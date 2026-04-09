Surya Gochar 2026: 14 अप्रैल को मेष राशि में सूर्य प्रवेश के साथ बनेगा वैधृति योग, इन 3 राशियों के लिए खतरे की घंटी

Surya Gochar 2026 in Mesh Rashi: मेष संक्रांति 2026 (Mesh Sankranti in April )इस बार खास ज्योतिषीय संयोग लेकर आ रही है, जो कुछ राशियों के लिए परेशानी बढ़ा सकता है। 14 अप्रैल को सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ वैधृति योग (Vaidhriti Yog 2026) का निर्माण हो रहा है, जिसे शास्त्रों में अशुभ माना गया है। इस दौरान चंद्रमा की स्थिति भी अनुकूल नहीं रहने से मानसिक तनाव और बाधाओं में वृद्धि हो सकती है। करियर, धन और निजी जीवन में उतार-चढ़ाव के संकेत मिल रहे हैं। खासतौर पर 3 राशियों(मेष राशि,कर्क राशि,धनु राशि) को इस समय बेहद सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है।