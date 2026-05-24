Aaj Ka Rashifal 24 May 2026: मघा नक्षत्र और व्याघात योग में मेष, मिथुन और धनु राशि को मिल सकते हैं शुभ संकेत

Aaj Ka Rashifal 24 May 2026: रविवार का दिन कई राशियों के लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर मघा नक्षत्र और व्याघात योग का विशेष संयोग बन रहा है, जिसका प्रभाव करियर, धन और पारिवारिक जीवन पर देखने को मिल सकता है। ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज के अनुसार, कुछ राशियों को भाग्य का साथ मिलेगा, जबकि कुछ लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। ऐसे में आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल।