्ण माना गया है। इस दौरान व्यक्ति को बिना कारण विवादों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक मामलों में अस्थिरता, रिश्तों में दूरी और मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है। ऐसे समय में धैर्य और समझदारी से काम लेना बेहद जरूरी होता है।
मेष राशि के जातकों के लिए यह समय थोड़ा संभलकर चलने का संकेत दे रहा है। अचानक खर्च बढ़ सकता है या निवेश में रुकावट आ सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी उलझन संभव है। स्वास्थ्य की बात करें तो सिरदर्द, थकान या नींद की कमी परेशान कर सकती है। साथ ही छोटी-छोटी बातों पर विवाद से बचने की जरूरत है।
कर्क राशि वालों को इस दौरान आर्थिक फैसले सोच-समझकर लेने चाहिए। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है। दांपत्य जीवन में भी मतभेद उभर सकते हैं। चोट या दुर्घटना की आशंका को नजरअंदाज न करें। कामकाज में स्थिरता बनाए रखना ही समझदारी होगी।
धनु राशि के लिए यह समय पेशेवर और पारिवारिक दोनों स्तर पर चुनौतीपूर्ण हो सकता है। करियर में रुकावटें आ सकती हैं और योजनाएं अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाएंगी। परिवार के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं, खासकर माता-पिता के साथ। इस समय संवाद बनाए रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो रिश्तों में दूरी आ सकती है।
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