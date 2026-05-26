Kal Ka Rashifal 27 May 2026: व्यातीपात योग में कर्क, तुला और कुंभ राशि को मिल सकता है बड़ा लाभ, जानें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

Kal Ka Rashifal 27 May 2026: ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पड़ने वाला 27 मई 2026, बुधवार का दिन कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। इस दिन व्यातीपात योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का दुर्लभ संयोग बनने से ग्रहों की स्थिति काफी प्रभावशाली रहने वाली है। चंद्रमा शाम तक कन्या राशि में रहकर बाद में तुला राशि में प्रवेश करेगा, जिसका असर सभी 12 राशियों के करियर, धन, पारिवारिक जीवन और रिश्तों पर देखने को मिलेगा। खासतौर पर कर्क, तुला और कुंभ राशि के जातकों को भाग्य का अच्छा साथ मिल सकता है। ऐसे में यह दिन कई लोगों के लिए नई उम्मीद, सफलता और सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला साबित हो सकता है।