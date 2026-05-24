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Aaj Ka Rashifal 24 May 2026: मघा नक्षत्र और व्याघात योग में मेष, मिथुन और धनु राशि को मिल सकते हैं शुभ संकेत

Daily Horoscope 24 May 2026: मघा नक्षत्र और व्याघात योग के प्रभाव से रविवार का दिन कई राशियों के लिए खास रहने वाला है। कुछ लोगों को करियर और धन में सफलता मिल सकती है, तो वहीं कुछ राशियों को रिश्तों और स्वास्थ्य में सावधानी बरतनी होगी।

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भारत

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MEGHA ROY

May 24, 2026

Aaj Ka Rashifal

Astrology Predictions of 24 May in Hindi| Chatgpt

Aaj Ka Rashifal 24 May 2026: रविवार का दिन कई राशियों के लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर मघा नक्षत्र और व्याघात योग का विशेष संयोग बन रहा है, जिसका प्रभाव करियर, धन और पारिवारिक जीवन पर देखने को मिल सकता है। ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज के अनुसार, कुछ राशियों को भाग्य का साथ मिलेगा, जबकि कुछ लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। ऐसे में आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का राशिफल।

मेष राशिफल (Aries)

विभिन्न क्षेत्रों में रुचि के अनुसार परिश्रम और एकाग्रता बढ़ेगी। शैक्षिक और कला के क्षेत्र में इसका स्पष्ट और सकारात्मक प्रभाव महसूस कर सकते हैं। कम मेहनत में अधिक लाभ की स्थिति बनने की संभावना है।

शुभ रंग: ग्रीन | शुभ अंक: 5

वृषभ राशिफल (Taurus)

दूसरों पर निर्भरता कम होगी। नए विचार और कार्यक्रम शुरू करने का सही समय है। सामाजिक गतिविधियों में शामिल होकर किसी खास उद्देश्य को पाने का प्रयास करेंगे। प्रेम संबंधों में आपकी बात को महत्व मिलेगा।

शुभ रंग: ब्राइट व्हाइट | शुभ अंक: 7

मिथुन राशिफल (Gemini)

उत्साह और जोश महसूस करेंगे। खेल और प्रतिस्पर्धा में प्रदर्शन अच्छा रहेगा। भाग्य का समर्थन भी मिलेगा। शेयर बाजार में लाभ होने की संभावना है, लेकिन सावधानी रखना जरूरी होगा। योजना पूरी होने से पहले उसे प्रकट करने से बचें।

शुभ रंग: कॉफी कलर | शुभ अंक: 7

कर्क राशिफल (Cancer)

कमजोर स्वास्थ्य में अधिक परिश्रम करने से बचना होगा। कार्य का दबाव महसूस करेंगे। रुका हुआ धन मिलने के योग बन रहे हैं। भावनात्मक संबंधों में अधिकारों को लेकर तनातनी हो सकती है, इसलिए शब्दों में कटुता से बचें।

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 9

सिंह राशिफल (Leo)

आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। आंशिक सफलता भी मिलेगी। आज बनी योजनाओं के लंबे समय तक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लें।

शुभ रंग: पिंक | शुभ अंक: 9

कन्या राशिफल (Virgo)

परिश्रम की अधिकता रहेगी। परिणाम की गति धीमी रहने से मन थोड़ा भारी रह सकता है। खर्चों में कटौती करना मुश्किल रहेगा। आर्थिक रूप से मित्रों पर निर्भरता रह सकती है। प्रेम संबंधों में मुलाकात उत्साहवर्धक रहेगी।

शुभ रंग: ग्रीन | शुभ अंक: 3

तुला राशिफल (Libra)

एक से अधिक प्रकार से लाभ मिलने की संभावना बन रही है। भावनात्मक संबंधों में एक बेहतरीन मुलाकात से पुराने गिले-शिकवे दूर हो सकते हैं। संतान पक्ष के प्रति उदारता बढ़ेगी।

शुभ रंग: ग्रे | शुभ अंक: 2

वृश्चिक राशिफल (Scorpio)

उम्मीद से बेहतर परिणाम वाला दिन रह सकता है। परिश्रम और सूझबूझ से बिगड़ी बात भी बनाने में सफल रहेंगे। उच्च अधिकारियों का दबाव बना रह सकता है। राजनीति के क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा।

शुभ रंग: रेड | शुभ अंक: 6

धनु राशिफल (Sagittarius)

सहज और अनुकूल दिन रहेगा। महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा और अधिकार मिलने की संभावना है। पुराने विवाद आपके पक्ष में हल होने से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं।

शुभ रंग: येलो | शुभ अंक: 3

मकर राशिफल (Capricorn)

कार्यस्थल पर साथियों के व्यवहार से तनाव में रह सकते हैं। संतान पक्ष के करियर को लेकर योजनाएं नए सिरे से बनानी पड़ सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतनी होगी। यात्रा टालना बेहतर रहेगा।

शुभ रंग: पर्पल | शुभ अंक: 7

कुम्भ राशिफल (Aquarius)

आक्रामक लेकिन संतुलित तरीके से कार्य संपन्न होंगे। साझेदारों और सहकर्मियों से बेहतरीन तालमेल रहने की संभावना है। प्रेम संबंधों में भावनात्मक तीव्रता महसूस करने का दिन हो सकता है।

शुभ रंग: स्काई ब्लू | शुभ अंक: 4

मीन राशिफल (Pisces)

कार्यस्थल पर तनाव महसूस करेंगे। सहयोग मिलना मुश्किल रहेगा। कानूनी समस्याओं में अपना पक्ष मजबूती से रखना होगा। भावनात्मक संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखने से रिश्तों में तनाव कम होगा।

शुभ रंग: गोल्डन | शुभ अंक: 5

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Published on:

24 May 2026 08:27 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 24 May 2026: मघा नक्षत्र और व्याघात योग में मेष, मिथुन और धनु राशि को मिल सकते हैं शुभ संकेत

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