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Kal Ka Rashifal 27 May 2026: व्यातीपात योग में कर्क, तुला और कुंभ राशि को मिल सकता है बड़ा लाभ, जानें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

Rashifal 27 May 2026: व्यातीपात योग, रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ संयोग में 27 मई 2026 का दिन कई राशियों के लिए खास रहने वाला है। कर्क, तुला और कुंभ राशि के जातकों को करियर, धन और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

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भारत

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MEGHA ROY

May 26, 2026

Horoscope 2026

27 मई 2026 राशिफल| Chatgpt

Kal Ka Rashifal 27 May 2026: ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पड़ने वाला 27 मई 2026, बुधवार का दिन कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। इस दिन व्यातीपात योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का दुर्लभ संयोग बनने से ग्रहों की स्थिति काफी प्रभावशाली रहने वाली है। चंद्रमा शाम तक कन्या राशि में रहकर बाद में तुला राशि में प्रवेश करेगा, जिसका असर सभी 12 राशियों के करियर, धन, पारिवारिक जीवन और रिश्तों पर देखने को मिलेगा। खासतौर पर कर्क, तुला और कुंभ राशि के जातकों को भाग्य का अच्छा साथ मिल सकता है। ऐसे में यह दिन कई लोगों के लिए नई उम्मीद, सफलता और सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला साबित हो सकता है।

मेष राशिफल (Aries)

संध्या तक धैर्य रखना होगा। की गई व्यावसायिक या निजी वार्ताएं आपके पक्ष को मजबूत करने वाली रहेंगी। सूचना के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को अपने कार्यों में विशेष सफलता मिल सकती है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

कलर - पीच | लकी नंबर - 9

वृषभ राशिफल (Taurus)

अधूरे कार्यों को शीघ्रता से निपटाने का प्रयास करें। शिक्षा के क्षेत्र में एकाग्रता के अभाव में अपना श्रेष्ठ देने में कठिनाई महसूस होगी। प्रेम संबंधों के प्रति अनुराग बढ़ेगा। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

कलर - ब्राइट व्हाइट | लकी नंबर - 7

मिथुन राशिफल (Gemini)

लगातार मेहनत और सही योजना का चुनाव आर्थिक विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नौकरी में उच्च अधिकारियों की मंशा को पहले से भांपना होगा। पारिवारिक जीवन में जीवनसाथी के सहयोग से कठिन समस्याओं के समाधान निकलेंगे।

कलर - डार्क ब्ल्यू | लकी नंबर - 1

कर्क राशिफल (Cancer)

रुके हुए कार्यों में कूटनीतिक विजय मिलेगी। गुरुजनों और पथप्रदर्शकों का सानिध्य नई रणनीति बनाने में मददगार साबित होगा। भाई-बहनों से सार्थक संवाद का प्रभाव खर्चों को नियंत्रित करने में सहायक रहेगा।

कलर - सिल्वर | लकी नंबर - 8

सिंह राशिफल (Leo)

संबंधित लोगों से वार्तालाप को तनावपूर्ण होने से रोकना होगा। किसी खास मुद्दे पर अपने पक्ष में निर्णय का इंतजार रहेगा। पुराना निवेश लाभकारी सिद्ध हो सकता है। लंबी दूरी की यात्रा की योजना बनेगी।

कलर - कॉपर | लकी नंबर - 9

कन्या राशिफल (Virgo)

दूसरों के कार्यों में सहयोगी और कोच की भूमिका निभाने के अवसर मिलेंगे। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आर्थिक योजनाओं में पूर्वानुमान सही जाने से लाभान्वित होने के योग बन रहे हैं। व्यर्थ के विवादों से दूरी बनाएं।

कलर - ग्रीन | लकी नंबर - 3

तुला राशिफल (Libra)

व्यापारिक निर्णय में सावधानी रखनी होगी। आर्थिक निर्णय में दूसरों पर निर्भरता परेशानी में डाल सकती है। मनोरंजन और विलासिता पर धन खर्च की संभावना रहेगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

कलर - ग्रे | लकी नंबर - 2

वृश्चिक राशिफल (Scorpio)

व्यावसायिक गतिविधियों में लाभ की स्थिति बनेगी। संवेदनशीलता का स्तर बढ़ा हुआ महसूस हो सकता है। भावनात्मक संबंधों में आशंकाओं पर आधारित निर्णय लेने से बचना होगा।

कलर - मैरून | लकी नंबर - 6

धनु राशिफल (Sagittarius)

कार्य की गति और गुणवत्ता में सुधार होगा। उच्च अधिकारियों से प्रशंसा मिलने के योग बन रहे हैं। खेलकूद से जुड़ी प्रतिस्पर्धा में प्रदर्शन अच्छा रहेगा। दूसरों पर निर्भरता कम रखनी होगी। भावनात्मक संबंधों में एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा।

कलर - सैफ्रॉन | लकी नंबर - 1

मकर राशिफल (Capricorn)

व्यवस्थाओं को सुधारने और उनमें परिवर्तन लाने के प्रयास सफल रहेंगे। सहयोग मिलेगा और अधिकारियों का विश्वास बना रहेगा। आर्थिक रूप से बेहतर दिन रहने की संभावना है। भावनात्मक संबंधों में आए तनाव को दूर करने का अवसर मिलेगा।

कलर - ग्रे | लकी नंबर - 5

कुम्भ राशिफल (Aquarius)

तकनीकी दक्षता बढ़ेगी, लेकिन दूसरों को विश्वास में लेने में थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य अधूरे छूट सकते हैं। विरोधियों पर नजर रखनी होगी। स्वास्थ्य पक्ष कमजोर रह सकता है।

कलर - डार्क ब्राउन | लकी नंबर - 8

मीन राशिफल (Pisces)

शैक्षणिक कार्यों से जुड़े लोगों को प्रतिस्पर्धा और परीक्षाओं में पूर्व परिश्रम का अच्छा लाभ मिल सकता है। भावनात्मक रिश्तों से सहयोग मिलेगा। आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। संतान से तालमेल बैठाना मुश्किल रह सकता है।

कलर - डार्क पीच | लकी नंबर - 4

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Published on:

26 May 2026 04:02 pm

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